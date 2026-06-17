Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Người khôn ngoan sẽ im lặng khi nào? 6 tình huống cho thấy trí tuệ cảm xúc của một người

Thứ tư, 14:14 17/06/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Im lặng không phải lúc nào cũng là né tránh. Trong nhiều tình huống, biết kiềm chế lời nói đúng lúc là biểu hiện của trí tuệ cảm xúc, sự trưởng thành và khả năng ứng xử khôn ngoan trong cuộc sống.

Người khôn ngoan sẽ im lặng khi nào? 6 tình huống cho thấy trí tuệ cảm xúc của một người - Ảnh 1.

Không phải mọi cuộc tranh luận đều cần chiến thắng và không phải mọi suy nghĩ đều cần nói ra. Nhiều người thành công lựa chọn im lặng trong những thời điểm nhất định để giữ bình tĩnh, tránh xung đột và bảo vệ các mối quan hệ.

Người khôn ngoan sẽ im lặng khi nào? 6 tình huống cho thấy trí tuệ cảm xúc của một người - Ảnh 2.Tình yêu không nằm ở những điều lớn lao: 7 hành động nhỏ đủ khiến trái tim anh ấy rung động mỗi ngày

GĐXH - Không phải những món quà đắt tiền hay lời hứa hoa mỹ, đôi khi chính những cử chỉ giản dị mới là điều chạm đến trái tim một người. Nếu muốn xây dựng một tình yêu bền vững, hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm và chân thành.

Người khôn ngoan sẽ im lặng khi nào? 6 tình huống cho thấy trí tuệ cảm xúc của một người - Ảnh 3.Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều này

GĐXH - Có những cuộc hôn nhân không kết thúc bằng một lá đơn ly hôn, mà bắt đầu tan vỡ từ những khoảng lặng kéo dài, những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi và cảm giác cô đơn ngay bên cạnh người đầu gối tay ấp. Theo các chuyên gia tâm lý, khi những dấu hiệu dưới đây xuất hiện liên tục, đó có thể là lời cảnh báo rằng mối quan hệ đang đứng trước nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Có những vết thương gia đình không nhìn thấy ngay, nhưng âm thầm theo con trẻ suốt nhiều năm

Có những vết thương gia đình không nhìn thấy ngay, nhưng âm thầm theo con trẻ suốt nhiều năm

Đi làm nhiều năm mới hiểu: Có 4 kiểu đồng nghiệp càng thân càng giúp bạn tiến xa

Đi làm nhiều năm mới hiểu: Có 4 kiểu đồng nghiệp càng thân càng giúp bạn tiến xa

Nhiều cặp đôi chỉ nhận ra hôn nhân rạn nứt khi đã quá muộn: Nếu có 5 dấu hiệu này cần chú ý ngay

Nhiều cặp đôi chỉ nhận ra hôn nhân rạn nứt khi đã quá muộn: Nếu có 5 dấu hiệu này cần chú ý ngay

Nàng dâu thông minh được mẹ chồng tôn trọng hơn ai hết nếu 'nắm gọn' những yếu tố này

Nàng dâu thông minh được mẹ chồng tôn trọng hơn ai hết nếu 'nắm gọn' những yếu tố này

Con gái khi rung động thật lòng thường có 5 dấu hiệu này nhưng nhiều chàng trai lại không nhận ra

Con gái khi rung động thật lòng thường có 5 dấu hiệu này nhưng nhiều chàng trai lại không nhận ra

Cùng chuyên mục

Nhiều người về già tự làm khổ mình vì quá bận lòng 4 điều này

Nhiều người về già tự làm khổ mình vì quá bận lòng 4 điều này

Gia đình - 26 phút trước

GĐXH - Tuổi càng cao, người ta càng dễ suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, không phải nỗi lo nào cũng đáng để mang theo. Có 4 điều mà rất nhiều người chỉ khi về già mới nhận ra rằng mình đã bận lòng quá lâu.

Những con giáp nữ có số làm dâu quý, được mẹ chồng cưng chiều

Những con giáp nữ có số làm dâu quý, được mẹ chồng cưng chiều

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ không chỉ khéo léo trong cách ứng xử mà còn giỏi vun vén, giúp gia đình êm ấm và ngày càng phát triển.

Muốn biết một người có đáng tin hay không, hãy nhìn vào 2 thói quen này

Muốn biết một người có đáng tin hay không, hãy nhìn vào 2 thói quen này

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều người thoạt nhìn rất hòa nhã, dễ gần nhưng càng tiếp xúc lâu càng khiến người khác mệt mỏi và tổn thương. Theo góc nhìn tâm lý học, người có tâm địa không ngay thẳng thường để lộ những dấu hiệu nhất định trong cách đối nhân xử thế.

