Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử trí
GĐXH - Vài giờ sau mổ nội soi túi mật, bệnh nhân bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp với biểu hiện đau ngực trái, kèm vã mồ hôi, khó thở...
Bất ngờ nhồi máu cơ tim cấp sau khi mổ nội soi túi mật
Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã "cân não" can thiệp đặt stent mạch vành, giành lại sự sống cho một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp xuất hiện đột ngột sau ca phẫu thuật nội soi. Đây là một tình huống tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nặng.
Bệnh nhân là Nguyễn Văn Q. (52 tuổi) nhập viện với chẩn đoán sỏi túi mật, được chỉ định mổ nội soi cắt túi mật.
Trước mổ, bệnh nhân đã được khám tổng quát các chuyên khoa, kiểm tra huyết áp, điện tim cùng các chỉ số xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường, đảm bảo đủ điều kiện phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thuận lợi, người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định.
Vài giờ sau mổ, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện đau ngực trái lan ra vai và cánh tay, kèm vã mồ hôi, khó thở.
Nhận thấy bệnh nhân có diễn biến bất thường, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Tim mạch, kết quả điện tâm đồ cho thấy bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thành dưới sau mổ nội soi cắt túi mật - Loét hành tá tràng đang liền sẹo.
"Cân não" xử trí nhồi máu cơ tim cấp
Để xử trí nhồi máu cơ tim cấp đòi hỏi phải can thiệp tái thông động mạch vành sớm, song với bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật nội soi cắt túi mật và có tiền sử loét hành tá tràng, các phương án điều trị đều tiềm ẩn rủi ro lớn.
Nếu không can thiệp, tỷ lệ tử vong trực tiếp do nhồi máu cơ tim có thể lên tới 60% hoặc cao hơn. Tuy nhiên nếu can thiệp, bệnh nhân lại đối mặt đồng thời với nguy cơ chảy máu tổn thương sau mổ và xuất huyết tiêu hóa do ổ loét tá tràng.
Trước tình huống thách thức, Thầy thuốc ưu tú, Bs CKII Trần Quang Định – Trưởng khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, đánh giá: "Đây là một ca bệnh phức tạp đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn và sự quyết đoán của người thầy thuốc. Việc trì hoãn can thiệp có thể khiến người bệnh bị ngừng tim, sốc tim. Nhưng nếu vội vàng sử dụng thuốc chống đông và chống ngưng tập tiểu cầu, người bệnh có thể bị chảy máu tổn thương sau mổ cùng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa do ổ loét chưa lành.
Sau khi cân nhắc, các bác sĩ thống nhất lựa chọn phương án can thiệp mạch vành cứu vùng tim thiếu máu với chiến lược đặt stent hợp lý, kỹ thuật tối ưu và kiểm soát chặt chẽ thuốc chống ngưng tập tiểu cầu kép để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh".
Đặt stent cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
Ca can thiệp được đội ngũ bác sĩ khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch tiến hành khẩn trương ngay sau đó. Kết quả chụp mạch cho thấy tổn thương nặng 3 thân động mạch vành, trong đó hẹp tắc hoàn toàn động mạch vành phải.
Kíp can thiệp tiến hành nong bóng và đặt 2 stent để tái thông động mạch bị hẹp tắc. Hình ảnh chụp kiểm tra sau thủ thuật cho thấy stent thông tốt, dẫn máu trở lại nuôi tim.
Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi sát để kiểm soát nguy cơ chảy máu sau can thiệp. Nhờ xử trí đúng hướng và kiểm soát biến chứng chặt chẽ, người bệnh hồi phục tốt, vết mổ nội soi không đau, xuất viện trong tình trạng ổn định, an toàn.
