Người đàn ông tử vong trên cánh đồng, mảnh giấy gần đó hé lộ danh tính
Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trên cánh đồng lúa ở tỉnh Cao Bằng, gần đó có mảnh giấy ghi danh tính của nạn nhân.
Vào khoảng 10h sáng nay (7/10), người dân phát hiện thi thể người đàn ông trên cánh đồng lúa tại tổ 9, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện mảnh giấy có ghi danh tính, nghi là của nạn nhân.
Trao đổi với PV, lãnh đạo phường Thục Phán cho biết, cơ quan chức năng sau đó đã xác định danh tính nạn nhân là Triệu Sành T. (SN 1979, trú phường Cần Yên, Cao Bằng), trùng với tên ghi trên mảnh giấy.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
