Người phụ nữ 65 tuổi bị nhồi máu cơ tim trong đêm thoát chết sau 4 lần ngừng tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Nhầm lẫn giữa nhồi máu cơ tim và trúng gió

Trước khi nhập viện, bà N.T B.H (65 tuổi, Hà Nội) cảm thấy miệng tê cứng khi nuốt nước bọt, kèm buồn nôn.

Nghĩ chỉ là trúng gió, người nhà giúp bà đánh gió, bôi dầu và pha trà gừng uống. Gần nửa tiếng sau, cơn đau đầu dữ dội ập đến, mí mắt sụp xuống, cơ thể bà mệt lả, nôn ói liên tục nên được gia đình đưa đến BVĐK Tâm Anh Hà Nội cấp cứu.

ThS.BS Nguyễn Hoài Vũ, khoa Tim mạch của bệnh viện cho biết bà Hòa được thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như điện tâm đồ cấp cứu, xét nghiệm men tim, chụp CT. Kết quả phát hiện bà Hòa bị nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên do tắc hoàn toàn động mạch vành phải.

Êkíp bác sĩ tim mạch can thiệp đặt stent cấp cứu cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Người bệnh trong tình trạng cơ tim tổn thương nghiêm trọng do thiếu máu kéo dài. Khi dòng máu tới tim bị tắc hoàn toàn, hoạt động điện học của tim rối loạn, cơ tim không còn co bóp được. Ở giai đoạn này, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong huyết động cũng có thể khiến tim ngừng đập. Nếu không được cấp cứu tái thông kịp thời, người bệnh có thể tử vong.

Nhồi máu cơ tim: Thoát chết sau 4 lần ngừng tim

Tình huống xấu đã xảy ra, ngay khi vừa được chuyển lên bàn can thiệp, tim bà Hòa bất ngờ ngừng đập. Toàn bộ êkíp tim mạch, gây mê hồi sức ngay lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Chỉ trong vài phút, ekip đồng thời khởi động hệ thống hồi sức tim phổi, sốc điện và dùng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn trong khi vẫn tiến hành mở thông mạch vành. Sau khi tim đập trở lại, bác sĩ tiếp tục luồn ống thông tới vị trí mạch vành tắc nghẽn, hút huyết khối và đặt stent tại vị trí hẹp tắc.

Trong suốt quá trình can thiệp sau đó, người bệnh ba lần nữa rơi vào trạng thái ngừng tim. Các bác sĩ liên tục hồi sinh tim phổi, kiểm soát huyết áp, duy trì oxy. Chỉ khi stent được đặt thành công, mạch vành tái thông, dòng máu nuôi tim khôi phục, người bệnh thoát nguy kịch.

Từ lúc bà Hòa nhập viện đến khi mạch được tái thông trong vòng 2 giờ đồng hồ. 30 phút đầu bác sĩ chẩn đoán và xác định nguyên nhân, 90 phút sau là cuộc chiến giành lại sự sống. Khoảng 2 tiếng sau can thiệp, bà Hòa dần hồi tỉnh, có thể nhận biết được người thân. Sau 1 tuần điều trị nội khoa, bà phục hồi nhanh, tự đi lại được, được xuất viện.

Ảnh minh họa.

Cảnh giác với dấu hiệu nhồi máu cơ tim

Theo bác sĩ Vũ, nhồi máu cơ tim điển hình thường biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội, lan lên cổ, hàm hoặc cánh tay, đôi khi kèm khó thở, vã mồ hôi, chóng mặt. Tuy nhiên, ở người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh hoặc người có bệnh nền, các triệu chứng có thể không điển hình, chỉ biểu hiện mơ hồ như đau đầu, buồn nôn, tức vùng thượng vị hay rối loạn cảm giác.

Như trường hợp bà Hòa nhập viện với cơn đau đầu dữ dội, tê miệng, sụp mí và buồn nôn – đây là những dấu hiệu dễ nhầm với đột quỵ hoặc rối loạn tiêu hóa, nhưng thực chất là cơn nhồi máu cơ tim cấp. Nếu gia đình trì hoãn thêm 30 phút, bệnh nhân có thể đã ngừng tim trên đường di chuyển tới bệnh viện.

Bệnh nhồi máu cơ tim có phòng ngừa được không?

Bác sĩ Vũ khuyến cáo người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường, hút thuốc lá, thừa cân hoặc có người thân mắc bệnh tim mạch… nên kiểm tra sức khỏe và tầm soát tim mạch định kỳ, đặc biệt ở độ tuổi trung niên và cao tuổi.

Việc phát hiện sớm giúp điều trị kịp thời, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường cảnh báo, cần đưa người bệnh đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.