Bị con trai đuổi khỏi nhà vì không hợp với vợ, cụ bà phải kiện để được về chính nhà mình

Người mẹ 77 tuổi bị con trai ngăn trở về nhà

Bà Trương (77 tuổi, sống tại Hải Ninh, Trung Quốc) có một con trai và một con gái. Sau khi chồng qua đời vào năm 2015, bà chuyển đến sống cùng con trai cả.

Một thời gian sau, ngôi nhà cũ của gia đình nằm trong diện giải tỏa để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian chờ xây dựng lại, bà Trương sang ở tạm nhà con gái.

Khi căn nhà mới hoàn thành, bà nhiều lần đề nghị trở về sinh sống nhưng liên tục bị con trai từ chối.

Điều khiến bà đau lòng hơn cả là căn nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của mình nhưng bà lại không được bước chân vào.

Không còn cách nào khác, tháng 7/2020, bà Trương khởi kiện con trai lên Tòa án thành phố Hải Ninh, yêu cầu được trở về nhà và buộc con trai thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ già.

Con trai bà Trương khẳng định rằng vì mẹ không hòa thuận với vợ nên muốn đưa bà vào việc dưỡng lão. Ảnh minh họa

Con trai muốn đưa mẹ vào viện dưỡng lão

Tại tòa, người con trai cho rằng mẹ và vợ mình thường xuyên bất hòa nên giải pháp phù hợp nhất là đưa bà vào viện dưỡng lão. Anh cam kết sẽ thanh toán toàn bộ chi phí chăm sóc.

Không dừng lại ở đó, người này còn đề nghị em gái cũng phải đóng góp tiền nuôi mẹ vì cho rằng cô chưa từng trực tiếp phụng dưỡng kể từ khi lấy chồng.

Trước lập luận này, người con gái phản bác. Cô cho biết sau khi kết hôn năm 1994, bản thân không nhận bất kỳ tài sản nào từ gia đình. Trong khi đó, toàn bộ tài sản sau khi cha qua đời đều do anh trai thừa hưởng, vì vậy trách nhiệm chăm sóc mẹ trước hết thuộc về người con trai.

Về phần mình, bà Trương khẳng định không muốn sống trong viện dưỡng lão. Bà cũng không muốn làm phiền con gái mà chỉ mong được sống yên ổn trong chính căn nhà của mình và nhận được sự hiếu thảo từ các con.

Tòa án bác đề nghị đưa mẹ vào viện dưỡng lão

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án nhận định việc phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ pháp lý cũng như trách nhiệm đạo đức của con cái khi cha mẹ về già.

Hội đồng xét xử xác định căn nhà mới được xây dựng là tài sản chung của bà Trương và con trai, vì vậy bà có đầy đủ quyền được sinh sống tại đây.

Tòa bác bỏ đề nghị đưa mẹ vào viện dưỡng lão của người con trai.

Theo phán quyết, bà Trương được trở về căn nhà của mình và tiếp tục sinh sống cùng con trai. Đồng thời, cả con trai và con gái đều phải cùng nhau gánh vác trách nhiệm chăm sóc, cũng như chia sẻ các chi phí y tế của mẹ trong tương lai.

Cái kết khiến nhiều người xúc động nhưng vẫn còn nỗi lo

Ngay sau khi bản án được tuyên, nhiều người thân và hàng xóm có mặt tại phiên tòa đã vỗ tay chúc mừng vì bà Trương cuối cùng cũng giành lại quyền được sống trong chính ngôi nhà của mình.

Tuy nhiên, không ít người vẫn bày tỏ sự lo lắng về cuộc sống sau này của bà khi phải tiếp tục sống chung với người con trai từng nhiều lần ngăn cản mẹ trở về nhà.

Sau bản án sơ thẩm, người con trai đã nộp đơn kháng cáo. Tòa án Nhân dân trung cấp sau đó đã tiến hành hòa giải, hướng dẫn các bên tìm giải pháp nhằm hàn gắn mâu thuẫn và giải quyết ổn thỏa tranh chấp trong gia đình.

* Câu chuyện của bà Trương được nhiều người quan tâm và thương cảm trên diễn đàn Toutiao.

Tưởng con trai là chỗ dựa tuổi già, tôi tỉnh ngộ sau một tháng nằm viện GĐXH - Một tháng nằm viện đã giúp tôi nhận ra sự thật về tuổi già, không phải con cái mà người bạn đời mới là chỗ dựa bền vững nhất.

Theo Toutiao