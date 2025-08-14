Cán bộ nghỉ việc sau ngày 1/9 không được hưởng chế độ theo Nghị định 178

Ngày 13/8, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6383 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Các bộ, ngành và địa phương cần rà soát, lập danh sách, ban hành quyết định nghỉ việc cho cán bộ, công chức trước ngày 31/8.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định số 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025) trước 31/8/2025.

Bộ Nội vụ lưu ý thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định (quyết định nghỉ hưu trước tuổi, quyết định nghỉ thôi việc) trước ngày 1/8 để xác định các đối tượng nghỉ việc theo lộ trình đến hết ngày 31/12 thì tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/8; trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn kinh phí, đề nghị có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương phải "làm nhanh, làm dứt điểm" công tác chi trả chế độ.

Các đơn vị, địa phương khi đã có quyết định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thì cần khẩn trương thực hiện việc thanh toán chế độ chính sách theo đúng quy định để bảo đảm khi đã có quyết định nghỉ thì phải chi trả ngay.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ Tài chính nếu đến hạn 31/8, đơn vị, địa phương nào chưa hoàn tất việc chi trả thì Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Bộ trưởng cũng lưu ý những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu có thể được động viên nghỉ việc trên tinh thần chủ động, qua đó đáp ứng được yêu cầu cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ.