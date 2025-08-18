Mới nhất
Đột ngột đau đầu trong lúc đang quét nhà, người phụ nữ 48 tuổi đi khám phát hiện vỡ túi phình động mạch não

Thứ hai, 18:59 18/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Người phụ nữ bị vỡ túi phình động mạch não nhập viện với biểu hiện đau đầu dữ dội mà không có dấu hiệu báo trước, cũng không giống bất kỳ cảm giác nào chị từng trải qua.

Đột ngột đau đầu dữ dội vì vỡ túi phình động mạch não

Vào lúc 6 giờ sáng, chị N.T.B (48 tuổi, Long An) đang quét nhà thì đột nhiên thấy chóng mặt, đau đầu dữ dội, cơn đau khiến chị tê, râm ran khắp người. Đặc biệt, cơn đau không có dấu hiệu báo trước cũng không giống bất kỳ cảm giác nào chị từng trải qua nên được gia đình đưa đến cấp cứu tại một bệnh viện gần nhà, sau đó chuyển đến BVĐK Xuyên Á điều trị.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ. Các bác sĩ tiến hành chụp CT não phát hiện có xuất huyết khoang dưới nhện. 

Nghi ngờ tình trạng xuất huyết do vỡ túi phình động mạch não, người bệnh tiếp tục được chỉ định chụp CT mạch máu não phát hiện xuất huyết dưới nhện này là do túi phình nằm ở động mạch thông trước đã vỡ. 

Đột ngột đau đầu trong lúc đang quét nhà, người phụ nữ 48 tuổi đi khám phát hiện vỡ túi phình động mạch não - Ảnh 1.

Hình ảnh CT túi phình trước mổ của bệnh nhân vỡ túi phình động mạch não. Ảnh: BVCC

Bác sĩ cho biết đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa đe dọa tính mạng, xảy ra khi thành mạch máu não bị phình giãn mỏng đi và vỡ ra, khiến máu tràn ra khoang dưới nhện gây áp lực lên não, đe dọa tính mạng người bệnh từng phút một. Nếu không nhanh chóng can thiệp loại bỏ túi phình, người bệnh sẽ có nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng rất nặng nề do xuất huyết tái phát.

Trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 2 đã khẩn trương hội chẩn và phẫu thuật kẹp túi phình động mạch nhằm dự phòng trước biến cố vỡ mạch máu và xuất huyết trong sọ não.

Chấm dứt mối đe dọa của tử thần cho bệnh nhân bị vỡ túi phình động mạch

Các bác sĩ tiến hành mở nắp hộp sọ vùng trán, tiếp cận được vùng đáy não, nơi túi phình vỡ, đặt một chiếc kẹp titanium nhỏ xíu lên cổ túi phình, loại bỏ túi phình khỏi hệ thống mạch máu não – chấm dứt mối đe dọa của tử thần.

ThS.BS. Lê Tấn Linh – Khoa Sọ Não Cột Sống 2 - người trực tiếp thực hiện ca mổ chia sẻ: "Chỉ một sai lệch nhỏ trong thao tác cũng có thể gây chảy máu ồ ạt hoặc tổn thương não không thể hồi phục. Nhưng với kinh nghiệm từng trải qua nhiều ca bệnh tương tự, các bác sĩ đã xử lý chính xác tổn thương và kiểm soát được hoàn toàn túi phình.

Để thực hiện thành công kỹ thuật này, đòi hỏi phẫu thuật viên tay nghề cao, sử dụng kính hiển vi cũng như dụng cụ mổ vi phẫu chuyên nghiệp. Kỹ thuật mổ vi phẫu kẹp túi phình động mạch não thường áp dụng cho những bệnh nhân có túi phình cổ rộng hoặc vỡ túi phình kèm xuất huyết não."

Sau 24 giờ điều trị tích cực, chị B. dần tỉnh lại, bắt đầu nhận biết và giao tiếp được với người thân. Một tuần sau, chị đã có thể ngồi dậy, ăn uống và tập đi lại. Kết quả kiểm tra thang điểm glasgow là 15 điểm (đánh giá ý thức của bệnh nhân sau chấn thương não), không để lại di chứng thần kinh nào, người bệnh gần như hồi phục hoàn toàn một cách ngoạn mục.

Đột ngột đau đầu trong lúc đang quét nhà, người phụ nữ 48 tuổi đi khám phát hiện vỡ túi phình động mạch não - Ảnh 2.

Ảnh: BVCC

Vỡ túi phình động mạch não – căn bệnh "núp bóng" cơn đau đầu

Thống kê cho thấy, khi túi phình vỡ có khoảng 10-15% người bệnh tử vong trước khi kịp đến bệnh viện và khoảng 45% trường hợp tử vong trong vòng 30 ngày đầu. Ở những bệnh nhân sống sót sau đợt xuất huyết ban đầu, tái vỡ túi phình là nguyên nhân chính gây tàn tật và tử vong, mục tiêu phẫu thuật sớm kẹp túi phình là để giảm nguy cơ này.

Túi phình động mạch não là hiện tượng thành mạch máu bị thoái triển làm cho thành mạch máu bị mỏng hơn so với những vị trí khác, hay xuất hiện ở những vị trí thường xuyên chịu áp lực máu cao. Lúc này, chúng sẽ hình thành hình dạng mạch máu phình lên giống như một cái bong bóng. Khi xuất hiện ở những vị trí điểm yếu của mạch máu, chúng sẽ dễ bị bể và gây xuất huyết ra khoang dưới nhện.

Tình trạng xuất huyết ra khỏi mạch máu rất đa dạng, có thể khu trú tại khoang dưới nhện hoặc thậm chí hình thành cục máu tụ chèn ép não, chèn ép thần kinh sọ làm tăng áp lực nội sọ khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê nhanh. Thậm chí xuất huyết khoang dưới nhện làm tắt hệ thống dẫn lưu ở dịch não tủy, gây ứ đọng dịch ở trên não làm tăng áp lực nội sọ, lúc này bệnh nhân sẽ phải đối diện với nguy cơ tử vong.

Ai có nguy cơ bị vỡ túi phình động mạch não 

- Bệnh nhân có xuất huyết não không rõ nguyên nhân hoặc mắc các bệnh lý về mạch máu não khác

- Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh vỡ túi phình động mạch não

Túi phình động mạch não có thể âm thầm tồn tại nhiều năm mà không gây triệu chứng, cho đến khi vỡ ra. Điều đáng nói là, dấu hiệu cảnh báo duy nhất đôi khi chỉ là một cơn đau đầu đột ngột, dữ dội, thường bị nhầm với đau nửa đầu hoặc căng thẳng thần kinh. 

Vì thế, khi xuất hiện những triệu chứng đau đầu dữ dội, đột ngột đau đầu, chúng ta cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, điều trị ngay.

Người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵNgười đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵ

GĐXH - Đặt stent chuyển dòng là phương pháp tối ưu được bác sĩ áp dụng để điều trị các túi phình khó, chưa vỡ, được xem là “chìa khóa” ngăn ngừa đột quỵ.


M.H (th)
