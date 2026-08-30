Người phụ nữ 36 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện 2 khối u ruột non nhờ một việc nhiều người Việt bỏ qua

Khối u gần 8 cm âm thầm phát triển trong cơ thể

Chị N.T.T.D. (36 tuổi, Hà Nội) đến BVĐK Hồng Ngọc khám sức khỏe tổng quát sau khoảng 2 năm trì hoãn vì cho rằng bản thân vẫn khỏe mạnh. Ban đầu, chị chỉ muốn kiểm tra và theo dõi nhân tuyến giáp nhưng không ngờ kết quả thăm khám lại phát hiện bất thường tại ruột non.

"Tôi chỉ đến khám để theo dõi nhân tuyến giáp, không ngờ lại phát hiện khối u ở ruột non. Trước đó tôi không hề đau bụng, không rối loạn tiêu hóa hay sụt cân", chị D. chia sẻ.

Kết quả siêu âm và chụp CT 2560 lát cắt ghi nhận hai khối u ở ruột non, trong đó một khối có kích thước gần 8 cm. Cả hai khối có cấu trúc hỗn hợp gồm dịch và mô đặc, bờ không đều, tăng sinh nhiều mạch máu, nghi ngờ u mô đệm đường tiêu hóa.

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, BVĐK Hồng Ngọc, GIST là bệnh lý có nguy cơ ác tính ở các mức độ khác nhau và thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Khi không được phát hiện và điều trị, khối u có thể tiếp tục phát triển, gây biến chứng như vỡ u, chảy máu, tắc ruột hoặc di căn đến các cơ quan khác.

"Khối u gần 8 cm ở bệnh nhân D. cho thấy tổn thương đã tồn tại từ lâu nhưng hầu như không có triệu chứng gì", TS.BS Nguyễn Thanh Tâm cho biết.

Chụp CT ổ bụng ghi nhận 2 khối u bất thường. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột chứa hai khối u

Sau khi xác định tổn thương, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa. Các bác sĩ thống nhất phẫu thuật nội soi cắt bỏ đoạn ruột non chứa hai khối u.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận hai khối u nằm cách nhau khoảng 6-7 cm. Khối lớn kích thước khoảng 8 cm nằm ở bờ mạc treo, cách góc Treitz khoảng 15 cm; khối còn lại kích thước khoảng 2,5 cm nằm ở bờ tự do của ruột.

Cả hai khối đều có mật độ chắc, bề mặt không đều, xen kẽ các vùng tổ chức đặc và các nang chứa dịch máu, kèm tình trạng tăng sinh nhiều mạch máu. Xung quanh mạc treo có một số hạch nhỏ, mềm, kích thước khoảng 2-3 mm.

Các bác sĩ cắt bỏ khoảng 12 cm ruột non chứa hai khối u cùng các hạch cạnh u, đảm bảo diện cắt an toàn. Sau đó, hai đầu ruột được nối trực tiếp với nhau để khôi phục lưu thông tiêu hóa.

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Tâm, trong phẫu thuật GIST, việc thao tác nhẹ nhàng và tránh làm vỡ khối u đặc biệt quan trọng. Tổ chức GIST có thể dễ mủn nát, nếu khối u bị vỡ trong quá trình phẫu thuật, tế bào u có nguy cơ phát tán vào ổ bụng và vết mổ, làm tăng nguy cơ tái phát hoặc di căn.

"Nguyên tắc quan trọng nhất của phẫu thuật điều trị GIST là phải cắt bỏ trọn vẹn khối u và thao tác hết sức nhẹ nhàng, không làm vỡ u", bác sĩ Tâm nói.

Nhờ phẫu thuật ít xâm lấn kết hợp chương trình chăm sóc hồi phục sớm sau mổ (ERAS), bệnh nhân có thể ngồi dậy, đi lại ngay từ ngày đầu tiên. Đến ngày thứ ba, chị D. không còn phải sử dụng thuốc giảm đau, ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường. Sau 5 ngày, chức năng tiêu hóa hồi phục ổn định và bệnh nhân được xuất viện.

Khối u lớn nguy cơ cao dù không có triệu chứng

Kết quả xét nghiệm mô bệnh học sau phẫu thuật xác định cả hai khối u đều là GIST. Trong đó, khối u kích thước gần 8 cm thuộc nhóm nguy cơ cao, còn khối u 2,5 cm thuộc nhóm nguy cơ thấp.

"Đối với GIST nguy cơ cao, phẫu thuật mới là bước điều trị đầu tiên. Sau mổ, người bệnh cần làm thêm các xét nghiệm về gen để lựa chọn thuốc điều trị bổ trợ phù hợp cho từng người bệnh", TS.BS Nguyễn Thanh Tâm phân tích.

GIST là nhóm u mô đệm có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trong đường tiêu hóa, thường gặp ở dạ dày và ruột non. Bệnh có thể phát triển âm thầm, khiến người bệnh không nhận thấy bất thường rõ rệt cho đến khi khối u lớn hoặc xuất hiện biến chứng.

Trường hợp của chị D. là một ví dụ khi khối u gần 8 cm đã hình thành trong ruột non nhưng người bệnh vẫn không đau bụng, không rối loạn tiêu hóa hay sụt cân. Việc phát hiện tình cờ trong quá trình khám sức khỏe giúp người bệnh được đánh giá và điều trị trước khi xuất hiện các biến chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt không nên trì hoãn việc thăm khám hoặc bỏ qua các chỉ định kiểm tra chuyên sâu. Với những bệnh lý có diễn tiến âm thầm như GIST, phát hiện tổn thương khi chưa có triệu chứng có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn phương pháp điều trị và theo dõi lâu dài.