4 thay đổi lối sống hàng đầu giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch

1. Tắc nghẽn động mạch có thể được ngăn ngừa một cách tự nhiên không?

Tắc nghẽn động mạch thường phát triển do xơ vữa động mạch , một tình trạng mà các mảng bám mỡ tích tụ bên trong động mạch, làm hẹp chúng theo thời gian, dẫn đến hạn chế lưu lượng máu đến tim, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Tuy nhiên, có nhiều yếu tố góp phần gây ra sự tích tụ này, chẳng hạn như chế độ ăn uống kém, ít vận động, hút thuốc và căng thẳng mạn tính...

Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Vương quốc Anh nhấn mạnh rằng, một chế độ ăn uống lành mạnh , tăng cường hoạt động thể chất và duy trì cân nặng hợp lý đều có thể góp phần ngăn ngừa tắc nghẽn tim. Những thói quen lành mạnh này có thể làm giảm đáng kể nguy cơ xơ vữa động mạch và các biến chứng liên quan.

Tắc nghẽn động mạch gây nhiều nguy hiểm nhưng có thể ngăn ngừa khi thay đổi lối sống.

2. Những thay đổi lối sống cần thiết để ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch

2.1 Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống lành mạnh là chế độ ăn hỗ trợ tốt nhất cho sức khỏe tổng thể và ngăn ngừa bệnh tật. Chính vì vậy, đây là bước quan trọng đầu tiên để ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch.

Chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh (từ các nguồn như cá, các loại hạt và dầu ô liu) giúp giảm mức cholesterol và kiểm soát huyết áp, ngăn ngừa tắc nghẽn, hỗ trợ sức khỏe tim mạch tổng thể.

2.2 Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên rất quan trọng cho một trái tim khỏe mạnh. Hãy đặt mục tiêu ít nhất 150 phút hoạt động aerobic vừa phải mỗi tuần, chẳng hạn như đi bộ , chạy bộ, bơi lội hoặc đạp xe. Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, các hoạt động aerobic từ vừa phải đến mạnh mẽ giúp tăng cường cơ tim, giúp tim bơm máu hiệu quả hơn.

2.3 Bỏ thuốc lá

Thuốc lá chứa nhiều chất độc hại như nicotine, formaldehyde, hydrogen cyanide và nhiều hợp chất khác gây tổn hại cho cơ thể. Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch do thúc đẩy hình thành và tích tụ mảng bám trong thành động mạch, từ đó dễ dẫn đến tắc nghẽn, đột quỵ.

Ngoài ra, thuốc lá còn liên quan đến các bệnh về răng miệng và là nguyên nhân hàng đầu gây nhiều loại ung thư. Vì vậy, việc ngừng hút thuốc là một biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa tắc nghẽn mạch máu.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu trên Tạp chí của Hội Tim mạch Hoa Kỳ đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc bỏ thuốc lá và việc giảm nguy cơ mắc các bệnh xơ vữa động mạch, cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch, càng khẳng định bỏ thuốc lá là một thay đổi lối sống hàng đầu nhằm giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch.

2.4 Kiểm soát căng thẳng

Kiểm soát căng thẳng thông qua các kỹ thuật như thiền, yoga hoặc hít thở sâu có thể làm giảm đáng kể tác động tiêu cực lên tim.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã trích dẫn một nghiên cứu cho thấy, thiền siêu việt (là phương pháp thiền dựa trên sự tập trung vào duy nhất một câu thần chú, lặp đi lặp lại tuần hoàn trong thầm lặng) giúp giảm căng thẳng đã giúp giảm 48% nguy cơ tử vong, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Việc kết hợp các phương pháp này có thể góp phần mang lại một trái tim khỏe mạnh hơn.