Người đàn ông đưa giống chuối 'độc, lạ' về trồng ở 'thủ phủ chuối' Quảng Trị
GĐXH - Giống chuối mới sinh trưởng tốt, cho loại quả hình dáng độc đáo, thơm ngon không chỉ gây tò mò mà còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân địa phương.
Huyện Hướng Hóa (cũ), tỉnh Quảng Trị có khoảng 3.000 ha trồng chuối, tập trung ở các xã Tân Long, Tân Thành, Thuận, Thanh, Hướng Lộc và các xã vùng Lìa. Khu vực này được được xem là "thủ phủ" của cây chuối mật mốc. Sản phẩm chuối quả nơi đây không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn là sản phẩm xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Với tính tò mò cùng mong muốn đa dạng hóa các giống chuối trồng trên địa bàn, anh Nguyễn Nhật Anh, trú tại thôn Duy Tân, xã Lao Bảo (thuộc huyện Hướng Hóa cũ), tỉnh Quảng Trị đã đưa về trồng thử nghiệm giống chuối bàn tay Phật.
"Quê tôi bạt ngàn là chuối, nhiều giống chuối truyền thống, đặc biệt là mật mốc được trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Tôi trồng chuối và tìm hiểu nhiều về chuối. Trong một lần trao đổi với người bạn, tôi biết đến giống chuối có kiểu dáng quả lạ và biết đây là chuối bàn tay Phật. Đầu năm 2024, tôi mua 2 cây về trồng thử", anh Nhật Anh cho biết.
Anh Nguyễn Nhật Anh cho biết, khi mua cây giống cao khoảng 1,5m. Chưa có nhiều thông tin về giống chuối mới, anh áp dụng kỹ thuật chăm sóc như các giống chuối bản địa. Anh cải tạo đất trồng, định kỳ bón phân, rải vôi và phòng ngừa sâu bệnh.
Sau hơn một năm, cả 2 cây chuối đều sinh trưởng tốt, thân khỏe, tán lá xanh đậm. Khi cây trổ buồng, các nải chuối dính chặt vào nhau, chụm lại và càng lớn càng giống hình bàn tay Phật. Khi chín chuối có màu vàng tươi, mùi thơm, vị ngọt đậm, mỗi nải nặng hơn 3,5kg.
Giống chuối mới có hình dáng quả độc đáo, mùi vị thơm ngon.
"Hình dáng quả lạ mắt nên bạn bè, xóm làng cũng tò mò, tìm đến xem tận mắt quả của loài chuối mới", anh Anh chia sẻ.
Sau quá trình trồng thử nghiệm anh Nhật Anh nhận thấy, giống chuối mới có khả năng sinh trưởng ổn định, thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng tại Lao Bảo. Tiếp đó, anh tiến hành nhân giống từ mầm cây non, hiện có khoảng 25 cây con đủ điều kiện làm giống. Khi đăng tải hình ảnh về giống chuối mới lên Facebook cá nhân, đã có người liên hệ với anh mua cây giống với giá 500.000 đồng/cây.
"Tôi nghĩ với hình dáng lạ mắt và ý nghĩa tâm linh, chuối bàn tay Phật nếu đưa ra thị trường sẽ có nhiều người mua để thờ cúng, nhất là vào dịp lễ, Tết. Trồng thành công giống chuối này, tôi kỳ vọng mở rộng mô hình, cùng bà con trong vùng phát triển kinh tế", anh Anh tâm sự.
Ông Lê Bá Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo cho biết, tổng diện tích trồng chuối của xã khoảng 900ha. Xã Lao Bảo và các địa phương lân cận được xem là "vựa chuối" của tỉnh Quảng Trị. Mỗi năm khu vực này cung cấp ra thị trường lượng lớn chuối mật mốc. Hiện nhiều vườn chuối trên địa bàn có sản lượng sụt giảm. Nguyên nhân là do người dân chủ yếu trồng cây trên đất rẫy, gò đồi, việc trồng chuối phụ thuộc lớn vào thổ nhưỡng, khí hậu. Cùng với đó đầu ra của chuối quả chưa ổn định. Vậy nên nhiều hộ không còn chú tâm chăm sóc vườn chuối.
Việc anh Nguyễn Nhật Anh trồng thành công giống chuối có hình dáng bàn tay Phật bước đầu cho thấy loại cây này có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Từ đó, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.
"Anh Nguyễn Nhật Anh trồng thành công giống chuối bàn tay Phật có thể mở ra hướng đi mới cho người dân, góp phần nâng cao giá trị cây chuối, nhất là vào dịp lễ, Tết", ông Cường nhận định.
'Nữ phụ xe tắt máy xe buýt khi tài xế đột quỵ là anh hùng cứu hàng chục người'Đời sống - 2 giờ trước
Đó là ý kiến của cư dân mạng sau khi hành khách trên xe buýt ở TP.HCM được cứu nhờ nữ phụ xe nhanh trí tắt máy khi tài xế đột quỵ, tránh được tai nạn liên hoàn.
Cuối năm tài vận xoay chiều: Ai thuộc 4 mệnh này dễ đón lộc lớnĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Càng về những ngày cuối năm, vận trình của một số bản mệnh bất ngờ khởi sắc mạnh mẽ.
Từ 2026, hai đối tượng nào được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100%?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, từ 1/1/2026, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được với mức hưởng 100% khi khám chữa bệnh.
Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Tử vi cho thấy từ nay đến hết năm Âm lịch, một số con giáp bước vào giai đoạn "đổi vận" rõ rệt khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân xuất hiện đúng lúc.
Từ 1/3, ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động ngừng hoạt động hoặc thoát khi gặp 3 trường hợp nàyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Thông tư số 77/2025/TT-NHNN, từ 1/3, ứng dụng Mobile Banking sẽ tự động ngừng hoạt động hoặc thoát khi gặp 3 trường hợp.
Có những ngày sinh được xem là 'đẹp số': Trẻ thông minh, mệnh phú quýĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian và tử vi phương Đông, ngày sinh có thể phần nào phản ánh vận mệnh và khí chất của một đứa trẻ.
5 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những trường hợp nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất? Dưới đây là các trường hợp cụ thể được quy định theo Nghị định 374/2025/NĐ-CP.
Mẹo phong thủy giúp 12 con giáp giảm vận hạn, hút tiền tài năm Bính Ngọ 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ cần thay đổi nhỏ trong trang phục, nhà ở và thói quen sống, 12 con giáp có thể hóa giải vận xui, kích hoạt tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.
Nam sinh lớp 7 mất tích khi đi mua đồ ăn sángĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi rời nhà đi mua đồ ăn sáng, nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh mất tích bí ẩn, lực lượng chức năng cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm 2 ngày nhưng chưa rõ tung tích.
Ngày 24/11 hằng năm là ngày gì mà người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị quyết 80-NQ/TW năm 2026, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hoá Việt Nam" với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.
Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờĐời sống
GĐXH - Tử vi cho thấy từ nay đến hết năm Âm lịch, một số con giáp bước vào giai đoạn "đổi vận" rõ rệt khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân xuất hiện đúng lúc.