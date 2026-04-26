Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Chia sẻ của người đàn ông 42 tuổi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn: Không có triệu chứng

Chủ nhật, 19:00 26/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Người đàn ông phát hiện mắc ung thư tuyến giáp di căn mặc dù sinh hoạt hoàn toàn bình thường, không đau họng, không sờ thấy khối u vùng cổ.

Khám sức khỏe định kỳ, phát hiện ung thư tuyến giáp di căn

Anh Tuấn (42 tuổi, Việt kiều Mỹ) về Việt Nam khám sức khỏe định kỳ, bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp đã di căn hai bên hạch cổ. Người bệnh được phẫu thuật và tiếp tục điều trị bằng i-ốt phóng xạ.

Anh Tuấn cho biết, trước đó, anh sinh hoạt hoàn toàn bình thường, không đau họng, không sờ thấy khối u vùng cổ. Tuy nhiên, tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7, kết quả siêu âm ghi nhận tuyến giáp có tới 7 ổ u, kích thước lớn nhất 14x11 mm, được đánh giá TIRADS 5 – mức nguy cơ ung thư lên đến 87%. Đồng thời, các hạch vùng cổ cũng có dấu hiệu sưng bất thường.

Kết quả sinh thiết u giáp thùy trái và hạch cổ sau đó xác định anh mắc ung thư tuyến giáp dạng nhú, đã di căn hạch. Chia sẻ về tình huống của mình, anh Tuấn cho biết bản thân rất bất ngờ bởi dù duy trì khám sức khỏe hằng năm nhưng trước đây chỉ thực hiện xét nghiệm máu, không siêu âm tuyến giáp.

Người bệnh rất bất ngờ khi biết mình mắc ung thư tuyến giáp. Ảnh: BVCC

Ung thư tuyến giáp: Phẫu thuật trong 60 phút, bảo tồn chức năng giọng nói

Sau khi hội chẩn, bác sĩ CKI Lê Ngọc Vinh, khoa Ngoại Ung bướu, đã lên kế hoạch phẫu thuật cắt tuyến giáp kết hợp nạo hạch cổ nhóm trung tâm.

Trong quá trình mổ, ê kíp đặc biệt chú trọng bảo tồn dây thần kinh quặt ngược thanh quản – cấu trúc quan trọng giúp duy trì giọng nói – nhằm hạn chế tối đa nguy cơ khàn tiếng hoặc mất giọng sau phẫu thuật. Đồng thời, các tuyến cận giáp cũng được giữ lại để tránh rối loạn chuyển hóa canxi.

Nhờ ứng dụng dao siêu âm Harmonic, ca mổ diễn ra thuận lợi, giảm chảy máu và hạn chế tổn thương mô. Sau khi kiểm tra đảm bảo các hạch được nạo sạch, ê kíp tiến hành đặt dẫn lưu và khâu vết mổ đảm bảo tính thẩm mỹ. Toàn bộ quá trình phẫu thuật hoàn thành chỉ sau khoảng 60 phút.

Sau phẫu thuật, anh Tuấn hồi phục tốt, nói chuyện bình thường, không tê tay chân và có thể ăn uống nhẹ. Sau 12 giờ theo dõi, tình trạng ổn định, người bệnh được xuất viện.

Theo kế hoạch điều trị, sau khi vết mổ lành, anh sẽ tiếp tục sử dụng i-ốt phóng xạ nhằm tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại, giảm nguy cơ tái phát. Anh cũng quyết định ở lại Việt Nam điều trị dứt điểm trước khi quay trở lại Mỹ.

Ung thư tuyến giáp: Âm thầm nhưng tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm

Theo bác sĩ Lê Ngọc Vinh, ung thư tuyến giáp là tình trạng các tế bào tuyến giáp phát triển bất thường và trở nên ác tính. Đây là một trong số ít các loại ung thư có tiên lượng khá tốt, kể cả khi đã di căn hạch, nếu được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ở giai đoạn sớm, khi khối u còn nhỏ và chưa lan rộng, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt gần như tuyệt đối. Ngay cả khi bệnh đã di căn hạch vùng cổ, tỷ lệ sống vẫn duy trì ở mức rất cao. Tuy nhiên, nếu chậm trễ trong chẩn đoán, tế bào ung thư có thể lan xa đến phổi, não hoặc các cơ quan khác, làm giảm hiệu quả điều trị và chất lượng sống.

Điều đáng lưu ý là ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi siêu âm hoặc kiểm tra sức khỏe tổng quát. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể bắt đầu nhận thấy khối u vùng cổ, khàn giọng kéo dài hoặc nổi hạch bất thường.

Khuyến cáo: Khám sức khỏe không nên chỉ dừng ở xét nghiệm máu

Từ trường hợp của anh Tuấn, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi khám sức khỏe định kỳ. Việc chỉ thực hiện xét nghiệm máu có thể bỏ sót nhiều bệnh lý tiềm ẩn, đặc biệt là các tổn thương dạng khối u.

Siêu âm là phương pháp đơn giản nhưng có giá trị cao trong việc phát hiện sớm bất thường tại tuyến giáp. Khi phát hiện nghi ngờ, người bệnh sẽ được chỉ định chọc hút kim nhỏ để xác định tính chất khối u, từ đó có hướng điều trị phù hợp.

Bên cạnh đó, mỗi người cần duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế tiếp xúc với tia phóng xạ và hóa chất độc hại, ăn uống cân đối và tập luyện thường xuyên. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần giảm nguy cơ mắc ung thư nói chung và ung thư tuyến giáp nói riêng.

Người đàn ông 32 tuổi phát hiện ung thư phổi hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Ho kéo dài nhiều năm, điều trị nhiều nơi không dứt điểm, nam thanh niên bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến nang – thể ung thư hiếm gặp ở đường thở.

Người phụ nữ phát hiện mắc ung thư hắc tố ở cơ quan sinh dục từ dấu hiệu dễ bị bỏ qua sau mãn kinh

Người phụ nữ phát hiện mắc ung thư hắc tố ở cơ quan sinh dục từ dấu hiệu dễ bị bỏ qua sau mãn kinh

Ung thư đại tràng và những biến chứng nguy hiểm: Người Việt cần đặc biệt cảnh giác

Ung thư đại tràng và những biến chứng nguy hiểm: Người Việt cần đặc biệt cảnh giác

Nhìn mặt đoán bệnh: 7 dấu hiệu cảnh báo ung thư, đột quỵ và suy nội tạng bạn cần biết ngay

Nhìn mặt đoán bệnh: 7 dấu hiệu cảnh báo ung thư, đột quỵ và suy nội tạng bạn cần biết ngay

Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phí

Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phí

Người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu mơ hồ, nhiều người Việt mắc phải đã vô tình bỏ qua

Người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu mơ hồ, nhiều người Việt mắc phải đã vô tình bỏ qua

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

