Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu đau âm ỉ vùng hạ sườn

Chị Cẩm, 39 tuổi bị đau âm ỉ hạ sườn phải kéo dài nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

BS.CKI Phạm Thế Anh, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa - người trực tiếp khám cho chị cho biết: Kết quả chụp CT cho thấy chị có một khối nang lớn kích thước khoảng 10 cm, khu trú tại tuyến thượng thận phải, đẩy lệch thận. Dù vậy, các xét nghiệm máu, nước tiểu và đánh giá chức năng nội tiết vẫn trong giới hạn bình thường, chưa gây rối loạn huyết áp hay chuyển hóa.

Theo bác sĩ, đây là lý do khiến nhiều trường hợp u tuyến thượng thận dễ bị bỏ sót, do không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cắt nang tuyến thượng thận cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Nguy cơ vỡ u tuyến thiện thận nếu trì hoãn điều trị

Các bác sĩ nhận định khối nang kích thước lớn như trường hợp của chị Cẩm cần can thiệp sớm. Nếu để lâu, nang có thể nhiễm khuẩn gây sốt, đau nhiều và ảnh hưởng sức khỏe toàn thân.

Đáng lo ngại hơn, khi kích thước nang tăng lên, nguy cơ vỡ cũng cao hơn. Khi vỡ, người bệnh có thể bị xuất huyết nội ồ ạt, dẫn đến sốc mất máu, đe dọa tính mạng.

Sau khi hội chẩn, êkíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi nhằm loại bỏ hoàn toàn khối nang, đồng thời giảm xâm lấn và bảo tồn chức năng nội tiết của tuyến thượng thận.

U tuyến thượng thận: Phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, hồi phục nhanh

Ca mổ kéo dài khoảng 3 giờ, êkíp tiến hành bóc tách chính xác, loại bỏ trọn vẹn khối nang mà không làm tổn thương mạch máu và nhu mô thận xung quanh.

Nhờ kiểm soát tốt chảy máu và áp dụng kỹ thuật ít xâm lấn, lượng máu mất chỉ khoảng 10 ml. Sau phẫu thuật 3 ngày, người bệnh hồi phục tốt, có thể đi lại nhẹ nhàng, ăn uống bình thường và xuất viện.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là nang lành tính, người bệnh không cần điều trị bổ sung.

Dấu hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa bệnh lý tuyến thượng thận

Bác sĩ khuyến cáo, các triệu chứng như đau âm ỉ vùng mạn sườn, tiểu ra máu hoặc nhiễm trùng tiết niệu tái phát có thể là dấu hiệu của các bất thường tại thận hoặc tuyến thượng thận, cần được thăm khám sớm.

Việc khám sức khỏe định kỳ, kết hợp siêu âm ổ bụng giúp phát hiện sớm các khối u. Trong trường hợp cần thiết, bác sĩ sẽ chỉ định chụp CT hoặc MRI để đánh giá chi tiết.

Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh như uống đủ nước, hạn chế muối, không lạm dụng thuốc giảm đau, tránh hút thuốc và hạn chế rượu bia cũng góp phần bảo vệ chức năng thận và hệ tiết niệu.