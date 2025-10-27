Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Thứ hai, 18:59 27/10/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người phụ nữ phát hiện nhồi máu cơ tim nghĩ chỉ là trúng gió, người nhà giúp bà đánh gió, bôi dầu và pha trà gừng uống...

Nhầm lẫn giữa nhồi máu cơ tim và trúng gió

Trước khi nhập viện, bà N.T B.H (65 tuổi, Hà Nội) cảm thấy miệng tê cứng khi nuốt nước bọt, kèm buồn nôn. 

Nghĩ chỉ là trúng gió, người nhà giúp bà đánh gió, bôi dầu và pha trà gừng uống. Gần nửa tiếng sau, cơn đau đầu dữ dội ập đến, mí mắt sụp xuống, cơ thể bà mệt lả, nôn ói liên tục nên được gia đình đưa đến BVĐK Tâm Anh Hà Nội cấp cứu.

ThS.BS Nguyễn Hoài Vũ, khoa Tim mạch của bệnh viện cho biết bà Hòa được thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như điện tâm đồ cấp cứu, xét nghiệm men tim, chụp CT. Kết quả phát hiện bà Hòa bị nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên do tắc hoàn toàn động mạch vành phải.

Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Êkíp bác sĩ tim mạch can thiệp đặt stent cấp cứu cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Người bệnh trong tình trạng cơ tim tổn thương nghiêm trọng do thiếu máu kéo dài. Khi dòng máu tới tim bị tắc hoàn toàn, hoạt động điện học của tim rối loạn, cơ tim không còn co bóp được. Ở giai đoạn này, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong huyết động cũng có thể khiến tim ngừng đập. Nếu không được cấp cứu tái thông kịp thời, người bệnh có thể tử vong.

Nhồi máu cơ tim: Thoát chết sau 4 lần ngừng tim

Tình huống xấu đã xảy ra, ngay khi vừa được chuyển lên bàn can thiệp, tim bà Hòa bất ngờ ngừng đập. Toàn bộ êkíp tim mạch, gây mê hồi sức ngay lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Chỉ trong vài phút, ekip đồng thời khởi động hệ thống hồi sức tim phổi, sốc điện và dùng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn trong khi vẫn tiến hành mở thông mạch vành. Sau khi tim đập trở lại, bác sĩ tiếp tục luồn ống thông tới vị trí mạch vành tắc nghẽn, hút huyết khối và đặt stent tại vị trí hẹp tắc.

Trong suốt quá trình can thiệp sau đó, người bệnh ba lần nữa rơi vào trạng thái ngừng tim. Các bác sĩ liên tục hồi sinh tim phổi, kiểm soát huyết áp, duy trì oxy. Chỉ khi stent được đặt thành công, mạch vành tái thông, dòng máu nuôi tim khôi phục, người bệnh thoát nguy kịch.

Từ lúc bà Hòa nhập viện đến khi mạch được tái thông trong vòng 2 giờ đồng hồ. 30 phút đầu bác sĩ chẩn đoán và xác định nguyên nhân, 90 phút sau là cuộc chiến giành lại sự sống. Khoảng 2 tiếng sau can thiệp, bà Hòa dần hồi tỉnh, có thể nhận biết được người thân. Sau 1 tuần điều trị nội khoa, bà phục hồi nhanh, tự đi lại được, được xuất viện.

Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cảnh giác với dấu hiệu nhồi máu cơ tim

Theo bác sĩ Vũ, nhồi máu cơ tim điển hình thường biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội, lan lên cổ, hàm hoặc cánh tay, đôi khi kèm khó thở, vã mồ hôi, chóng mặt. Tuy nhiên, ở người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh hoặc người có bệnh nền, các triệu chứng có thể không điển hình, chỉ biểu hiện mơ hồ như đau đầu, buồn nôn, tức vùng thượng vị hay rối loạn cảm giác.

Như trường hợp bà Hòa nhập viện với cơn đau đầu dữ dội, tê miệng, sụp mí và buồn nôn – đây là những dấu hiệu dễ nhầm với đột quỵ hoặc rối loạn tiêu hóa, nhưng thực chất là cơn nhồi máu cơ tim cấp. Nếu gia đình trì hoãn thêm 30 phút, bệnh nhân có thể đã ngừng tim trên đường di chuyển tới bệnh viện.

Bệnh nhồi máu cơ tim có phòng ngừa được không?

Bác sĩ Vũ khuyến cáo người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường, hút thuốc lá, thừa cân hoặc có người thân mắc bệnh tim mạch… nên kiểm tra sức khỏe và tầm soát tim mạch định kỳ, đặc biệt ở độ tuổi trung niên và cao tuổi. 

Việc phát hiện sớm giúp điều trị kịp thời, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường cảnh báo, cần đưa người bệnh đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử tríNgười đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử trí

GĐXH - Vài giờ sau mổ nội soi túi mật, bệnh nhân bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp với biểu hiện đau ngực trái, kèm vã mồ hôi, khó thở...

