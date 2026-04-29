Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn 4 di căn não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Thứ tư, 10:00 29/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ với triệu chứng chóng mặt kéo dài, một người đàn ông 60 tuổi bất ngờ được phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn muộn, đã di căn nhiều ổ lên não.

Ông Nam (60 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thăm khám vì thường xuyên chóng mặt. Điều đáng nói là người bệnh không có biểu hiện hô hấp như ho, tức ngực hay khó thở nên ban đầu không nghĩ đến bệnh lý nghiêm trọng.

Tuy nhiên, kết quả chụp CT sọ não lại phát hiện nhiều khối u trong não. Trước nghi ngờ đây là tổn thương di căn, các bác sĩ chỉ định tầm soát toàn thân. Kết quả cho thấy một khối u lớn ở phổi phải, kèm theo nhiều nốt nhỏ rải rác hai bên phổi – dấu hiệu điển hình của ung thư phổi giai đoạn tiến triển.

Ung thư phổi phát hiện muộn vì triệu chứng nghèo nàn

Theo ThS.BSNT.CKI Nguyễn Đức Nghĩa, Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, khối u của bệnh nhân nằm ở thùy trên phổi phải, kích thước khoảng 5 cm, có bờ tua gai không đều và co kéo màng phổi – đặc điểm rất nghi ngờ ung thư nguyên phát.

Dù vậy, việc sinh thiết gặp nhiều thách thức do khối u nằm gần mạch máu lớn và bao quanh bởi các kén khí. Nếu thực hiện chọc kim thông thường, người bệnh có nguy cơ cao bị vỡ kén khí, gây suy hô hấp cấp hoặc chảy máu.

Trước tình huống này, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi để lấy mẫu mô bệnh học. Với hệ thống nội soi hiện đại, chỉ sau 15 phút tiếp cận, bác sĩ đã lấy được mẫu sinh thiết an toàn.

Ung thư phổi giai đoạn 4: Di căn não ngay cả khi không có triệu chứng

Kết quả trả về sau 40 phút xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn 4, đã di căn cả hai phổi và nhiều vị trí trong não.

Dựa trên chẩn đoán này, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị đa mô thức, kết hợp hóa trị, xạ trị và xét nghiệm đột biến gen nhằm tối ưu hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Trường hợp này cho thấy ung thư phổi có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Khi phát hiện, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, thậm chí di căn xa.

Ung thư phổi tại Việt Nam: Tỷ lệ mắc và tử vong cao

Theo số liệu của Globocan năm 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 24.400 ca mắc ung thư phổi mỗi năm, đứng thứ 3 về số ca mắc mới và gần 22.600 ca tử vong, đứng thứ 2 trong các nguyên nhân gây tử vong do ung thư.

Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân khiến ung thư phổi nguy hiểm là do bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài, đau ngực, khó thở hay sụt cân, bệnh thường đã tiến triển nặng.

Ngược lại, nếu được phát hiện sớm thông qua tầm soát, khối u có thể được điều trị triệt căn, mang lại tiên lượng sống rất cao.

Tầm soát ung thư phổi – “chìa khóa” phát hiện sớm

Bác sĩ khuyến cáo những người có nguy cơ cao như nam giới trên 50 tuổi, người hút thuốc lá lâu năm, người làm việc trong môi trường ô nhiễm hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi nên chủ động tầm soát định kỳ.

Hiện nay, chụp CT phổi liều thấp có thể phát hiện những khối u rất nhỏ, chỉ từ 1–2 mm, giúp can thiệp sớm trước khi bệnh tiến triển.

Trường hợp của ông Nam là lời cảnh báo rõ ràng rằng những triệu chứng tưởng chừng đơn giản như chóng mặt cũng không nên chủ quan. Việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư phổi đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và kéo dài sự sống cho người bệnh.

Người đàn ông 32 tuổi phát hiện ung thư phổi hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Ho kéo dài nhiều năm, điều trị nhiều nơi không dứt điểm, nam thanh niên bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến nang – thể ung thư hiếm gặp ở đường thở.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chia sẻ của người đàn ông 42 tuổi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn: Không có triệu chứng

Người đàn ông 32 tuổi phát hiện ung thư phổi hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ phát hiện mắc ung thư hắc tố ở cơ quan sinh dục từ dấu hiệu dễ bị bỏ qua sau mãn kinh

Ung thư đại tràng và những biến chứng nguy hiểm: Người Việt cần đặc biệt cảnh giác

Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phí

Bệnh thường gặp - 4 phút trước

GĐXH - Đi du lịch về da xỉn màu, khô ráp là chuyện nhiều người gặp phải. Nhưng ít ai biết rằng, chỉ cần thay đổi một vài món ăn quen thuộc, làn da có thể được bảo vệ từ bên trong – ngay cả khi bạn phơi nắng cả ngày.

Sống khỏe - 11 phút trước

Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là một trong những căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ, nhưng lại là loại ung thư có thể phòng ngừa và điều trị khỏi nếu phát hiện sớm. Theo các chuyên gia sản phụ khoa tại Singapore, chìa khóa nằm ở việc hiểu đúng về virus HPV và tầm soát định kỳ.

Y tế - 2 giờ trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Trong nhịp sống hối hả, gan phải gánh vác trọng trách chuyển hóa khổng lồ. Tuy nhiên, không ít người chỉ phát hiện gan gặp vấn đề khi đi khám sức khỏe định kỳ mà không biết rằng chính thực đơn hàng ngày là thủ phạm.

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Bạn học rất nhiều nhưng vẫn khó nhớ? Có thể vấn đề không nằm ở việc học… mà ở những gì bạn ăn mỗi ngày.

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Trong guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại, phụ nữ thường phải gánh vác nhiều vai trò vô tình duy trì những thói quen xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Mẹ và bé - 18 giờ trước

GĐXH - Một nam sinh 12 tuổi nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, tụ máu vùng kín và tiểu ra máu sau tai nạn xảy ra ngay trong lớp học.

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Trong đời sống thường ngày, ai cũng nghĩ mình sống sạch sẽ, gọn gàng. Thế nhưng, có không ít thói quen tưởng chừng rất “vệ sinh”, lại âm thầm khiến vi khuẩn sinh sôi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều đáng nói là nhiều người vẫn duy trì chúng mỗi ngày mà không hề nhận ra.

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Sự thật ít ai nói: nhiều đàn ông đang tự làm giảm tuổi thọ của mình mỗi ngày chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại. Và nguy hiểm hơn, họ vẫn nghĩ mọi thứ hoàn toàn bình thường.

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Xem nhiều

Sống khỏe

GĐXH - Một nữ sinh 19 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy thận cấp, men gan tăng cao và rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng sau khi sử dụng trà giảm cân.

Sống khỏe
Bệnh thường gặp
Sống khỏe
Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top