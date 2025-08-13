Tháng sinh Âm lịch của người giao tiếp tinh tế
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ tài giỏi, có khí chất mà còn xây dựng được nhiều mối nhân duyên tốt. Nhờ vậy, họ có sự nghiệp hanh thông và cuộc sống viên mãn.
Người sinh tháng 5 Âm lịch: Thông minh, tinh tế và dễ tạo thiện cảm
Người sinh tháng 5 Âm lịch sở hữu trí tuệ sắc bén cùng khí chất đặc biệt đáng ngưỡng mộ.
Trong công việc lẫn đời sống, họ luôn giữ tinh thần lạc quan, thái độ ứng xử khéo léo và cẩn trọng để tránh làm phật ý người khác.
Họ biết cách đưa ra quyết định sáng suốt, chú ý từng lời nói, cử chỉ để giữ hình ảnh đẹp trong mắt mọi người.
Tài năng của họ sớm được công nhận, giúp họ đạt chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp.
Nhờ tính cách hòa đồng và tinh tế, họ thường gặp được bạn tốt, quý nhân phù trợ, đưa sự nghiệp và cuộc sống ngày càng thăng hoa, viên mãn.
Người sinh tháng 7 Âm lịch: Ít nói nhưng khí chất cuốn hút
Người sinh tháng 7 Âm lịch không phải tuýp nói nhiều, nhưng họ lại toát ra khí chất khiến người khác nể trọng.
Họ có cách trò chuyện duyên dáng, tính tình hào phóng và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể.
Họ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ quý nhân, đôi khi còn được giúp đỡ cả về tài chính và giải pháp công việc. Nhờ vậy, họ có nhiều cơ hội để bứt phá.
Dù từng trải qua khó khăn, họ vẫn giữ dũng khí, không bỏ cuộc. Với sự đồng hành của quý nhân, họ dễ dàng lật ngược tình thế, tiến về phía thành công.
Người sinh tháng 1 Âm lịch: Thẳng thắn nhưng giàu nghĩa khí
Theo tử vi, người sinh tháng 1 Âm lịch tính tình bộc trực, rộng rãi, không thích soi mói chuyện người khác.
Tuy nhiên, với bản thân, họ lại tỉ mỉ và cẩn trọng, giữ cho hình ảnh của mình luôn chỉn chu.
Điều đặc biệt là họ không bao giờ phản bội bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần, dù bản thân đang bận rộn hay gặp khó khăn.
Chính nhờ sự chân thành và nghĩa khí này, họ tạo dựng được uy tín lớn trong các mối quan hệ.
Khi cơ hội đến, quý nhân sẽ giúp họ giải quyết vấn đề nhanh chóng, mở ra tương lai tươi sáng cả về tiền bạc lẫn sự nghiệp.
Người sinh tháng 12 Âm lịch: Hào hiệp và được giúp đỡ hết mình
Người sinh tháng 12 Âm lịch nổi tiếng dễ gần và luôn đứng về phía lẽ phải. Họ không bao giờ thờ ơ khi thấy bạn bè khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ hết sức.
Cũng nhờ vậy, họ được đền đáp xứng đáng, luôn nhận được sự đồng hành của quý nhân trong mọi giai đoạn quan trọng.
Sự nghiệp và gia đình của họ thường tiến triển thuận lợi, hiếm khi gặp trở ngại lớn.
Với lòng nhiệt thành và tinh thần vì mọi người, họ sẽ luôn tìm thấy bến đỗ an toàn trong cuộc sống, biến ước mơ thành hiện thực một cách nhẹ nhàng.
4 tháng sinh Âm lịch của người giao tiếp tinh tế
Người sinh vào tháng 1, tháng 5, tháng 7 và tháng 12 Âm lịch đều có điểm chung là sống chân thành, nghĩa khí và biết giữ gìn các mối quan hệ.
Chính sự tinh tế trong giao tiếp, lòng nhiệt thành giúp đỡ người khác đã khiến họ luôn được bạn bè quý mến và nhận lại nhiều sự hỗ trợ khi cần.
Trong cuộc sống, những người thuộc các tháng sinh Âm lịch này không chỉ gặp may mắn về nhân duyên mà còn dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp.
Họ là minh chứng cho câu nói: "Chân thành là chiếc chìa khóa mở ra mọi cánh cửa của hạnh phúc và thành công."
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịchĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịch.
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe ở Ninh BìnhĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Chính quyền địa phương phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp với cơ quan công an xác minh, làm rõ hành vi của nhóm người quay clip có hành động được cho là nhạy cảm, đăng tải lên mạng xã hội.
Điểm mặt 4 con giáp hay xen vào chuyện người khác, dễ mất bạn vì… lỡ lờiĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi không thể ngồi yên khi xung quanh xảy ra chuyện. Tò mò, thẳng thắn hay thích thể hiện bản thân, đôi khi họ vô tình biến mình thành tâm điểm thị phi.
Bí ẩn ngày sinh Âm lịch của những người dám mạo hiểm: Càng liều lĩnh, càng dễ phát tàiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch đặc biệt mang trong mình "gen" liều lĩnh, dám đương đầu với thử thách và biến rủi ro thành cơ hội vàng.
Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP, cha, mẹ phải thực hiện đăng ký cư trú (thường trú, tạm trú) cho trẻ trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh.
Trạm bơm Hữu Bị ở Ninh Bình thành 'bãi tắm' nguy hiểm của thanh thiếu niênĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày hè oi bức, khu vực trạm bơm Hữu Bị (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) lại trở thành “bãi tắm” bất đắc dĩ của hàng chục thanh thiếu niên. Họ nhảy từ trên cao xuống dòng nước, hò reo khoe sức mạnh, bất chấp nguy cơ đuối nước đang cận kề.
Tuổi già an nhàn: 4 con giáp càng lớn tuổi càng thịnh vượng, tài lộc bội thuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ai cũng may mắn tích lũy đủ đầy để tuổi già thong dong. Nhưng với 5 con giáp này, càng bước qua tuổi 40, sự nghiệp và tài lộc lại càng nở rộ.
Khổ tận cam lai: 3 số cuối ngày sinh Âm lịch gian truân lúc trẻ, phát lộc về giàĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường trải qua tuổi trẻ nhiều thử thách nhưng hậu vận lại viên mãn, tài lộc sung túc.
4 con giáp xóa bỏ vận xui, tài lộc đổ về ầm ầm vào những ngày giữa tháng 8 dương lịch 2025Đời sống - 2 ngày trước
GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới từ 11/8 – 17/8, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp này may mắn, tài lộc đổ về.
Công chức, viên chức mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng hơn 8 triệu đồng nếu đạt được thành tích nàyĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, nếu công chức, viên chức được tặng hoặc truy tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” sẽ được thưởng hơn 8 triệu đồng (3,5 lần mức lương cơ sở).
Tuổi già an nhàn: 4 con giáp càng lớn tuổi càng thịnh vượng, tài lộc bội thuĐời sống
GĐXH - Không phải ai cũng may mắn tích lũy đủ đầy để tuổi già thong dong. Nhưng với 5 con giáp này, càng bước qua tuổi 40, sự nghiệp và tài lộc lại càng nở rộ.