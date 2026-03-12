Mới nhất
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Thứ năm, 11:04 12/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Sau khi được được bóc khối u xơ tử cung kích thước lớn, tình trạng đau bụng kéo dài, rong kinh và mệt mỏi của người bệnh đã cải thiện rõ rệt.

Đi khám vì đau bụng, rong kinh, phát hiện khối u xơ tử cung lớn

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ, bệnh nhân Đỗ Thị T. (46 tuổi, trú tại xã Hát Môn, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng dưới, ra máu kéo dài và thường xuyên mệt mỏi. Các triệu chứng này khiến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh bị ảnh hưởng đáng kể.

Sau khi thăm khám lâm sàng, siêu âm và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân có u xơ tử cung kích thước lớn, khoảng 92 x 78 mm. Trước tình trạng này, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi bóc u xơ nhằm loại bỏ khối u, đồng thời bảo tồn tử cung cho người bệnh.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, người bệnh hồi phục tốt

Ca phẫu thuật được thực hiện với sự phối hợp của ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức gồm BS.CKI Đoàn Văn Phú, BS.CKI Nguyễn Văn Tùng cùng các y bác sĩ trong khoa.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, ca mổ diễn ra thuận lợi. Khối u xơ được bóc tách thành công, bảo đảm an toàn cho người bệnh và tạo điều kiện cho quá trình hồi phục sau phẫu thuật.

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, có thể ăn uống và vận động nhẹ. Các triệu chứng đau bụng và mệt mỏi giảm rõ rệt, tinh thần người bệnh cũng thoải mái và yên tâm hơn trong quá trình theo dõi điều trị.

Theo các bác sĩ, sự hồi phục tích cực của người bệnh là niềm vui và cũng là động lực để đội ngũ y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Khuyến cáo, chị em cần làm gì để ngừa u xơ tử cung

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ từ 6 tháng đến một năm một lần để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, u nang buồng trứng hoặc các bất thường khác.

Việc phát hiện bệnh sớm giúp quá trình điều trị thuận lợi hơn, hạn chế biến chứng và góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Biến chứng u xơ tử cung có thể bạn chưa biếtBiến chứng u xơ tử cung có thể bạn chưa biết

U xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa lành tính nhưng lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy nếu không được theo dõi và kiểm soát đúng cách. Vậy các biến chứng u xơ tử cung là gì?

