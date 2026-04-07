Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Thứ ba, 19:00 07/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Cặp vợ chồng lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư gan có 1 thói quen sử dụng dầu ăn sai cách. Đây là điều rất nhiều gia đình Việt đang mắc phải.

Cặp vợ chồng cùng mắc ung thư gan, nguyên nhân đến từ thói quen nấu ăn

Theo thông tin từ trang Sohu, cách đây 2 tháng, người chồng được chẩn đoán mắc ung thư gan và đã trải qua phẫu thuật. Điều bất ngờ là chỉ vài ngày trước, vợ ông cũng phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn đầu trong một lần khám sức khỏe định kỳ.

Điều khiến cả hai bối rối là họ không có các yếu tố nguy cơ điển hình như uống rượu nhiều, hút thuốc hay tiền sử bệnh gan trong gia đình. Trước tình huống này, bác sĩ đã tập trung khai thác kỹ thói quen sinh hoạt, đặc biệt là chế độ ăn uống hằng ngày.

Qua trao đổi, người vợ cho biết gia đình thường mua dầu ăn can lớn 10 lít để dùng dần trong nhiều tháng. Dầu được đặt ở góc bếp và sử dụng liên tục gần nửa năm mới hết. Khi nấu ăn, họ có thói quen đun dầu đến khi bốc khói rồi mới cho thực phẩm vào vì nghĩ như vậy món ăn sẽ thơm ngon hơn.

Chính chi tiết này khiến bác sĩ nghi ngờ và cảnh báo đây có thể là yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Sai lầm phổ biến: dùng dầu ăn sai cách mà không hay biết

Nhiều người cho rằng chỉ cần hạn chế ăn mỡ động vật là đã bảo vệ gan. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, loại dầu sử dụng, cách bảo quản và nhiệt độ nấu nướng mới là những yếu tố âm thầm gây hại.

Dầu thực vật chứa nhiều axit béo không bão hòa đa – rất dễ bị oxy hóa sau khi mở nắp. Nếu để trong môi trường bếp nóng, ẩm và ánh sáng yếu trong thời gian dài, dầu sẽ bị ôi thiu mà mắt thường khó nhận biết.

Khi đó, trong dầu có thể hình thành các hợp chất có hại như peroxit và aldehyd. Những chất này khi đi vào cơ thể sẽ làm tăng gánh nặng giải độc cho gan, lâu dài có thể gây tổn thương tế bào gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan và thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Ngoài ra, việc đun dầu ở nhiệt độ quá cao, đặc biệt là để dầu bốc khói, cũng làm sản sinh nhiều chất độc hại. Khi tiếp xúc thường xuyên, các chất này có thể tích tụ trong cơ thể và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Cách sử dụng dầu ăn an toàn để bảo vệ gan

Để giảm nguy cơ gây hại cho gan và hệ tim mạch, chuyên gia khuyến cáo người dân nên thay đổi thói quen sử dụng dầu ăn.

Thay vì mua can dầu lớn, nên chọn dung tích nhỏ vừa đủ dùng trong thời gian ngắn để hạn chế quá trình oxy hóa. Dầu cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao.

Trong quá trình nấu ăn, không nên đun dầu đến mức bốc khói. Tùy từng loại dầu, nên sử dụng ở mức nhiệt phù hợp để hạn chế tạo ra các chất độc hại. Đồng thời, nên đa dạng nguồn chất béo, kết hợp dầu thực vật với các loại chất béo lành mạnh khác để cân bằng dinh dưỡng.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, dù là dầu "tốt", nếu sử dụng sai cách vẫn có thể gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, thay đổi những thói quen nhỏ trong căn bếp mỗi ngày chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư gan.

Ung thư gan có chữa khỏi hoàn toàn được không?

Theo các chuyên gia y tế, khả năng chữa khỏi ung thư gan phụ thuộc giai đoạn chẩn đoán, sức khỏe tổng thể của gan và sức khỏe chung của bệnh nhân. Các lựa chọn điều trị bao gồm phẫu thuật, liệu pháp cắt bỏ, liệu pháp hóa tắc mạch, xạ trị, liệu pháp thuốc nhắm mục tiêu, liệu pháp miễn dịch và hóa trị.

