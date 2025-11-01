Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt
Hơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.
Ngày 31/10, TS.BS Trần Văn Dương, Trưởng Khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật tạo hình thành công cho bệnh nhân L.T.D (61 tuổi, ngụ TPHCM) bị biến chứng nghiêm trọng sau phẫu thuật cắt u xương hàm dưới trái.
Theo đó, bệnh nhân từng được phẫu thuật cắt u men xương hàm dưới trái và đặt nẹp tạo hình vào năm 2019. Tuy nhiên, do ông D. phát hiện mắc bệnh tim nặng, các bệnh viện không tiếp nhận để điều trị tiếp, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng: toàn bộ nẹp vít lộ ra ngoài da, gây đau nhức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng cũng như thẩm mỹ.
"Trước đây, tôi không dám soi gương, rất mặc cảm, thậm chí không thể hoạt động thoải mái vì đau. Bây giờ, tôi có thể chạm vào bình thường, sinh hoạt dễ dàng và cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp", bệnh nhân D. chia sẻ.
Giữa tháng 9, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lộ toàn bộ nẹp vít vùng xương hàm dưới bên trái. Sau thăm khám và xét nghiệm, ê-kíp xác định thách thức lớn nhất là tình trạng tim mạch: nhịp tim chỉ dao động 30-50 lần/phút, thấp hơn nhiều so với mức bình thường (70-90 lần/phút).
Bệnh nhân được chẩn đoán nhịp chậm xoang với tần số khoảng 50 lần/phút, khiến nguy cơ ngưng tim trong phẫu thuật rất cao, đặc biệt khi ca mổ dự kiến kéo dài và cần sử dụng kỹ thuật đốt điện cùng nhiều can thiệp xâm lấn khác.
Để đảm bảo an toàn tối đa, ê-kíp đã hội chẩn cùng Khoa Điều trị rối loạn nhịp, thống nhất phương án đặt máy tạo nhịp tạm thời trước khi phẫu thuật.
Khi nhịp tim ổn định, các bác sĩ tiến hành lấy bỏ toàn bộ nẹp vít bị lộ, làm mới tổn thương, đồng thời lấy vạt da xương mác dài 12cm để tạo hình lại khuyết hổng xương hàm dưới trái. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ.
Theo bác sĩ Dương, kỹ thuật ghép vạt xương mác tự do để tái tạo các khuyết hổng lớn vùng đầu - mặt - cổ là một trong những kỹ thuật thường quy tại Bệnh viện Chợ Rẫy, được triển khai từ năm 2010 và điều trị thành công cho hơn 300 trường hợp. Tuy nhiên, việc phẫu thuật trên những bệnh nhân có bệnh nền phức tạp như tim mạch hay có biến chứng sau xạ trị vẫn luôn là thử thách lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa.
