Nhồi máu cơ tim cấp: Người đàn ông 57 tuổi được cứu sống trong gang tấc
GĐXH - Trường hợp cấp cứu thành công bệnh nhân nhồi máu cơ tim này một lần nữa cho thấy: sự kịp thời, chính xác và đồng bộ của ekip cấp cứu đóng vai trò quyết định sự sống cho bệnh nhân.
Nam bệnh nhân 57 tuổi được đưa đến cấp cứu tại Phòng khám Hùng Đa khoa Vương – Sơn Dương do đau ngực. Cách phòng khám chỉ khoảng 100m, bệnh nhân đột ngột mất ý thức.
Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn và hồi sinh tim phổi thành công, đồng thời hội chẩn trực tuyến với chuyên gia tim mạch tại bệnh viện.
Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp và ngay sau đó được chuyển gấp về Trung tâm Tim mạch – Đột quỵ – Điện quang can thiệp.
Tại bệnh viện, quy trình cấp cứu được kích hoạt khẩn trương. Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân tắc hoàn toàn động mạch LCX và hẹp 70% LAD. Ekip can thiệp đã kịp thời đặt stent tái thông LCX, giúp dòng chảy mạch vành trở lại ổn định, điện tâm đồ cải thiện rõ rệt.
Sau 5 ngày điều trị tích cực và được chăm sóc tại khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sức khỏe bệnh nhân ổn định, bệnh nhân được rút ống thở HFNC và có thể giao tiếp bình thường.
Trường hợp cấp cứu thành công bệnh nhân một lần nữa cho thấy: Sự kịp thời, chính xác và đồng bộ của ekip cấp cứu đóng vai trò quyết định, bởi nếu không được hồi sinh tim phổi ngay từ đầu và tái thông mạch vành bằng stent kịp thời, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nguy cơ đe doạ tính mạng.