Những đứa trẻ sau này dễ thành công thường có 3 'tật xấu' lúc nhỏ, nhiều cha mẹ đang cố sửa bằng mọi giá

Những đứa trẻ sau này dễ thành công thường có 3 'tật xấu' lúc nhỏ, nhiều cha mẹ đang cố sửa bằng mọi giá

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Không ít đứa trẻ từng bị cha mẹ nhận xét là bướng bỉnh, lắm lời hay quá cứng đầu. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều người trưởng thành thành công lại từng sở hữu chính những đặc điểm ấy khi còn nhỏ. Điều quan trọng không phải là tìm cách loại bỏ, mà là biết cách đồng hành và dẫn dắt con.

Chồng nhập viện sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình trong ô tô

Chồng nhập viện sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình trong ô tô

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng âm thầm theo dõi và phát hiện vợ đang ở cùng nhân tình trong ô tô. Tuy nhiên, diễn biến sau đó đã khiến anh phải nhập viện.

5 cung hoàng đạo nam EQ thấp, thường 'mất điểm' khi yêu vì hành xử thiếu tinh tế

5 cung hoàng đạo nam EQ thấp, thường 'mất điểm' khi yêu vì hành xử thiếu tinh tế

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Trong số 12 cung hoàng đạo, có những chàng trai tuy chân thành nhưng lại thường xuyên mất điểm vì sự vụng về, thiếu tinh tế trong cách cư xử.

Sau nghỉ hưu mới thấm: 4 điều tôi từng xem nhẹ lại quyết định hạnh phúc tuổi già

Sau nghỉ hưu mới thấm: 4 điều tôi từng xem nhẹ lại quyết định hạnh phúc tuổi già

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần có lương hưu ổn định là tuổi già sẽ an nhàn, sung túc. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.

Tưởng về quê là thiên đường nghỉ hưu, vợ chồng bác sĩ đã vội 'tháo chạy' sau chưa đầy 1 năm

Tưởng về quê là thiên đường nghỉ hưu, vợ chồng bác sĩ đã vội 'tháo chạy' sau chưa đầy 1 năm

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Nhiều người luôn mơ đến một cuộc sống bình yên nơi quê nhà sau khi nghỉ hưu. Nhưng thực tế không phải ai cũng dễ dàng thích nghi sau nhiều năm ở thành phố.

Những con giáp nữ vừa thanh lịch vừa duyên dáng khiến đàn ông 'say như điếu đổ'

Những con giáp nữ vừa thanh lịch vừa duyên dáng khiến đàn ông 'say như điếu đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, có những con giáp nữ không cần quá phô trương vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự thanh lịch, duyên dáng.

Phụ nữ sau 30 tuổi càng sớm hiểu 10 điều này càng sống hạnh phúc

Phụ nữ sau 30 tuổi càng sớm hiểu 10 điều này càng sống hạnh phúc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 30 tuổi là cột mốc nhiều phụ nữ bắt đầu ổn định hơn trong công việc, gia đình và các mối quan hệ.

Xem nhiều

Cha mẹ thông minh luôn chú trọng rèn AQ cho con từ sớm: Lớn lên trẻ dễ thành công hơn bạn bè

Cha mẹ thông minh luôn chú trọng rèn AQ cho con từ sớm: Lớn lên trẻ dễ thành công hơn bạn bè

Nuôi dạy con

GĐXH - Không chỉ IQ hay EQ, AQ – chỉ số vượt khó đang được xem là yếu tố quan trọng quyết định khả năng thành công của trẻ.

Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cưới

Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cưới

Chuyện vợ chồng
3 phẩm chất của người phụ nữ có ảnh hưởng tích cực đến tương lai con cái, gia đình nào cũng nên trân trọng

3 phẩm chất của người phụ nữ có ảnh hưởng tích cực đến tương lai con cái, gia đình nào cũng nên trân trọng

Nuôi dạy con
Cách giáo dục cháu trai làm vỡ trứng của bà nội khiến nhân viên siêu thị cũng phải thay đổi thái độ

Cách giáo dục cháu trai làm vỡ trứng của bà nội khiến nhân viên siêu thị cũng phải thay đổi thái độ

Nuôi dạy con
Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều này

Không phải ngoại tình: Thứ đang giết chết hôn nhân của bạn mỗi ngày là điều này

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top