Nhồi máu cơ tim cấp: 3 lần ngưng tim, người bệnh thoát chết ngoạn mục

Thoát chết sau 3 lần ngừng tim vì nhồi máu cơ tim cấp

Một ca cấp cứu "chạy đua cùng tử thần" vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho bệnh nhân H. (64 tuổi, trú tại xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rung thất – ngừng tuần hoàn 3 lần liên tiếp.

Được biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, lan lên vai và cánh tay, sau đó ngưng tuần hoàn. Ekip Cấp cứu 115 phối hợp cùng bác sĩ Hồi sức lập tức sốc điện, ép tim, hỗ trợ hô hấp. Sau những phút nghẹt thở, tim bệnh nhân đập trở lại.

Ảnh chụp màn hình.

Kết quả cận lâm sàng xác định: Nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên giờ thứ 3 – Killip IV, biến chứng rung thất, tăng huyết áp. Bệnh nhân được chuyển khẩn lên phòng DSA để can thiệp mạch vành cấp cứu.

Tuy nhiên, khi vừa đến thang máy, bệnh nhân bất ngờ ngưng tim lần thứ 2. Ekip lập tức quay trở lại phòng Cấp cứu, tiến hành hồi sức tim phổi khẩn cấp. Sau vài phút, tim bệnh nhân đập trở lại.

Không để mất thời gian quý giá, các bác sĩ vừa tiếp tục hồi sức, vừa tổ chức vận chuyển bệnh nhân nhanh chóng đến phòng can thiệp mạch để thực hiện can thiệp mạch vành cấp cứu. Kết quả chụp mạch DSA cho thấy: Huyết khối tắc hoàn toàn nhánh LAD II, xơ vữa gây hẹp 50% LCx III, và hẹp nặng 90% RCA I–II.

Trong khi can thiệp, bệnh nhân ngưng tim lần thứ 3. Các bác sĩ Tim mạch can thiệp – Hồi sức – Gây mê phối hợp đồng thời ép tim, sốc điện và mở thông mạch vành.

Sau 30 phút nghẹt thở, mạch vành được tái thông, tim đập mạnh trở lại – một cuộc hồi sinh ngoạn mục!

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không còn đau ngực hay khó thở, đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Ảnh minh họa.

Khuyến cáo của bác sĩ về bệnh nhồi máu cơ tim

Nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Người có tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá là nhóm nguy cơ cao.

Khi có dấu hiệu đau ngực trái, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.

Khám tim mạch định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện sớm và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.