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử trí

Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử trí

Nhồi máu cơ tim cấp: Người đàn ông 57 tuổi được cứu sống trong gang tấc

Nhồi máu cơ tim cấp: Người đàn ông 57 tuổi được cứu sống trong gang tấc

10 mối nguy hiểm khủng khiếp của việc nhịn tiểu: Coi chừng đột quỵ, nhồi máu cơ tim!

10 mối nguy hiểm khủng khiếp của việc nhịn tiểu: Coi chừng đột quỵ, nhồi máu cơ tim!

Người đàn ông 56 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim nguy kịch từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 56 tuổi đang khỏe mạnh, bất ngờ nhồi máu cơ tim nguy kịch từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bác sĩ 53 tuổi đột ngột nhồi máu cơ tim cấp trong lúc đang làm việc, trước đó 2 ngày ông có biểu hiện này!

Bác sĩ 53 tuổi đột ngột nhồi máu cơ tim cấp trong lúc đang làm việc, trước đó 2 ngày ông có biểu hiện này!

Cùng chuyên mục

Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông 63 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc.

Người phụ nữ 43 tuổi men gan cao gấp 100 lần do nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 43 tuổi men gan cao gấp 100 lần do nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ nguy kịch vì nhiễm trùng huyết nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, chỉ sốt và đau đầu...

Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa

Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Nhiều người chỉ phát hiện suy thận khi bệnh đã nặng. Nhận diện sớm dấu hiệu bất thường giúp bảo vệ sức khỏe thận hiệu quả.

7 thực phẩm khiến sỏi thận dễ tái phát: Toàn món quen thuộc mà nhiều người vẫn ăn mỗi ngày!

7 thực phẩm khiến sỏi thận dễ tái phát: Toàn món quen thuộc mà nhiều người vẫn ăn mỗi ngày!

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Sỏi thận không chỉ do uống ít nước mà còn đến từ chính bữa ăn hàng ngày. Dưới đây là 7 thực phẩm quen thuộc dễ khiến sỏi thận âm thầm hình thành và tái phát.

Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái cây

Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái cây

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Không ăn đồ ngọt, không thức khuya, không rượu bia, thế nhưng mới đây, cô bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 dù không có tiền sử gia đình, không thuộc nhóm nguy cơ cao.

Nội soi tiêu hóa: Người phụ nữ phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc nhưng bỏ qua

Nội soi tiêu hóa: Người phụ nữ phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc nhưng bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư dại tràng tới khám trong tình trạng đau bụng âm ỉ, kèm theo đi ngoài phân nhầy máu, táo lỏng thất thường (lỏng nhiều hơn).

U nang tuyến giáp khi nào cần phẫu thuật? Cảnh giác với dấu hiệu u tuyến giáp ác tính

U nang tuyến giáp khi nào cần phẫu thuật? Cảnh giác với dấu hiệu u tuyến giáp ác tính

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông có u nang tuyến giáp lớn kích thước 74x52x77 mm nhập viện gấp vì khối u phình to nhanh gây đau, nuốt khó, giọng khàn...

Chữa đau cổ vai gáy suốt 1 năm không khỏi, người phụ nữ 45 tuổi đi khám 'tá hỏa' biết mình mắc u tế bào thần kinh

Chữa đau cổ vai gáy suốt 1 năm không khỏi, người phụ nữ 45 tuổi đi khám 'tá hỏa' biết mình mắc u tế bào thần kinh

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan hoặc tự ý điều trị các triệu chứng đau ở vùng cổ, lưng, vai gáy, vì đằng sau đó có thể là bệnh lý tiềm ẩn.

Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử trí

Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử trí

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Vài giờ sau mổ nội soi túi mật, bệnh nhân bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp với biểu hiện đau ngực trái, kèm vã mồ hôi, khó thở...

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ khi chơi bóng đá: Bác sĩ hé lộ nguyên nhân

Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ khi chơi bóng đá: Bác sĩ hé lộ nguyên nhân

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị đột quỵ khi đang chơi bóng đá có chỉ số huyết áp tăng cao, được ghi nhận là 200/100mmHg.

Xem nhiều

Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?

Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?

Bệnh thường gặp

GĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...

Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái cây

Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái cây

Bệnh thường gặp
Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa

Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừa

Bệnh thường gặp
Mệt mỏi, sụt cân, người phụ nữ 65 tuổi đi khám phát hiện nổi u khắp người, tiến triển di căn gan

Mệt mỏi, sụt cân, người phụ nữ 65 tuổi đi khám phát hiện nổi u khắp người, tiến triển di căn gan

Bệnh thường gặp
Nội soi tiêu hóa: Người phụ nữ phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc nhưng bỏ qua

Nội soi tiêu hóa: Người phụ nữ phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc nhưng bỏ qua

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top