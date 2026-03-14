3 ngày phát hiện 8 ca ung thư liên tiếp qua khám sàng lọc: Người trẻ tuyệt đối không chủ quan!

Thứ bảy, 07:33 14/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Chỉ trong 3 ngày, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phát hiện 8 trường hợp ung thư qua khám sàng lọc, trong đó có 5 ca ung thư vú với bệnh nhân trẻ chỉ 28 và 31 tuổi.

3 ngày phát hiện 8 ca ung thư qua khám sàng lọc

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, chỉ trong 3 ngày từ 10 đến 12/3/2026, các bác sĩ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu đã phát hiện 8 trường hợp ung thư thông qua chương trình khám sàng lọc.

Đáng chú ý, trong số này có tới 5 bệnh nhân mắc ung thư vú, trong đó có những người còn rất trẻ, chỉ 28 và 31 tuổi. Con số này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng ung thư không còn là căn bệnh chủ yếu xuất hiện ở người cao tuổi như trước đây.

Các bác sĩ cho biết phần lớn những trường hợp được phát hiện lần này đều đến khám với mục đích kiểm tra sức khỏe định kỳ, không có triệu chứng bất thường rõ rệt. Nhờ các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại, tổn thương ung thư đã được phát hiện ở giai đoạn sớm, giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa

Theo các chuyên gia ung bướu, ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới.

Đáng lo ngại là xu hướng mắc bệnh đang có dấu hiệu trẻ hóa, với nhiều trường hợp xuất hiện ở nhóm tuổi 30–40. Điều này đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng chống ung thư và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần tiếp cận thông tin một cách bình tĩnh và khoa học, tránh tâm lý hoang mang quá mức. Không phải ai cũng có nguy cơ giống nhau, nhưng những người có tiền sử gia đình mắc ung thư cần đặc biệt lưu ý.

Nhóm này được xem là đối tượng nguy cơ cao và nên thực hiện tầm soát ung thư vú sớm, định kỳ để phát hiện bệnh ngay từ giai đoạn đầu.

Nhiều người phát hiện ung thư khi cơ thể chưa có triệu chứng

Một thực tế đáng chú ý là nhiều bệnh nhân ung thư được phát hiện khi cơ thể hoàn toàn chưa có dấu hiệu rõ ràng.

Các trường hợp trẻ tuổi vừa được phát hiện tại Bạch Mai đều không xuất hiện triệu chứng bất thường như đau, sờ thấy khối u hay thay đổi rõ rệt ở tuyến vú. Họ đi khám đơn giản vì có ý thức kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Theo các bác sĩ, nếu chỉ chờ đến khi xuất hiện các dấu hiệu như đau, sờ thấy khối u hoặc tổn thương lan rộng mới đi khám thì cơ hội điều trị sẽ giảm đáng kể.

Hiện nay, nhờ sự hỗ trợ của nhiều kỹ thuật chẩn đoán như siêu âm vú, chụp X-quang tuyến vú (mammography) hay chụp cộng hưởng từ (MRI), nhiều tổn thương ung thư có thể được phát hiện ngay từ giai đoạn rất sớm, khi khối u còn nhỏ và chưa lan rộng.

Vì sao tầm soát ung thư ngày càng quan trọng?

Theo các chuyên gia y tế, tầm soát ung thư mang lại nhiều lợi ích quan trọng đối với sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

Trước hết, phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm giúp tăng đáng kể khả năng điều trị thành công và giảm nguy cơ tử vong. Khi khối u còn nhỏ và chưa di căn, nhiều phương pháp điều trị có thể đạt hiệu quả cao hơn.

Bên cạnh đó, tầm soát giúp phát hiện bệnh ngay cả khi cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng. Đây là yếu tố quan trọng vì nhiều loại ung thư tiến triển âm thầm trong thời gian dài trước khi biểu hiện rõ ràng.

Việc phát hiện sớm cũng giúp giảm chi phí điều trị. So với các giai đoạn muộn, điều trị ung thư giai đoạn đầu thường đơn giản hơn, ít tốn kém hơn và giảm gánh nặng cho người bệnh cũng như gia đình.

Ngoài ra, điều trị sớm còn giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn, giảm các biến chứng nặng nề do ung thư gây ra.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư theo khuyến cáo của bác sĩ, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư.

3 ngày phát hiện 8 ca ung thư liên tiếp qua khám sàng lọc: Người trẻ tuyệt đối không chủ quan! - Ảnh 3.Ung thư ruột 'rất sợ' món ăn rẻ tiền này: Chỉ cần ăn vài lần mỗi tuần đã có lợi

GĐXH - Việc bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn có thể tạo ra một “lá chắn” bảo vệ chống lại sự khởi phát của ung thư.

