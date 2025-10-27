Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Người phụ nữ phát hiện nhồi máu cơ tim nghĩ chỉ là trúng gió, người nhà giúp bà đánh gió, bôi dầu và pha trà gừng uống...
Nhầm lẫn giữa nhồi máu cơ tim và trúng gió
Trước khi nhập viện, bà N.T B.H (65 tuổi, Hà Nội) cảm thấy miệng tê cứng khi nuốt nước bọt, kèm buồn nôn.
Nghĩ chỉ là trúng gió, người nhà giúp bà đánh gió, bôi dầu và pha trà gừng uống. Gần nửa tiếng sau, cơn đau đầu dữ dội ập đến, mí mắt sụp xuống, cơ thể bà mệt lả, nôn ói liên tục nên được gia đình đưa đến BVĐK Tâm Anh Hà Nội cấp cứu.
ThS.BS Nguyễn Hoài Vũ, khoa Tim mạch của bệnh viện cho biết bà Hòa được thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như điện tâm đồ cấp cứu, xét nghiệm men tim, chụp CT. Kết quả phát hiện bà Hòa bị nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên do tắc hoàn toàn động mạch vành phải.
Người bệnh trong tình trạng cơ tim tổn thương nghiêm trọng do thiếu máu kéo dài. Khi dòng máu tới tim bị tắc hoàn toàn, hoạt động điện học của tim rối loạn, cơ tim không còn co bóp được. Ở giai đoạn này, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong huyết động cũng có thể khiến tim ngừng đập. Nếu không được cấp cứu tái thông kịp thời, người bệnh có thể tử vong.
Nhồi máu cơ tim: Thoát chết sau 4 lần ngừng tim
Tình huống xấu đã xảy ra, ngay khi vừa được chuyển lên bàn can thiệp, tim bà Hòa bất ngờ ngừng đập. Toàn bộ êkíp tim mạch, gây mê hồi sức ngay lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn.
Chỉ trong vài phút, ekip đồng thời khởi động hệ thống hồi sức tim phổi, sốc điện và dùng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn trong khi vẫn tiến hành mở thông mạch vành. Sau khi tim đập trở lại, bác sĩ tiếp tục luồn ống thông tới vị trí mạch vành tắc nghẽn, hút huyết khối và đặt stent tại vị trí hẹp tắc.
Trong suốt quá trình can thiệp sau đó, người bệnh ba lần nữa rơi vào trạng thái ngừng tim. Các bác sĩ liên tục hồi sinh tim phổi, kiểm soát huyết áp, duy trì oxy. Chỉ khi stent được đặt thành công, mạch vành tái thông, dòng máu nuôi tim khôi phục, người bệnh thoát nguy kịch.
Từ lúc bà Hòa nhập viện đến khi mạch được tái thông trong vòng 2 giờ đồng hồ. 30 phút đầu bác sĩ chẩn đoán và xác định nguyên nhân, 90 phút sau là cuộc chiến giành lại sự sống. Khoảng 2 tiếng sau can thiệp, bà Hòa dần hồi tỉnh, có thể nhận biết được người thân. Sau 1 tuần điều trị nội khoa, bà phục hồi nhanh, tự đi lại được, được xuất viện.
Cảnh giác với dấu hiệu nhồi máu cơ tim
Theo bác sĩ Vũ, nhồi máu cơ tim điển hình thường biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội, lan lên cổ, hàm hoặc cánh tay, đôi khi kèm khó thở, vã mồ hôi, chóng mặt. Tuy nhiên, ở người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh hoặc người có bệnh nền, các triệu chứng có thể không điển hình, chỉ biểu hiện mơ hồ như đau đầu, buồn nôn, tức vùng thượng vị hay rối loạn cảm giác.
Như trường hợp bà Hòa nhập viện với cơn đau đầu dữ dội, tê miệng, sụp mí và buồn nôn – đây là những dấu hiệu dễ nhầm với đột quỵ hoặc rối loạn tiêu hóa, nhưng thực chất là cơn nhồi máu cơ tim cấp. Nếu gia đình trì hoãn thêm 30 phút, bệnh nhân có thể đã ngừng tim trên đường di chuyển tới bệnh viện.
Bệnh nhồi máu cơ tim có phòng ngừa được không?
Bác sĩ Vũ khuyến cáo người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường, hút thuốc lá, thừa cân hoặc có người thân mắc bệnh tim mạch… nên kiểm tra sức khỏe và tầm soát tim mạch định kỳ, đặc biệt ở độ tuổi trung niên và cao tuổi.
Việc phát hiện sớm giúp điều trị kịp thời, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường cảnh báo, cần đưa người bệnh đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.
Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu, suy hô hấp thừa nhận một sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông 63 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc.
Người phụ nữ 43 tuổi men gan cao gấp 100 lần do nhiễm trùng huyết từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 12 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ nguy kịch vì nhiễm trùng huyết nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, chỉ sốt và đau đầu...
Suy thận: Nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và hướng phòng ngừaBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Nhiều người chỉ phát hiện suy thận khi bệnh đã nặng. Nhận diện sớm dấu hiệu bất thường giúp bảo vệ sức khỏe thận hiệu quả.
7 thực phẩm khiến sỏi thận dễ tái phát: Toàn món quen thuộc mà nhiều người vẫn ăn mỗi ngày!Bệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Sỏi thận không chỉ do uống ít nước mà còn đến từ chính bữa ăn hàng ngày. Dưới đây là 7 thực phẩm quen thuộc dễ khiến sỏi thận âm thầm hình thành và tái phát.
Người phụ nữ 38 tuổi mắc ung thư vú vì ăn 1 loại trái câyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Không ăn đồ ngọt, không thức khuya, không rượu bia, thế nhưng mới đây, cô bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 dù không có tiền sử gia đình, không thuộc nhóm nguy cơ cao.
Nội soi tiêu hóa: Người phụ nữ phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc nhưng bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư dại tràng tới khám trong tình trạng đau bụng âm ỉ, kèm theo đi ngoài phân nhầy máu, táo lỏng thất thường (lỏng nhiều hơn).
U nang tuyến giáp khi nào cần phẫu thuật? Cảnh giác với dấu hiệu u tuyến giáp ác tínhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông có u nang tuyến giáp lớn kích thước 74x52x77 mm nhập viện gấp vì khối u phình to nhanh gây đau, nuốt khó, giọng khàn...
Chữa đau cổ vai gáy suốt 1 năm không khỏi, người phụ nữ 45 tuổi đi khám 'tá hỏa' biết mình mắc u tế bào thần kinhBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan hoặc tự ý điều trị các triệu chứng đau ở vùng cổ, lưng, vai gáy, vì đằng sau đó có thể là bệnh lý tiềm ẩn.
Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử tríBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Vài giờ sau mổ nội soi túi mật, bệnh nhân bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp với biểu hiện đau ngực trái, kèm vã mồ hôi, khó thở...
Thanh niên 30 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ khi chơi bóng đá: Bác sĩ hé lộ nguyên nhânBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Thanh niên bị đột quỵ khi đang chơi bóng đá có chỉ số huyết áp tăng cao, được ghi nhận là 200/100mmHg.
Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?Bệnh thường gặp
GĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...