Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người đàn ông 66 tuổi bị đột quỵ nhẹ do hẹp động mạch cảnh thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo này

Thứ hai, 15:32 08/09/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh nghĩ những lần ngất là do hạ đường huyết, không nguy hiểm nên trì hoãn phẫu thuật và xin về nhà điều trị nội khoa.

Ngất nhiều lần do hẹp động mạch cảnh

Ông Lợi (66 tuổi) có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, đi khám và uống thuốc đầy đủ theo toa của bác sĩ bệnh viện gần nhà.

Hai tuần nay huyết áp ông không ổn định, thỉnh thoảng tăng lên 170-180/100 mmHg, uống thuốc hạ áp thì đỡ. Sau hai lần ngất xỉu tại nhà, mỗi lần kéo dài 5-10 phút, ông đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM khám.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, cho biết ông Lợi nhập viện trong tình trạng chóng mặt, xây xẩm, huyết áp dao động 160-17-/110 mmHg. Trong quá trình cấp cứu, ông ngất thêm hai lần nữa. Kết quả chụp CT cho thấy vùng não có dấu hiệu nhồi máu não nhẹ, nguyên nhân là do động mạch cảnh trong bên phải hẹp nặng, cản trở dòng máu lên nuôi não.

Động mạch cảnh là các nhánh chính xuất phát từ động mạch chủ ngực, đi dọc hai bên cổ lên cung cấp máu nuôi não (động mạch cảnh trong) cũng như các cấu trúc ở cổ và mặt (động mạch cảnh ngoài). Hẹp động mạch cảnh trong xảy ra khi thành mạch bị dày lên do mảng xơ vữa, làm hẹp dần lòng mạch. Lưu lượng dòng máu lên não vì vậy cũng giảm theo. Khi mức độ hẹp nhiều sẽ gây tổn thương cho não, biểu hiện bằng triệu chứng của cơn thiếu máu não thoáng qua hay đột quỵ.

Người đàn ông 66 tuổi bị đột quỵ nhẹ do hẹp động mạch cảnh thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo bệnh - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Suýt mất mạng vì trì hoãn phẫu thuật bệnh động mạch cảnh

Bác sĩ Dũng nhận định, ông Lợi đã xuất hiện những triệu chứng điển hình của cơn thiếu máu não thoáng qua (đột quỵ nhẹ). Nếu không được can thiệp mở rộng lòng mạch kịp thời, dòng máu lên não sẽ bị chặn hoàn toàn gây đột quỵ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, khi ê kíp đã chuẩn bị xong cho ca mổ, ông Lợi thay đổi ý định. Ông cho rằng thể trạng mình xưa nay khỏe mạnh, không có triệu chứng bất thường. Những lần ngất chỉ diễn ra vài phút rồi ông tự tỉnh lại, có thể là do hạ đường huyết chứ không nguy hiểm. Ông trì hoãn phẫu thuật và xin về nhà điều trị nội khoa.

Vài ngày sau, ông Lợi ngất vào ban đêm khi đang ngủ. Lần này gần 20 phút sau ông mới tỉnh lại, choáng váng, vã mồ hôi. Ông được đưa đến viện cấp cứu lần thứ hai. "Tình trạng thiếu máu não của bệnh nhân đã ở mức báo động đỏ, buộc phải phẫu thuật để ngăn biến chứng đe dọa tính mạng", bác sĩ Dũng nói.

Bác sĩ lựa chọn phương pháp phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh trong phải cho ông Lợi. Để lấy trọn vẹn mảng xơ vữa, ê kíp phải kẹp chặt động mạch cảnh. Lúc này, con đường chính đưa máu lên não phải không có, phụ thuộc hoàn toàn vào các nhánh tuần hoàn phụ (tuần hoàn bàng hệ). Nhằm đảm bảo lượng máu tưới não đầy đủ, bác sĩ gây mê duy trì huyết áp người bệnh ở mức 130-140 mmHg.

Sau hơn một giờ, ê kíp bóc tách toàn bộ tổn thương, không để sót mảnh vụn xơ vữa trong lòng mạch vì dễ trôi đi gây tắc mạch máu. Ông Lợi tỉnh táo, hồi phục nhanh sau phẫu thuật vài giờ, huyết áp ổn định 130/80 mmHg. Ông xuất viện hai ngày sau đó.

