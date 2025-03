Người đàn ông say rượu, hành hung nhân viên an ninh hàng không

Thông tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, mới đây, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 8/3, tại khu vực cách ly gần cửa khởi hành số 19, sảnh B, ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, đã xảy ra vụ việc một người đàn ông có hành vi tấn công, hành hung nhân viên an ninh hàng không.

Theo đó, ông L.X.H (sinh năm 1974, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) dự kiến bay Thọ Xuân, Thanh Hóa trên chuyến bay khởi hành lúc 15 giờ 05 phút cùng ngày, ông H sau đó đã phản ánh với nhân viên đại diện hãng hàng không về việc không tìm thấy hành lý xách tay.

Video người đàn ông say rượu, hành hung nhân viên an ninh sân bay.

Quá trình trao đổi, ông H. liên tục có những biểu hiện không làm chủ được hành vi và có dấu hiệu đã sử dụng đồ uống có cồn. Đại diện hãng hàng không trực tại cửa khởi hành đã đề nghị lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay hỗ trợ và quyết định từ chối vận chuyển để đảm bảo an ninh, an toàn của chuyến bay.

Đáng chú ý, trong khi đại diện hãng và nhân viên an ninh hàng không hướng dẫn, giải thích cho hành khách đổi hành trình bay, ông H. đã mất bình tĩnh và có hành vi tấn công, hành hung nhân viên an ninh hàng không Lê Vũ Duy Nam. Ngay lập tức, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không khống chế, ngăn chặn hành vi của hành khách.

Trong lúc tranh cãi ông H. có biểu hiện không tỉnh táo.

Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam để xử lý đúng thẩm quyền theo quy định.

Sau khi làm việc, xác minh hình ảnh camera và các tài liệu liên quan, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã lập Biên bản vi phạm hành chính với ông L.X.H về hành vi “Hành hung nhân viên hàng không, hành khách, người khác tại cảng hàng không, sân bay, nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự” theo quy định tại Nghị định số 162/2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, mức phạt 8,5 triệu đồng.

