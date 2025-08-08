Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thận
GĐXH - Người đàn ông suy thận ngừng tim ngay trước thời điểm vào lọc máu chu kỳ may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu sống.
Người bệnh suy thận ngừng tim trong lúc chờ lọc máu
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết đã cứu sống một bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn ngay trước thời điểm vào lọc máu chu kỳ. Đây là trường hợp hiếm gặp và nguy hiểm, đòi hỏi sự phối hợp nhanh chóng, chính xác của ê-kíp hồi sức cấp cứu và hồi sức tích cực.
Bệnh nhân là ông Trịnh Văn Ng, (67 tuổi, ở Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) có tiền sử hẹp mạch vành chưa can thiệp, tăng huyết áp, suy thận mạn. Bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại bệnh viện 3 buổi một tuần, mỗi buổi khoảng 4 tiếng đồng hồ. Chiều ngày 05/08, bệnh nhân đang chuẩn bị vào phòng lọc máu thì bất ngờ mất ý thức và ngừng tim.
Cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn khoa trước khi vào chạy thận nhân tạo
Ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ, nhân viên Khoa Thận lọc máu cấp cứu ngừng tuần hoàn tại chỗ. Sau 5 phút hồi sức tích cực, mạch và nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực và chống độc trong tình trạng tỉnh táo, thở theo bóng bóp nội khí quản, huyết động tạm ổn định.
Kết quả khám lâm sàng và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị tăng kali máu nặng (7.2 mmol/L), rối loạn điện giải do suy thận mạn chưa được lọc máu, cùng với tình trạng bệnh tim thiếu máu cục bộ ba thân và suy tim nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán: Ngừng tim với hồi sức thành công – Tăng kali máu – Suy thận mạn lọc máu chu kỳ – Bệnh lý mạch vành ba thân.
Ngay sau đó, bệnh nhân được tiến hành lọc máu cấp cứu, kết hợp điều trị tích cực bằng thuốc statin, kiểm soát huyết áp và điều chỉnh điện giải. Sau 1 ngày điều trị khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh nhân đã tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và được chuyển về khoa Thận lọc máu điều trị tiếp.
Người bệnh suy thận mạn cần tuân thủ điều này
Bác sĩ Lê Phấn Minh, khoa Thận lọc máu, người trực tiếp cấp cứu thành công bệnh nhân khuyến cáo: “ Người bệnh suy thận mạn cần tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn và lịch lọc máu chu kỳ, đây là yếu tố sống còn với bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Việc trì hoãn hoặc bỏ lọc máu có thể dẫn đến tăng kali máu, toan máu, rối loạn nhịp tim và ngừng tuần hoàn – những biến chứng nguy hiểm có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Bên cạnh đó người bệnh cần theo dõi sát và kiểm soát điện giải. Đồng thời, khám chuyên khoa tim mạch định kỳ, bởi việc theo dõi và điều trị song song giữa chuyên khoa thận và tim mạch là rất cần thiết, nhằm hạn chế nguy cơ suy tim, nhồi máu cơ tim, đột tử do rối loạn nhịp.
Bác sĩ CKI Lương Minh Tuyến, Phó khoa Thận lọc máu nhấn mạnh: “Mô hình bệnh tật không lây nhiễm hiện nay ngày càng phức tạp, đặc biệt ngừng tuần hoàn thường xảy ra bất ngờ và có xu hướng trẻ hóa.
Việc phát hiện sớm, chẩn đoán và xử trí ngừng tuần hoàn kịp thời có ý nghĩa sống còn với bệnh nhân. Đồng thời, cần đẩy mạnh giáo dục cộng đồng về kỹ năng cấp cứu ban đầu, nhất là hồi sinh tim phổi (CPR), nhằm nâng cao khả năng sống của bệnh nhân trước khi tiếp cận y tế”.