Bệnh hẹp động mạch cảnh nguy hiểm thế nào?

Theo bác sĩ Dũng, bệnh động mạch cảnh thường không có triệu chứng cho đến khi xuất hiện cơn thiếu máu não thoáng qua hoặc đột quỵ. Vì thế, khi có biểu hiện ngất, xây xẩm, méo miệng, liệt nửa người hoặc một bên tay/chân, khó nói hoặc không nói được, mất thị lực một bên, rối loạn thăng bằng…, cần đi khám và điều trị sớm để ngăn ngừa bệnh trở nặng.

Ngoài ra, việc tầm soát để phát hiện sớm bệnh đóng vai trò then chốt, giúp theo dõi và có chiến lược điều trị hiệu quả, phòng ngừa đột quỵ. Nhóm người có nguy cơ cao dù không có triệu chứng vẫn cần đi khám định kỳ và tầm soát bệnh tim mạch.

Để ngăn ngừa và làm chậm tiến triển của bệnh động mạch cảnh, nên bỏ thuốc lá, duy trì cân nặng khỏe mạnh, hạn chế chất béo xấu trong khẩu phần ăn, tăng cường nhiều loại trái cây và rau quả, giảm muối khi chế biến thức ăn, tập thể dục thường xuyên, không lạm dụng rượu bia. Kiểm soát các bệnh mạn tính như rối loạn mỡ máu, đái tháo đường và tăng huyết áp để bảo vệ hệ động mạch, trong đó có động mạch cảnh.

Người đàn ông 66 tuổi bị đột quỵ nhẹ do hẹp động mạch cảnh thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo bệnh - Ảnh 2.4 thay đổi lối sống hàng đầu giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch

Những thay đổi trong lối sống như ăn uống lành mạnh, bỏ thuốc lá, duy trì hoạt động thể chất và kiểm soát tốt căng thẳng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tắc nghẽn động mạch cũng như những biến chứng liên quan.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

4 thay đổi lối sống hàng đầu giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch

4 thay đổi lối sống hàng đầu giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch

Người đàn ông nhập viện vì phình động mạch chủ sau 10 năm bị nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông nhập viện vì phình động mạch chủ sau 10 năm bị nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Đột ngột đau đầu trong lúc đang quét nhà, người phụ nữ 48 tuổi đi khám phát hiện vỡ túi phình động mạch não

Đột ngột đau đầu trong lúc đang quét nhà, người phụ nữ 48 tuổi đi khám phát hiện vỡ túi phình động mạch não

Người đàn ông nhập viện vì phình động mạch chủ thừa nhận từng có tiền sử mắc 2 bệnh này trong nhiều năm

Người đàn ông nhập viện vì phình động mạch chủ thừa nhận từng có tiền sử mắc 2 bệnh này trong nhiều năm

Người đàn ông 58 tuổi ở Bắc Ninh nửa đêm nhập viện vì tắc động mạch thừa nhận có tiền sử mắc 2 bệnh nguy hiểm

Người đàn ông 58 tuổi ở Bắc Ninh nửa đêm nhập viện vì tắc động mạch thừa nhận có tiền sử mắc 2 bệnh nguy hiểm

Cùng chuyên mục

Bàn chân là 'lá phổi' thứ hai của con người: Bác sĩ khuyên đi khám ngay nếu có 6 dấu hiệu này

Bàn chân là 'lá phổi' thứ hai của con người: Bác sĩ khuyên đi khám ngay nếu có 6 dấu hiệu này

Bệnh thường gặp - 51 phút trước

GĐXH - Ít ai biết bàn chân phản ánh sức khỏe nội tạng. Nếu có 6 dấu hiệu bất thường sau, bác sĩ khuyên đi khám ngay để tránh biến chứng.

Mổ sỏi mật thành công cho người đàn ông có trái tim bên phải

Mổ sỏi mật thành công cho người đàn ông có trái tim bên phải

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy sỏi mật cho một người bệnh nam (63 tuổi, trú tại Hà Nội) có trái tim bên phải.