Nữ sinh 17 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ nguy kịch vì suy đa tạng, bác sĩ phát hiện căn bệnh hiếm bậc nhất thế giới

Nữ sinh 17 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ nguy kịch vì suy đa tạng, bác sĩ phát hiện căn bệnh hiếm bậc nhất thế giới

Hé lộ nguyên nhân món cá ủ chua khiến 3 trẻ ở Đà Nẵng nguy kịch phải nhờ sự trợ giúp từ WHO

Hé lộ nguyên nhân món cá ủ chua khiến 3 trẻ ở Đà Nẵng nguy kịch phải nhờ sự trợ giúp từ WHO

10 người nhập viện sau bữa tối với món cá biển, bác sĩ cảnh báo cần cảnh giác khi có dấu hiệu này

10 người nhập viện sau bữa tối với món cá biển, bác sĩ cảnh báo cần cảnh giác khi có dấu hiệu này

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

2 nhóm thực phẩm giàu chất béo ‘tốt’ giúp kiểm soát mỡ máu

2 nhóm thực phẩm giàu chất béo ‘tốt’ giúp kiểm soát mỡ máu

Có một hiểu lầm phổ biến là người bị mỡ máu cao phải kiêng tuyệt đối chất béo. Tuy nhiên, đối với người bị rối loạn mỡ máu, điều quan trọng không nằm ở việc kiêng chất béo mà là thay thế chất béo 'xấu' bằng chất béo 'tốt'.

Nữ sinh 17 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ nguy kịch vì suy đa tạng, bác sĩ phát hiện căn bệnh hiếm bậc nhất thế giới

Nữ sinh 17 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ nguy kịch vì suy đa tạng, bác sĩ phát hiện căn bệnh hiếm bậc nhất thế giới

GĐXH - Từ một cô gái khỏe mạnh, nữ sinh 17 tuổi bất ngờ rơi vào suy đa tạng nguy kịch do hội chứng kháng phospholipid thảm họa (CAPS) – căn bệnh cực hiếm với tỷ lệ tử vong cao.

Hé lộ nguyên nhân món cá ủ chua khiến 3 trẻ ở Đà Nẵng nguy kịch phải nhờ sự trợ giúp từ WHO

Hé lộ nguyên nhân món cá ủ chua khiến 3 trẻ ở Đà Nẵng nguy kịch phải nhờ sự trợ giúp từ WHO

“Cá bắt về tôi bỏ tủ lạnh 3, 4 ngày rồi thì đem ra mổ ruột rồi ủ thôi. Món này ăn từ trước tới nay không sao cả, giờ lại bị ngộ độc”, anh Hồ Văn Mía bàng hoàng kể lại.

10 người nhập viện sau bữa tối với món cá biển, bác sĩ cảnh báo cần cảnh giác khi có dấu hiệu này

10 người nhập viện sau bữa tối với món cá biển, bác sĩ cảnh báo cần cảnh giác khi có dấu hiệu này

GĐXH - Khi ăn cá biển mà xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tê bì, đau buốt, buồn nôn, yếu cơ hoặc chóng mặt... người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

GĐXH - Suy thận là bệnh lý nguy hiểm có thể gây ra nhiều biến chứng cho tim mạch, xương khớp và hệ miễn dịch. Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn có thể được phòng ngừa được.

Uống nước chanh có thể làm 'sạch' gan không?

Uống nước chanh có thể làm 'sạch' gan không?

Nước chanh là một thức uống khởi đầu ngày mới quen thuộc của nhiều người với mong muốn giảm cân, làm sáng da hoặc thanh lọc cơ thể.

7 loại trái cây hỗ trợ giảm mỡ máu tự nhiên giúp bảo vệ tim mạch

7 loại trái cây hỗ trợ giảm mỡ máu tự nhiên giúp bảo vệ tim mạch

Mỡ máu cao là nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch và đột quỵ. Ngoài dùng thuốc, bổ sung đúng loại trái cây giúp giảm mỡ máu, kiểm soát cholesterol hiệu quả.

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Từ chối phẫu thuật thay van tim suốt 4 năm vì tâm lý sợ mổ, một phụ nữ 66 tuổi phải nhập viện trong tình trạng suy tim nặng kèm suy gan và suy thận.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

GĐXH - Sau khi được được bóc khối u xơ tử cung kích thước lớn, tình trạng đau bụng kéo dài, rong kinh và mệt mỏi của người bệnh đã cải thiện rõ rệt.

Phát hiện sớm 5 loại ung thư đầu và cổ thường gặp

Phát hiện sớm 5 loại ung thư đầu và cổ thường gặp

Có nhiều loại ung thư vùng đầu và cổ khác nhau, vì vậy việc hiểu rõ các loại phổ biến và cách phát hiện bệnh là rất hữu ích.

Người phụ nữ 33 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 33 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

GĐXH - Bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung, can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển nhờ đi khám phụ khoa định kỳ.

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 66 tuổi suy gan, suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

