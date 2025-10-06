Người đàn ông 49 tuổi vỡ mạch máu phế quản sau biểu hiện đáng sợ này!
GĐXH - "Khi đang ngồi bình thường tại nhà thì tôi có cảm giác nhợn ở cổ, rồi tôi khạc ra cả một chén máu đỏ tươi, cỡ 300ml máu", bệnh nhân kể lại.
Ho ra máu do vỡ mạch máu phế quản
Hơn một năm trước, anh V. V. H (49 tuổi, Tây Ninh) phát hiện mình bị lao phổi. Dù đã được điều trị ổn định nhưng những di chứng âm thầm tồn tại trong lá phổi khiến anh bị vỡ mạch máu phế quản, một biến chứng cực kỳ nguy hiểm, đe doạ tính mạng người bệnh nhanh chóng.
Anh V .V. H nhớ lại: “Vào một buổi chiều, khi đang ngồi bình thường tại nhà thì tôi có cảm giác nhợn ở cổ, rồi tôi khạc ra cả một chén máu đỏ tươi, cỡ 300ml máu”. Ngay lập tức, anh đã được người nhà đưa đến một bệnh viện địa phương để thăm khám và sau đó được chuyển sang BVĐK Xuyên Á để điều trị.
Tại đây, các bác sĩ đã chỉ định cho anh H. nội soi phế quản, chụp CT ngực có thuốc cản quang để đánh giá tình trạng bệnh lý phổi.
Kết quả ghi nhận phổi bên phải của anh H. có tình trạng hang lao cũ và có nhiều tổn thương giãn phế quản, phì đại động mạch phế quản. Đây là nguyên nhân của tình trạng vỡ mạch máu phế quản – một bệnh lý nguy hiểm có thể gây suy hô hấp dẫn đến đe dọa tính mạng, thậm chí khi máu tràn vào đường thở, bệnh nhân có thể ngạt thở ngay lập tức, chưa kể mất máu nhanh chóng.
Nút mạch phế quản, bệnh nhân thoát cơn nguy kịch
BS. CKI. Cáp Hữu Hiếu, người trực tiếp thực hiện thủ thuật, chia sẻ: “Trước đây bệnh nhân bị ho ra máu lượng nhiều thường được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và điều trị nội khoa tích cực để cầm máu. Tuy nhiên, với sự phát triển của kỹ thuật can thiệp mạch như hiện nay, bệnh nhân có thể được can thiệp cầm máu nhanh chóng và an toàn dưới màn hình DSA. Tránh được một cuộc mổ phức tạp. May mắn là người bệnh được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nếu chậm trễ, máu có thể tràn đầy trong các phế nang phổi, bệnh nhân sẽ không qua khỏi.”
Can thiệp tắc động mạch phế quản là kỹ thuật can thiệp hiện đại, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh, giúp người bệnh tránh được cuộc phẫu thuật, rút ngắn thời gian nằm viện.
Kết thúc ca can thiệp, người bệnh được chuyển về khoa Nội Hô Hấp để tiếp tục theo dõi và dùng thuốc điều trị bệnh lý nền. Hiện tại, bệnh nhân không còn tình trạng ho ra máu, hồi phục tốt, có thể ăn uống và trở lại sinh hoạt bình thường.
Ho ra máu do giãn vỡ mạch máu phế quản và những điều cần biết
Ho ra máu do giãn vỡ động mạch phế quản là tình trạng nhánh động mạch bị giãn lớn, mất đàn hồi và vỡ, dẫn đến tình trạng xuất huyết phổi và máu được tống ra ngoài qua đường ho.
Bệnh nhân bị vỡ mạch máu phế quản nặng có thể ho ra máu lượng nhiều, thậm chí có các trường hợp ho ra máu sét đánh dẫn đến tử vong.
Những bệnh nhân từng mắc lao phổi, nấm phổi, u phổi, hang lao, viêm phổi là những đối tượng dễ có nguy cơ bị ho ra máu. Vì thế, bác sĩ Cáp Hữu Hiếu khuyến cáo những bệnh nhân này nên tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ cũng như cần theo dõi bệnh sát sao và thường xuyên khám chuyên khoa định kỳ để tầm soát sớm bệnh.
Khi ho ra máu với lượng nhiều, hoặc kèm khó thở, tím tái, người bệnh cần đến bệnh viện ngay lập tức để được điều trị kịp thời. Kỹ thuật can thiệp tắc mạch phế quản hiện nay đã cứu sống rất nhiều trường hợp ho ra máu lượng lớn, nếu phát hiện và xử lý kịp thời.