5 loại thực phẩm người bệnh gan nhiễm mỡ cần tránh để bảo vệ sức khỏe gan

5 loại thực phẩm người bệnh gan nhiễm mỡ cần tránh để bảo vệ sức khỏe gan

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Để bảo vệ sức khỏe gan, người bệnh gan nhiễm mỡ cần tránh một số thực phẩm không tốt cho gan. Thay đổi chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh. Tìm hiểu 5 nhóm thực phẩm nên hạn chế để giữ cho gan luôn khỏe mạnh.

Thói quen khi ăn cơm 'bức tử' đường tiêu hóa

Thói quen khi ăn cơm 'bức tử' đường tiêu hóa

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

Ăn cơm nhanh tiết kiệm thời gian nhưng thói quen này dẫn đến hàng loạt hậu quả như giảm hiệu quả tiêu hóa, tăng nguy cơ trào ngược, béo phì, rối loạn nhu động và tổn thương niêm mạc dạ dày.

Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc mọc bờ rào ở Việt Nam

Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc mọc bờ rào ở Việt Nam

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

Ở nước ta có một loại rau lá xanh có ít calo nhưng giàu các dưỡng chất. Không chỉ vậy, loại rau này còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" kéo dài tuổi thọ, chuyên gia khuyên ăn nhiều.

Bỏ qua dấu hiệu mơ hồ, người phụ nữ đối diện với căn bệnh nguy hiểm

Bỏ qua dấu hiệu mơ hồ, người phụ nữ đối diện với căn bệnh nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Thói quen khám sức khỏe định kỳ giúp người phụ nữ ngoại quốc giữ lại được khả năng sinh sản khi mắc ung thư cổ tử cung.

Phát hiện bệnh hiểm từ dấu hiệu chóng mặt tưởng tiền đình thông thường

Phát hiện bệnh hiểm từ dấu hiệu chóng mặt tưởng tiền đình thông thường

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người phụ nữ ở Hà Nội vào viện vì chóng mặt, tê bì chân tay và đi lại mất thăng bằng suốt 2 ngày, chẩn đoán ban đầu là hội chứng tiền đình nhưng sau đó bệnh bất ngờ tiến triển nặng nề.

Dùng hoa đu đủ đực trị bệnh nhất định phải biết điều này

Dùng hoa đu đủ đực trị bệnh nhất định phải biết điều này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Dùng hoa đu đủ đực trong thời gian dài khiến người đàn ông này bị viêm gan ứ mật dẫn tới vàng da, vàng mắt, men gan tăng gấp 1.000 lần so với bình thường.

Vật dụng nhiều gia đình hay tích trữ đang âm thầm “nhả” chất gây ung thư formaldehyde

Vật dụng nhiều gia đình hay tích trữ đang âm thầm “nhả” chất gây ung thư formaldehyde

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Đằng sau những vật dụng tưởng như vô hại lại tiềm ẩn một hiểm họa ít ai ngờ tới, có thể âm thầm giải phóng ra formaldehyde.

Người đàn ông ở Quảng Ninh phát hiện sớm ung thư trực tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông ở Quảng Ninh phát hiện sớm ung thư trực tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông đi khám và được phát hiện sớm ung thư trực tràng từ dấu hiệu đại tiện ra máu, mệt mỏi kéo dài, kèm đau bụng âm ỉ.

Xem nhiều

Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc mọc bờ rào ở Việt Nam

Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc mọc bờ rào ở Việt Nam

Bệnh thường gặp

Ở nước ta có một loại rau lá xanh có ít calo nhưng giàu các dưỡng chất. Không chỉ vậy, loại rau này còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" kéo dài tuổi thọ, chuyên gia khuyên ăn nhiều.

Vật dụng nhiều gia đình hay tích trữ đang âm thầm “nhả” chất gây ung thư formaldehyde

Vật dụng nhiều gia đình hay tích trữ đang âm thầm “nhả” chất gây ung thư formaldehyde

Bệnh thường gặp
10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớp

10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớp

Bệnh thường gặp
Người đàn ông ở Quảng Ninh phát hiện sớm ung thư trực tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông ở Quảng Ninh phát hiện sớm ung thư trực tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
Cậu bé 7 tuổi chỉ nặng 8kg với căn bệnh hiếm gặp và lời cảnh tỉnh về tầm soát bệnh cho trẻ

Cậu bé 7 tuổi chỉ nặng 8kg với căn bệnh hiếm gặp và lời cảnh tỉnh về tầm soát bệnh cho trẻ

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top