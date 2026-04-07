Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Cặp vợ chồng cùng mắc ung thư gan, nguyên nhân đến từ thói quen nấu ăn

Theo thông tin từ trang Sohu, cách đây 2 tháng, người chồng được chẩn đoán mắc ung thư gan và đã trải qua phẫu thuật. Điều bất ngờ là chỉ vài ngày trước, vợ ông cũng phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn đầu trong một lần khám sức khỏe định kỳ.

Điều khiến cả hai bối rối là họ không có các yếu tố nguy cơ điển hình như uống rượu nhiều, hút thuốc hay tiền sử bệnh gan trong gia đình. Trước tình huống này, bác sĩ đã tập trung khai thác kỹ thói quen sinh hoạt, đặc biệt là chế độ ăn uống hằng ngày.

Qua trao đổi, người vợ cho biết gia đình thường mua dầu ăn can lớn 10 lít để dùng dần trong nhiều tháng. Dầu được đặt ở góc bếp và sử dụng liên tục gần nửa năm mới hết. Khi nấu ăn, họ có thói quen đun dầu đến khi bốc khói rồi mới cho thực phẩm vào vì nghĩ như vậy món ăn sẽ thơm ngon hơn.

Chính chi tiết này khiến bác sĩ nghi ngờ và cảnh báo đây có thể là yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Sai lầm phổ biến: dùng dầu ăn sai cách mà không hay biết

Nhiều người cho rằng chỉ cần hạn chế ăn mỡ động vật là đã bảo vệ gan. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, loại dầu sử dụng, cách bảo quản và nhiệt độ nấu nướng mới là những yếu tố âm thầm gây hại.

Dầu thực vật chứa nhiều axit béo không bão hòa đa – rất dễ bị oxy hóa sau khi mở nắp. Nếu để trong môi trường bếp nóng, ẩm và ánh sáng yếu trong thời gian dài, dầu sẽ bị ôi thiu mà mắt thường khó nhận biết.

Khi đó, trong dầu có thể hình thành các hợp chất có hại như peroxit và aldehyd. Những chất này khi đi vào cơ thể sẽ làm tăng gánh nặng giải độc cho gan, lâu dài có thể gây tổn thương tế bào gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan và thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Ngoài ra, việc đun dầu ở nhiệt độ quá cao, đặc biệt là để dầu bốc khói, cũng làm sản sinh nhiều chất độc hại. Khi tiếp xúc thường xuyên, các chất này có thể tích tụ trong cơ thể và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Cách sử dụng dầu ăn an toàn để bảo vệ gan

Để giảm nguy cơ gây hại cho gan và hệ tim mạch, chuyên gia khuyến cáo người dân nên thay đổi thói quen sử dụng dầu ăn.

Thay vì mua can dầu lớn, nên chọn dung tích nhỏ vừa đủ dùng trong thời gian ngắn để hạn chế quá trình oxy hóa. Dầu cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao.

Trong quá trình nấu ăn, không nên đun dầu đến mức bốc khói. Tùy từng loại dầu, nên sử dụng ở mức nhiệt phù hợp để hạn chế tạo ra các chất độc hại. Đồng thời, nên đa dạng nguồn chất béo, kết hợp dầu thực vật với các loại chất béo lành mạnh khác để cân bằng dinh dưỡng.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, dù là dầu "tốt", nếu sử dụng sai cách vẫn có thể gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, thay đổi những thói quen nhỏ trong căn bếp mỗi ngày chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư gan.

Ung thư gan có chữa khỏi hoàn toàn được không?

Theo các chuyên gia y tế, khả năng chữa khỏi ung thư gan phụ thuộc giai đoạn chẩn đoán, sức khỏe tổng thể của gan và sức khỏe chung của bệnh nhân. Các lựa chọn điều trị bao gồm phẫu thuật, liệu pháp cắt bỏ, liệu pháp hóa tắc mạch, xạ trị, liệu pháp thuốc nhắm mục tiêu, liệu pháp miễn dịch và hóa trị.

Ung thư gan giai đoạn đầu có tiên lượng tốt hơn, với dữ liệu cho thấy 35% số người được điều trị HCC giai đoạn đầu vẫn sống sau năm năm.

Tuy nhiên, giai đoạn xuất hiện dấu hiệu ung thư gan ở mức độ tiến triển, đặc biệt là ung thư gan giai đoạn cuối thường có tỷ lệ sống sót thấp hơn. Điều cần thiết là phải tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để xác định phác đồ điều trị phù hợp nhất.

