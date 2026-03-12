Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua
GĐXH - Sau khi được được bóc khối u xơ tử cung kích thước lớn, tình trạng đau bụng kéo dài, rong kinh và mệt mỏi của người bệnh đã cải thiện rõ rệt.
Đi khám vì đau bụng, rong kinh, phát hiện khối u xơ tử cung lớn
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ, bệnh nhân Đỗ Thị T. (46 tuổi, trú tại xã Hát Môn, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng dưới, ra máu kéo dài và thường xuyên mệt mỏi. Các triệu chứng này khiến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh bị ảnh hưởng đáng kể.
Sau khi thăm khám lâm sàng, siêu âm và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân có u xơ tử cung kích thước lớn, khoảng 92 x 78 mm. Trước tình trạng này, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi bóc u xơ nhằm loại bỏ khối u, đồng thời bảo tồn tử cung cho người bệnh.
Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, người bệnh hồi phục tốt
Ca phẫu thuật được thực hiện với sự phối hợp của ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức gồm BS.CKI Đoàn Văn Phú, BS.CKI Nguyễn Văn Tùng cùng các y bác sĩ trong khoa.
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, ca mổ diễn ra thuận lợi. Khối u xơ được bóc tách thành công, bảo đảm an toàn cho người bệnh và tạo điều kiện cho quá trình hồi phục sau phẫu thuật.
Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, có thể ăn uống và vận động nhẹ. Các triệu chứng đau bụng và mệt mỏi giảm rõ rệt, tinh thần người bệnh cũng thoải mái và yên tâm hơn trong quá trình theo dõi điều trị.
Theo các bác sĩ, sự hồi phục tích cực của người bệnh là niềm vui và cũng là động lực để đội ngũ y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Khuyến cáo, chị em cần làm gì để ngừa u xơ tử cung
Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ từ 6 tháng đến một năm một lần để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, u nang buồng trứng hoặc các bất thường khác.
Việc phát hiện bệnh sớm giúp quá trình điều trị thuận lợi hơn, hạn chế biến chứng và góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản của phụ nữ.
Phát hiện sớm 5 loại ung thư đầu và cổ thường gặpSống khỏe - 4 giờ trước
Có nhiều loại ung thư vùng đầu và cổ khác nhau, vì vậy việc hiểu rõ các loại phổ biến và cách phát hiện bệnh là rất hữu ích.
7 loại trái cây quen thuộc người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngàySống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Người bệnh suy thận cần nhận biết và hạn chế những loại trái cây chứa nhiều kali để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị và chức năng thận.
Có phải 'uống càng nhiều nước, nguy cơ đột quỵ càng cao'?: Lời giải đáp không thể bỏ quaSống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Đối với người cao tuổi và những người có bệnh lý nền, việc uống nước quá mức hoặc uống quá nhanh trong một thời điểm lại tiềm ẩn nguy cơ gây áp lực lên mạch máu, dẫn đến đột quỵ.
Doanh nhân 59 tuổi người Anh phát hiện ung thư hạch, thừa nhận bỏ qua dấu hiệu nổi hạch ở náchSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Phát hiện nổi hạch ở nách trái nhưng nghĩ chỉ là di chứng sau cảm cúm nên không đi khám, một doanh nhân 59 tuổi người Anh bất ngờ được chẩn đoán ung thư hạch giai đoạn 4.
Người phụ nữ 33 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ quaSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung, can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển nhờ đi khám phụ khoa định kỳ.
Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 nămY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa phẫu thuật tạo hình vi phẫu ghép cơ thon tự do và nối thần kinh để tái tạo vận động khuôn mặt cho một trường hợp liệt mặt lâu năm khiến khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý và cuộc sống của người bệnh.
7 loại trái cây tốt cho thận, người bệnh suy thận nên ăn để duy trì chức năng thậnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Việc lựa chọn hoa quả phù hợp, ít kali và ăn đúng lượng khuyến nghị sẽ giúp hỗ trợ chức năng thận và hạn chế nguy cơ biến chứng ở người bệnh suy thận.
Thận yếu cần làm gì để tránh biến chứng nguy hiểm?Sống khỏe - 1 ngày trước
Thận yếu là tình trạng rất phổ biến nhưng nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi chức năng thận đã suy giảm rõ rệt. Vậy bị thận yếu cần làm gì để không tiến triển thành suy thận mạn và tránh các biến chứng?
Uống vitamin vô tội vạ, người đàn ông bàng hoàng khi nhận kết quả suy thận độ 3Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân mắc bệnh thận dù thường xuyên quên uống thuốc kê đơn của bác sĩ nhưng lại không bỏ sót một ngày nào các loại Vitamin tổng hợp, Vitamin B, dầu cá và nghệ. Kết quả, chức năng thận của ông đã suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến suy thận độ 3.
Người phụ nữ phát hiện ung thư đại trực tràng ở tuổi 31 có 1 thói quen ăn uống nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ 31 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư đại trực trạng sau thời gian dài ăn thực phẩm chế biến sẵn đã khiến nhiều người chú ý.
6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thậnSống khỏe
GĐXH - Theo các chuyên gia, nếu biết lựa chọn và chế biến đúng cách, người bệnh suy thận vẫn có thể sử dụng nhiều loại rau xanh an toàn trong bữa ăn hằng ngày.