Ung thư gan giai đoạn đầu có tiên lượng tốt hơn, với dữ liệu cho thấy 35% số người được điều trị HCC giai đoạn đầu vẫn sống sau năm năm.

Tuy nhiên, giai đoạn xuất hiện dấu hiệu ung thư gan ở mức độ tiến triển, đặc biệt là ung thư gan giai đoạn cuối thường có tỷ lệ sống sót thấp hơn. Điều cần thiết là phải tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để xác định phác đồ điều trị phù hợp nhất.

Chế độ ăn khoa học cho người ung thư gan trước khi điều trị

GĐXH - Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng cần thiết để cải thiện và duy trì sức khỏe tổng thể, mục đích lớn nhất của việc xây dựng chế độ ăn cho người ung thư gan trước khi điều trị là giúp người bệnh chuẩn bị đầy đủ về mặt thể chất.


Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Gia đình cô gái 19 tuổi quốc tịch Anh đã đưa ra quyết định hiến tạng sau khi cô chết não trong chuyến du lịch tại Việt Nam, giúp 3 bệnh nhân hồi sinh sự sống.

Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện tiểu buốt, tiểu máu thoáng qua nhưng không đi khám, người đàn ông 35 tuổi chỉ nhập viện khi đau quặn dữ dội và được phát hiện sỏi niệu quản gây tắc nghẽn, khiến thận giãn độ II.

Tại sao viêm thanh quản thường gặp ở người 'nói nhiều' và cách hỗ trợ cải thiện hiệu quả

Tại sao viêm thanh quản thường gặp ở người 'nói nhiều' và cách hỗ trợ cải thiện hiệu quả

Sống khỏe - 9 giờ trước

Viêm thanh quản là tình trạng phổ biến, đặc biệt ở những người thường xuyên phải sử dụng giọng nói trong công việc.

Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Đi khám vì đau lưng kéo dài, người phụ nữ được phát hiện túi phình mạch máu não, có thể gây đột quỵ, xuất huyết não và đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Những người sống lâu, sống khỏe thường không ăn theo cảm hứng, mà duy trì 3 nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng.

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 55 bắt đầu nhận thấy mình đi chậm hơn, xách đồ nặng thấy run tay, hay nhanh mệt khi đứng lâu. Đây không phải là "bệnh", mà là dấu hiệu của việc suy giảm khối lượng cơ bắp.

5 thói quen phụ nữ tuổi 40 cần loại bỏ ngay: Điều thứ 2 khiến bạn già nhanh hơn

5 thói quen phụ nữ tuổi 40 cần loại bỏ ngay: Điều thứ 2 khiến bạn già nhanh hơn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ tuổi 40 nên loại bỏ những thói quen như thiếu ngủ, lười vận động hay ăn uống thiếu lành mạnh nếu không muốn sức khỏe và nhan sắc xuống dốc nhanh chóng.

Elken Việt Nam: Hành trình hơn một thập kỷ và khát vọng bứt phá năm 2026

Elken Việt Nam: Hành trình hơn một thập kỷ và khát vọng bứt phá năm 2026

Sống khỏe - 1 ngày trước

Chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2012, Elken Việt Nam đã trải qua một hành trình đầy tự hào để trở thành biểu tượng của sự tin cậy trong ngành chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông 68 tuổi, khàn tiếng suốt 10 ngày, không đau họng, không khó thở, đi khám phát hiện ung thư phổi di căn, gây liệt dây thanh.

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Có 3 hành vi quyết định trực tiếp đến tuổi thọ, được ví như kiềng ba chân giữ cho ngọn lửa sự sống luôn bền bỉ. Bạn đã thực hiện được bao nhiêu điều trong số đó?

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

Sống khỏe

GĐXH - Có 3 hành vi quyết định trực tiếp đến tuổi thọ, được ví như kiềng ba chân giữ cho ngọn lửa sự sống luôn bền bỉ. Bạn đã thực hiện được bao nhiêu điều trong số đó?

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Sống khỏe
Cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư hạch từ dấu hiệu tưởng vô hại, nhiều người Việt bỏ qua

Cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư hạch từ dấu hiệu tưởng vô hại, nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe
5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngày

5 thói quen buổi tối âm thầm 'hại gan', hại thận nhưng rất nhiều người Việt vô tư làm mỗi ngày

Sống khỏe
Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Sống khỏe

