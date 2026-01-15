Người đàn ông đưa giống chuối 'độc, lạ' về trồng ở 'thủ phủ chuối' Quảng Trị

Huyện Hướng Hóa (cũ), tỉnh Quảng Trị có khoảng 3.000 ha trồng chuối, tập trung ở các xã Tân Long, Tân Thành, Thuận, Thanh, Hướng Lộc và các xã vùng Lìa. Khu vực này được được xem là "thủ phủ" của cây chuối mật mốc. Sản phẩm chuối quả nơi đây không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn là sản phẩm xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Huyện Hướng Hóa (cũ), tỉnh Quảng Trị được được xem là "thủ phủ" của cây chuối mật mốc.

Với tính tò mò cùng mong muốn đa dạng hóa các giống chuối trồng trên địa bàn, anh Nguyễn Nhật Anh, trú tại thôn Duy Tân, xã Lao Bảo (thuộc huyện Hướng Hóa cũ), tỉnh Quảng Trị đã đưa về trồng thử nghiệm giống chuối bàn tay Phật.

"Quê tôi bạt ngàn là chuối, nhiều giống chuối truyền thống, đặc biệt là mật mốc được trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Tôi trồng chuối và tìm hiểu nhiều về chuối. Trong một lần trao đổi với người bạn, tôi biết đến giống chuối có kiểu dáng quả lạ và biết đây là chuối bàn tay Phật. Đầu năm 2024, tôi mua 2 cây về trồng thử", anh Nhật Anh cho biết.

Anh Nguyễn Nhật Anh trồng thử nghiệm giống chuối bàn tay Phật.

Anh Nguyễn Nhật Anh cho biết, khi mua cây giống cao khoảng 1,5m. Chưa có nhiều thông tin về giống chuối mới, anh áp dụng kỹ thuật chăm sóc như các giống chuối bản địa. Anh cải tạo đất trồng, định kỳ bón phân, rải vôi và phòng ngừa sâu bệnh.

Sau hơn một năm, cả 2 cây chuối đều sinh trưởng tốt, thân khỏe, tán lá xanh đậm. Khi cây trổ buồng, các nải chuối dính chặt vào nhau, chụm lại và càng lớn càng giống hình bàn tay Phật. Khi chín chuối có màu vàng tươi, mùi thơm, vị ngọt đậm, mỗi nải nặng hơn 3,5kg.

Giống chuối mới có hình dáng quả độc đáo, mùi vị thơm ngon.

"Hình dáng quả lạ mắt nên bạn bè, xóm làng cũng tò mò, tìm đến xem tận mắt quả của loài chuối mới", anh Anh chia sẻ.

Sau quá trình trồng thử nghiệm anh Nhật Anh nhận thấy, giống chuối mới có khả năng sinh trưởng ổn định, thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng tại Lao Bảo. Tiếp đó, anh tiến hành nhân giống từ mầm cây non, hiện có khoảng 25 cây con đủ điều kiện làm giống. Khi đăng tải hình ảnh về giống chuối mới lên Facebook cá nhân, đã có người liên hệ với anh mua cây giống với giá 500.000 đồng/cây.

Anh Nhật Anh nhân giống thành công loài chuối mới.

"Tôi nghĩ với hình dáng lạ mắt và ý nghĩa tâm linh, chuối bàn tay Phật nếu đưa ra thị trường sẽ có nhiều người mua để thờ cúng, nhất là vào dịp lễ, Tết. Trồng thành công giống chuối này, tôi kỳ vọng mở rộng mô hình, cùng bà con trong vùng phát triển kinh tế", anh Anh tâm sự.

Ông Lê Bá Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo cho biết, tổng diện tích trồng chuối của xã khoảng 900ha. Xã Lao Bảo và các địa phương lân cận được xem là "vựa chuối" của tỉnh Quảng Trị. Mỗi năm khu vực này cung cấp ra thị trường lượng lớn chuối mật mốc. Hiện nhiều vườn chuối trên địa bàn có sản lượng sụt giảm. Nguyên nhân là do người dân chủ yếu trồng cây trên đất rẫy, gò đồi, việc trồng chuối phụ thuộc lớn vào thổ nhưỡng, khí hậu. Cùng với đó đầu ra của chuối quả chưa ổn định. Vậy nên nhiều hộ không còn chú tâm chăm sóc vườn chuối.

Việc anh Nguyễn Nhật Anh trồng thành công giống chuối mới góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng của địa phương.

Việc anh Nguyễn Nhật Anh trồng thành công giống chuối có hình dáng bàn tay Phật bước đầu cho thấy loại cây này có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Từ đó, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.

"Anh Nguyễn Nhật Anh trồng thành công giống chuối bàn tay Phật có thể mở ra hướng đi mới cho người dân, góp phần nâng cao giá trị cây chuối, nhất là vào dịp lễ, Tết", ông Cường nhận định.



