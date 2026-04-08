Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Thứ tư, 09:35 08/04/2026 | Sống khỏe
Minh Vũ (th)
GĐXH - Đau âm ỉ vùng hạ sườn phải kéo dài, chị Cẩm (39 tuổi) đi khám và bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận kích thước lớn, có nguy cơ vỡ.

Phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu đau âm ỉ vùng hạ sườn

Chị Cẩm, 39 tuổi bị đau âm ỉ hạ sườn phải kéo dài nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

BS.CKI Phạm Thế Anh, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa - người trực tiếp khám cho chị cho biết: Kết quả chụp CT cho thấy chị có một khối nang lớn kích thước khoảng 10 cm, khu trú tại tuyến thượng thận phải, đẩy lệch thận. Dù vậy, các xét nghiệm máu, nước tiểu và đánh giá chức năng nội tiết vẫn trong giới hạn bình thường, chưa gây rối loạn huyết áp hay chuyển hóa.

Theo bác sĩ, đây là lý do khiến nhiều trường hợp u tuyến thượng thận dễ bị bỏ sót, do không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 1.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cắt nang tuyến thượng thận cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Nguy cơ vỡ u tuyến thiện thận nếu trì hoãn điều trị

Các bác sĩ nhận định khối nang kích thước lớn như trường hợp của chị Cẩm cần can thiệp sớm. Nếu để lâu, nang có thể nhiễm khuẩn gây sốt, đau nhiều và ảnh hưởng sức khỏe toàn thân.

Đáng lo ngại hơn, khi kích thước nang tăng lên, nguy cơ vỡ cũng cao hơn. Khi vỡ, người bệnh có thể bị xuất huyết nội ồ ạt, dẫn đến sốc mất máu, đe dọa tính mạng.

Sau khi hội chẩn, êkíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi nhằm loại bỏ hoàn toàn khối nang, đồng thời giảm xâm lấn và bảo tồn chức năng nội tiết của tuyến thượng thận.

U tuyến thượng thận: Phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, hồi phục nhanh

Ca mổ kéo dài khoảng 3 giờ, êkíp tiến hành bóc tách chính xác, loại bỏ trọn vẹn khối nang mà không làm tổn thương mạch máu và nhu mô thận xung quanh.

Nhờ kiểm soát tốt chảy máu và áp dụng kỹ thuật ít xâm lấn, lượng máu mất chỉ khoảng 10 ml. Sau phẫu thuật 3 ngày, người bệnh hồi phục tốt, có thể đi lại nhẹ nhàng, ăn uống bình thường và xuất viện.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là nang lành tính, người bệnh không cần điều trị bổ sung.

Dấu hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa bệnh lý tuyến thượng thận

Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ khuyến cáo, các triệu chứng như đau âm ỉ vùng mạn sườn, tiểu ra máu hoặc nhiễm trùng tiết niệu tái phát có thể là dấu hiệu của các bất thường tại thận hoặc tuyến thượng thận, cần được thăm khám sớm.

Việc khám sức khỏe định kỳ, kết hợp siêu âm ổ bụng giúp phát hiện sớm các khối u. Trong trường hợp cần thiết, bác sĩ sẽ chỉ định chụp CT hoặc MRI để đánh giá chi tiết.

Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh như uống đủ nước, hạn chế muối, không lạm dụng thuốc giảm đau, tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia cũng góp phần bảo vệ chức năng thận và hệ tiết niệu.

Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Xuất hiện tiểu buốt, tiểu máu thoáng qua nhưng không đi khám, người đàn ông 35 tuổi chỉ nhập viện khi đau quặn dữ dội và được phát hiện sỏi niệu quản gây tắc nghẽn, khiến thận giãn độ II.

Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân thế nào để tốt nhất?

Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân thế nào để tốt nhất?

Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu bia

Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu bia

Người bệnh suy thận ăn ổi cần biết điều này để duy trì chức năng thận tốt nhất

Người bệnh suy thận ăn ổi cần biết điều này để duy trì chức năng thận tốt nhất

Người bệnh suy thận ăn rau muống có tốt không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Người bệnh suy thận ăn rau muống có tốt không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng

6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng

Cùng chuyên mục

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia sức khỏe đã đúc kết một cách dễ hiểu: người sống thọ thường hội tụ “1 ổn – 2 mạnh – 3 nhanh”. Đây chính là những dấu hiệu quan trọng phản ánh tình trạng cơ thể và khả năng chống lại lão hóa.

Người khôn ngoan không chạm vào điện thoại ngay khi thức dậy: 4 việc nhỏ giúp cả ngày 'thuận buồm xuôi gió'

Người khôn ngoan không chạm vào điện thoại ngay khi thức dậy: 4 việc nhỏ giúp cả ngày 'thuận buồm xuôi gió'

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ cần thay đổi vài phút đầu buổi sáng, bạn có thể cải thiện tâm trạng, tăng sự tập trung và khiến cả ngày trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Cặp vợ chồng lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư gan có 1 thói quen sử dụng dầu ăn sai cách. Đây là điều rất nhiều gia đình Việt đang mắc phải.

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Gia đình cô gái 19 tuổi quốc tịch Anh đã đưa ra quyết định hiến tạng sau khi cô chết não trong chuyến du lịch tại Việt Nam, giúp 3 bệnh nhân hồi sinh sự sống.

Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện tiểu buốt, tiểu máu thoáng qua nhưng không đi khám, người đàn ông 35 tuổi chỉ nhập viện khi đau quặn dữ dội và được phát hiện sỏi niệu quản gây tắc nghẽn, khiến thận giãn độ II.

Tại sao viêm thanh quản thường gặp ở người 'nói nhiều' và cách hỗ trợ cải thiện hiệu quả

Tại sao viêm thanh quản thường gặp ở người 'nói nhiều' và cách hỗ trợ cải thiện hiệu quả

Sống khỏe - 23 giờ trước

Viêm thanh quản là tình trạng phổ biến, đặc biệt ở những người thường xuyên phải sử dụng giọng nói trong công việc.

Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đi khám vì đau lưng kéo dài, người phụ nữ được phát hiện túi phình mạch máu não, có thể gây đột quỵ, xuất huyết não và đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Những người sống lâu, sống khỏe thường không ăn theo cảm hứng, mà duy trì 3 nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng.

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 55 bắt đầu nhận thấy mình đi chậm hơn, xách đồ nặng thấy run tay, hay nhanh mệt khi đứng lâu. Đây không phải là "bệnh", mà là dấu hiệu của việc suy giảm khối lượng cơ bắp.

5 thói quen phụ nữ tuổi 40 cần loại bỏ ngay: Điều thứ 2 khiến bạn già nhanh hơn

5 thói quen phụ nữ tuổi 40 cần loại bỏ ngay: Điều thứ 2 khiến bạn già nhanh hơn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ tuổi 40 nên loại bỏ những thói quen như thiếu ngủ, lười vận động hay ăn uống thiếu lành mạnh nếu không muốn sức khỏe và nhan sắc xuống dốc nhanh chóng.

Xem nhiều

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

Sống khỏe

GĐXH - Có 3 hành vi quyết định trực tiếp đến tuổi thọ, được ví như kiềng ba chân giữ cho ngọn lửa sự sống luôn bền bỉ. Bạn đã thực hiện được bao nhiêu điều trong số đó?

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Sống khỏe
Cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư hạch từ dấu hiệu tưởng vô hại, nhiều người Việt bỏ qua

Cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư hạch từ dấu hiệu tưởng vô hại, nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe
Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe
5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngày

5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngày

Sống khỏe

