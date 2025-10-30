Người đàn ông 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, 2 lần ngừng tim may mắn được cứu sống

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết đã cứu sống nam bệnh nhân 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, 2 lần ngừng tim vô cùng nguy kịch.

Bệnh nhân là Phạm Văn D. (40 tuổi, Hải Phòng) đột ngột đau tức ngực trái, khó thở khi đang làm việc nên đến viện khám.

Tại đây, các bác sĩ Hội chẩn nhanh với khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp vùng trước rộng, được chỉ định chụp mạch vành và can thiệp đặt stent cấp cứu.

Bệnh nhân được khẩn trương theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Ảnh: BVCC

Quá trình chuyển lên phòng can thiệp, bệnh nhân đột ngột chuyển biến xấu, mất ý thức, ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức, kíp cấp cứu tiến hành hồi sức tim phổi và sốc điện cấp cứu tại khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch.

Sau 15 phút, tuần hoàn tái lập, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, duy trì thuốc vận mạnh, thuốc chống loạn nhịp và chuyển sang khoa Hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tại đây, người bệnh tiếp tục ngừng tim lần hai. Các bác sĩ một lần nữa nỗ lực ép tim giành sự sống. Sau 5 phút tim đập trở lại, người bệnh được tiếp tục duy trì thuốc vận mạch, thuốc chống loạn nhịp.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ hội chẩn liên khoa Hồi sức tích cực, Phẫu thuật và Can thiệp tim mạch, khoa Gây mê hồi sức, Ngoại lồng ngực mạch máu đánh giá tình trạng, thống nhất thực hiện kỹ thuật ECMO - VA (hệ thống tim phổi nhân tạo phương thức hỗ trợ tuần hoàn) trước khi can thiệp mạch vành.

Kíp bác sĩ thiết lập đường vào mạch máu tại giường qua động mạch và tĩnh mạch đùi trái theo phương pháp Seldinger. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được thiết lập đường vào mạch máu tại giường qua động mạch và tĩnh mạch đùi trái theo phương pháp Seldinger, sau đó chuyển phòng can thiệp. Kíp bác sĩ khoa Phẫu thuật và Can thiệp tim mạch chụp mạch kiểm tra thấy tắc hoàn toàn động mạch vành trái, bệnh nhân được hút huyết khối, nong bóng và đặt stent thuận lợi.

Sau 3 ngày hồi sức tích cực với ECMO-VA, thở máy và lọc máu, bệnh nhân ổn định, chức năng tim hồi phục tốt, được kết ECMO và rút ống nội khí quản.

Hiện người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không đau ngực hay khó thở, mạch huyết áp ổn định.

Đánh giá về ca bệnh, Bs. CKI Lê Quang Khương, Phó khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ, cho biết: "Trường hợp người bệnh nhồi máu cơ tim trước rộng cấp có biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp tim, đặc biệt có ngừng tuần hoàn thì việc thiết lập hệ thống ECMO hỗ trợ tuần hoàn trước khi can thiệp là "chìa khóa" sống còn, giúp tăng cơ hội cứu sống cho người bệnh trong khi chức năng tim của người bệnh đã suy sụp trầm trọng".