Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặp

Chủ nhật, 12:03 21/09/2025 | Mẹ và bé
GĐXH - Bé trai nặng 3,4kg cháo đời trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn trong bọc ối. Khi bbế ra, bé cất tiếng khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống.

Bé 3,4kg chào đời trong "bọc điều"

Khoảnh khắc hiếm hoi vừa diễn ra tại Bệnh viện Thanh Nhàn, khi sản phụ Trần Ngọc Hà, mổ chủ động lần hai ở tuổi thai 38 tuần 5 ngày, hạ sinh bé trai nặng 3,4kg trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn trong bọc ối.

Ngay khi được bác sĩ bế ra, bé cất tiếng khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống, mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho gia đình và cả các thầy thuốc.

Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh trong bọc điều hiếm gặp - Ảnh 1.

Em bé chào đời còn nguyên trong bọc ối.

Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh trong bọc điều hiếm gặp - Ảnh 2.

Người mẹ hạnh phúc bên con.

Theo quan niệm dân gian, “đẻ bọc điều” là biểu tượng của may mắn và bình an, đứa trẻ sẽ thông minh và có thể trở thành vĩ nhân. Còn trong y văn, hiện tượng này gọi là “birth en caul”. Tỷ lệ xảy ra vô cùng hiếm, chỉ khoảng 1/80.000 đến 1/100.000 ca sinh, ngay cả những bác sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng không mấy khi tận mắt chứng kiến.

Điều gì xảy ra khi trẻ sinh ra vẫn trong "bọc điều"?

Khi trẻ chào đời mà túi ối chưa vỡ, nước ối và màng ối tiếp tục bao bọc, giúp duy trì áp lực ổn định, bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ nhiễm khuẩn và các sang chấn cơ học trong những giây phút chuyển dạ cuối cùng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trẻ đẻ “bọc điều” cũng là tình trạng nguy hiểm vì thai nhi sẽ có nguy cơ hít phải dịch trong túi ối dẫn tới tình trạng nghẹt thở hoặc gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến phổi. Nếu không nhanh chóng rạch túi ối kịp thời, thai nhi có thể bị suy hô hấp và thậm chí là tử vong, nhất là đối với những trường hợp sinh thường.

Bác sĩ Quyết cho hay, với trường hợp trên, mổ chủ động lần 2 là một lựa chọn y học an toàn, đặc biệt đối với sản phụ từng mổ lấy thai trước đó, nhằm giảm nguy cơ vỡ tử cung hoặc biến chứng khi chuyển dạ tự nhiên.

Tại Việt Nam, vào năm 2020 ghi nhận trường hợp một sản phụ tại Vĩnh Long (mang tam thai tự nhiên). Sản phụ này có dấu hiệu sinh khi thai được 34 tuần. Sản phụ được chỉ định mổ cấp cứu lấy thai. Trong 3 em bé trai được sinh ra thì có 2 bé chào đời và vẫn nằm nguyên trong bọc điều, mỗi bé một bọc điều riêng. Các bé chào đời khỏe mạnh và đều nặng 2.300 gam.

Bé sinh đôi ở Hưng Yên chào đời nằm nguyên trong "bọc điều" hiếm gặpBé sinh đôi ở Hưng Yên chào đời nằm nguyên trong 'bọc điều' hiếm gặp

GĐXH - Điều thú vị là 1 trong 2 bé chào đời còn nằm nguyên trong túi ối (bọc điều). Một bé nặng 2,1 kg và bé còn lại nặng 2,3 kg.

M.H (th)
