Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn 4 di căn não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Chỉ với triệu chứng chóng mặt kéo dài, một người đàn ông 60 tuổi bất ngờ được phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn muộn, đã di căn nhiều ổ lên não.
Ông Nam (60 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thăm khám vì thường xuyên chóng mặt. Điều đáng nói là người bệnh không có biểu hiện hô hấp như ho, tức ngực hay khó thở nên ban đầu không nghĩ đến bệnh lý nghiêm trọng.
Tuy nhiên, kết quả chụp CT sọ não lại phát hiện nhiều khối u trong não. Trước nghi ngờ đây là tổn thương di căn, các bác sĩ chỉ định tầm soát toàn thân. Kết quả cho thấy một khối u lớn ở phổi phải, kèm theo nhiều nốt nhỏ rải rác hai bên phổi – dấu hiệu điển hình của ung thư phổi giai đoạn tiến triển.
Ung thư phổi phát hiện muộn vì triệu chứng nghèo nàn
Theo ThS.BSNT.CKI Nguyễn Đức Nghĩa, Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, khối u của bệnh nhân nằm ở thùy trên phổi phải, kích thước khoảng 5 cm, có bờ tua gai không đều và co kéo màng phổi – đặc điểm rất nghi ngờ ung thư nguyên phát.
Dù vậy, việc sinh thiết gặp nhiều thách thức do khối u nằm gần mạch máu lớn và bao quanh bởi các kén khí. Nếu thực hiện chọc kim thông thường, người bệnh có nguy cơ cao bị vỡ kén khí, gây suy hô hấp cấp hoặc chảy máu.
Trước tình huống này, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi để lấy mẫu mô bệnh học. Với hệ thống nội soi hiện đại, chỉ sau 15 phút tiếp cận, bác sĩ đã lấy được mẫu sinh thiết an toàn.
Ung thư phổi giai đoạn 4: Di căn não ngay cả khi không có triệu chứng
Kết quả trả về sau 40 phút xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn 4, đã di căn cả hai phổi và nhiều vị trí trong não.
Dựa trên chẩn đoán này, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị đa mô thức, kết hợp hóa trị, xạ trị và xét nghiệm đột biến gen nhằm tối ưu hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.
Trường hợp này cho thấy ung thư phổi có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Khi phát hiện, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, thậm chí di căn xa.
Ung thư phổi tại Việt Nam: Tỷ lệ mắc và tử vong cao
Theo số liệu của Globocan năm 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 24.400 ca mắc ung thư phổi mỗi năm, đứng thứ 3 về số ca mắc mới và gần 22.600 ca tử vong, đứng thứ 2 trong các nguyên nhân gây tử vong do ung thư.
Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân khiến ung thư phổi nguy hiểm là do bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài, đau ngực, khó thở hay sụt cân, bệnh thường đã tiến triển nặng.
Ngược lại, nếu được phát hiện sớm thông qua tầm soát, khối u có thể được điều trị triệt căn, mang lại tiên lượng sống rất cao.
Tầm soát ung thư phổi – “chìa khóa” phát hiện sớm
Bác sĩ khuyến cáo những người có nguy cơ cao như nam giới trên 50 tuổi, người hút thuốc lá lâu năm, người làm việc trong môi trường ô nhiễm hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi nên chủ động tầm soát định kỳ.
Hiện nay, chụp CT phổi liều thấp có thể phát hiện những khối u rất nhỏ, chỉ từ 1–2 mm, giúp can thiệp sớm trước khi bệnh tiến triển.
Trường hợp của ông Nam là lời cảnh báo rõ ràng rằng những triệu chứng tưởng chừng đơn giản như chóng mặt cũng không nên chủ quan. Việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư phổi đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và kéo dài sự sống cho người bệnh.
