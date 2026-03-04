Người đàn ông 64 tuổi bất ngờ cùng lúc mắc 2 bệnh ung thư: Có 2 dấu hiệu người Việt thường xem nhẹ

Phát hiện 2 bệnh ung thư từ dấu hiệu đau bụng, vàng da

Người bệnh đến khám vì đau bụng kéo dài và vàng da thoáng qua. Đây là những triệu chứng khá phổ biến, dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý gan mật thông thường. Tuy nhiên, kết quả thăm khám chuyên sâu tai Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho thấy tình trạng nghiêm trọng hơn dự đoán: Mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư.

Người diện đối diện cùng lúc 2 bệnh ung thư. Ảnh chụp màn hình.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư ống mật chủ – bệnh lý có thể gây tắc mật dẫn đến vàng da – đồng thời phát hiện thêm ung thư bàng quang. Điều đáng nói là ung thư bàng quang ở giai đoạn sớm thường ít triệu chứng rõ ràng, đôi khi chỉ biểu hiện bằng tiểu máu vi thể hoặc rối loạn tiểu tiện nhẹ nên dễ bị bỏ qua.

Việc hai khối u xuất hiện cùng lúc ở hai cơ quan hoàn toàn khác nhau là tình huống hiếm. Điều này khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp, đòi hỏi đánh giá toàn diện và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Chiến lược phẫu thuật 2 bệnh ung thư trong một lần can thiệp

Sau khi hội chẩn nhiều lần, hội đồng chuyên môn thống nhất lựa chọn phương án phẫu thuật nội soi đồng thời để xử lý cả hai tổn thương trong một cuộc mổ.

Ê-kíp tiến hành cắt u bàng quang qua nội soi ngược dòng, đồng thời thực hiện phẫu thuật cắt khối tá tụy bằng nội soi ổ bụng nhằm xử lý tổn thương đường mật. Đây là một trong những đại phẫu phức tạp nhất của ngoại khoa bụng do liên quan đến nhiều mạch máu lớn và cấu trúc quan trọng.

Ca mổ kéo dài khoảng 6 giờ. Thay vì phải trải qua hai cuộc phẫu thuật riêng biệt, phương án can thiệp trong một lần giúp người bệnh tránh thêm một cuộc gây mê, rút ngắn tổng thời gian nằm viện và hạn chế nguy cơ biến chứng tích lũy.

Theo các bác sĩ, việc áp dụng mô hình điều trị đa chuyên khoa (multidisciplinary team) đóng vai trò quan trọng trong những ca bệnh phức tạp. Từ đánh giá giai đoạn bệnh, chỉ định kỹ thuật đến kế hoạch hồi sức sau mổ đều được xây dựng đồng bộ, nhằm tối ưu hiệu quả điều trị.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục thuận lợi, có thể ngồi dậy và tập đi sau 24 giờ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là bài học từ những triệu chứng ban đầu.

Ảnh minh họa,

Cảnh báo ung thư từ những dấu hiệu tưởng chừng "nhẹ"

Đau bụng âm ỉ kéo dài, vàng da nhẹ, tiểu máu hoặc rối loạn tiểu tiện là những dấu hiệu nhiều người Việt thường chủ quan. Trong khi đó, ung thư ống mật chủ có thể tiến triển âm thầm cho đến khi gây tắc mật rõ rệt, còn ung thư bàng quang giai đoạn sớm thường không biểu hiện rầm rộ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ và không nên xem nhẹ các triệu chứng bất thường dù ở mức độ nhẹ. Việc phát hiện tổn thương ở giai đoạn sớm không chỉ mở rộng cơ hội điều trị triệt căn mà còn giúp tránh những can thiệp nặng nề và phức tạp về sau.