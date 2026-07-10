Người nghỉ hưu an nhàn đều làm 3 việc quan trọng từ tuổi 50

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Muốn nghỉ hưu an nhàn, trước hết phải kiểm soát được chi tiêu

Nhiều người cho rằng khó tích lũy vì thu nhập không cao. Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến lại nằm ở việc chi tiêu thiếu kế hoạch.

Những khoản mua sắm nhỏ, các buổi gặp gỡ bạn bè, quà cáp hay chi phí phát sinh trong cuộc sống hàng ngày tưởng không đáng kể nhưng cộng dồn theo thời gian sẽ làm hao hụt khoản tiết kiệm dành cho nghỉ hưu.

Một cách đơn giản để quản lý tài chính là áp dụng nguyên tắc phân bổ thu nhập theo tỷ lệ 50 - 30 - 20.

50% dành cho các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, điện nước, đi lại, thuốc men và sinh hoạt hàng ngày.

30% dành cho các nhu cầu cá nhân như du lịch ngắn ngày, gặp gỡ bạn bè, mua sắm hoặc sở thích riêng.

20% còn lại nên được chuyển ngay vào tài khoản tiết kiệm hoặc các kênh đầu tư an toàn để phục vụ cuộc sống sau này.

Với mức thu nhập khoảng 12-15 triệu đồng mỗi tháng, việc đều đặn dành ra 20% để tích lũy có thể giúp bạn sở hữu hàng trăm triệu đồng sau vài năm. Đây sẽ là khoản dự phòng quan trọng khi chính thức nghỉ hưu.

Người bước qua tuổi 50 không nhất thiết phải sở hữu khối tài sản lớn mới có thể nghỉ hưu an nhàn. Điều quan trọng hơn là xây dựng được một nền tài chính ổn định. Ảnh minh họa

Đừng đợi đau ốm mới nghĩ đến quỹ y tế

Một trong những khoản chi lớn nhất của người cao tuổi chính là chi phí chăm sóc sức khỏe. Chỉ một lần điều trị bệnh tim mạch, huyết áp hay xương khớp cũng có thể tiêu tốn hàng chục triệu đồng.

Vì vậy, ngoài bảo hiểm y tế, mỗi người nên xây dựng riêng một quỹ chăm sóc sức khỏe.

Mức tích lũy có thể tham khảo:

Khoảng 1 triệu đồng/tháng nếu sức khỏe ổn định, ít bệnh nền.

Từ 1,5-2 triệu đồng/tháng nếu đang mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, huyết áp, đau khớp hoặc bệnh dạ dày.

Khoản tiền này nên được gửi vào một tài khoản hoặc sổ tiết kiệm riêng để tránh sử dụng cho các mục đích khác.

Khi có quỹ y tế độc lập, bạn sẽ không phải rút tiền tiết kiệm hoặc vay mượn mỗi khi phát sinh chi phí khám chữa bệnh. Đây là yếu tố quan trọng giúp cuộc sống nghỉ hưu ổn định hơn.

Duy trì một nguồn thu nhỏ để giảm áp lực tài chính khi nghỉ hưu

Nhiều người nghĩ rằng sau tuổi 55 hoặc 60 thì cơ hội kiếm tiền gần như không còn. Trên thực tế, một khoản thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng vẫn có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.

Chỉ cần có thêm khoảng 2-3 triệu đồng/tháng, bạn đã đủ chi trả tiền thuốc, các khoản hiếu hỉ hoặc những chi phí phát sinh mà không phải động đến khoản tiết kiệm.

Một số công việc phù hợp với người trên 50 tuổi gồm:

Làm bán thời gian tại cửa hàng, siêu thị hoặc văn phòng.

Dạy nấu ăn, đan móc, cắm hoa hoặc chia sẻ kỹ năng đã tích lũy nhiều năm.

Cho thuê phòng, chỗ để xe hoặc một phần diện tích nhà nếu có điều kiện.

Nhận chăm trẻ, chăm cây, nấu cỗ hoặc làm bánh theo đơn tại địa phương.

Không chỉ mang lại thêm thu nhập, những công việc nhẹ nhàng còn giúp người lớn tuổi duy trì sự năng động, kết nối xã hội và hạn chế cảm giác cô đơn sau nghỉ hưu.

Ba nguyên tắc giúp cuộc sống nghỉ hưu vững vàng hơn

Thực tế, phần lớn khó khăn tài chính ở tuổi già đều xuất phát từ ba vấn đề chính:

Chi tiêu không có kế hoạch.

Chi phí y tế tăng cao.

Thu nhập giảm mạnh sau khi ngừng làm việc.

Ba giải pháp gồm quản lý chi tiêu khoa học, xây dựng quỹ y tế và duy trì nguồn thu nhập bổ sung sẽ giúp giải quyết trực tiếp những vấn đề này.

Người bước qua tuổi 50 không nhất thiết phải sở hữu khối tài sản lớn mới có thể nghỉ hưu an nhàn. Điều quan trọng hơn là xây dựng được một nền tài chính ổn định, có khoản dự phòng và chủ động trước những rủi ro có thể xảy ra.

Chuẩn bị từ tuổi 50 là cách tốt nhất để tận hưởng tuổi già

Tuổi 50 không phải là thời điểm để lo lắng mà là giai đoạn thích hợp nhất để chuẩn bị cho cuộc sống sau nghỉ hưu.

Chỉ với ba việc đơn giản gồm kiểm soát chi tiêu, tích lũy quỹ y tế và tạo thêm một nguồn thu nhỏ, mỗi người đều có thể xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tuổi 60, 70.

Một kế hoạch rõ ràng ngay từ hôm nay sẽ giúp bạn bước vào những năm tháng nghỉ hưu với tâm thế chủ động, giảm phụ thuộc vào con cái và có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.