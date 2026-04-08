Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

Thứ tư, 13:16 08/04/2026 | Sống khỏe
Minh Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi phát hiện ung thư gan, bác sĩ cảnh báo một thói quen uống rượu trước khi ngủ có thể âm thầm tàn phá gan, đặc biệt nguy hiểm với người nhiễm viêm gan B.

Phát hiện ung thư gan sau cơn đau bụng

Theo thông tin từ Sohu, ông Trương (49 tuổi), làm việc trong lĩnh vực logistics, bất ngờ đau bụng dữ dội và ngất xỉu khi đang làm việc. Sau khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện.

Kết quả cho thấy ông mang virus viêm gan B, gan xuất hiện nhiều tổn thương và chỉ số AFP tăng cao bất thường. Các bác sĩ xác định người bệnh đã mắc ung thư gan.

Điều này khiến ông Trương bàng hoàng, bởi trước đó ông chỉ nghĩ những cơn đau bụng là biểu hiện của viêm dạ dày thông thường.

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Người bệnh ung thư gan có thói quen uống rượu trước khi ngủ

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ nhận định một trong những nguyên nhân quan trọng khiến bệnh tiến triển là thói quen uống rượu bia trước khi đi ngủ kéo dài nhiều năm.

Người bệnh cho biết, do áp lực công việc, ông thường uống vài ly rượu mỗi tối để thư giãn và dễ ngủ hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây là hành vi gây tổn thương gan nghiêm trọng, đặc biệt ở người đã nhiễm virus viêm gan B.

Khoảng 90% lượng cồn khi vào cơ thể được chuyển hóa tại gan. Trong quá trình này, rượu tạo ra acetaldehyde – một chất độc có khả năng gây ung thư và khó đào thải. Khi tích tụ lâu dài, chất này làm tổn thương tế bào gan, gây viêm, hoại tử và làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Ở người mắc viêm gan B, chức năng gan vốn đã suy giảm. Việc sử dụng rượu bia thường xuyên khiến gan phải hoạt động quá tải, làm bệnh tiến triển nhanh hơn và dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Biến chứng nguy hiểm của viêm gan B: Xơ gan và ung thư gan

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Các bác sĩ cho biết, biến chứng đáng lo ngại nhất của viêm gan B là xơ gan và ung thư gan. Khi bệnh kéo dài, các mô sẹo hình thành trong gan, làm suy giảm chức năng và phá hủy tế bào gan.

Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, chướng bụng, ăn uống kém, vàng da, vàng mắt… Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, bệnh thường diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ qua.

Để giảm nguy cơ mắc viêm gan B và các biến chứng nguy hiểm, chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh – đây là biện pháp hiệu quả nhất.

Trẻ sơ sinh nên được tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Người trưởng thành cũng nên xét nghiệm để kiểm tra tình trạng nhiễm virus và tiêm phòng nếu cần thiết.

Bên cạnh đó, hạn chế rượu bia, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ gan, giảm nguy cơ tiến triển thành ung thư gan.

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Cặp vợ chồng lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư gan có 1 thói quen sử dụng dầu ăn sai cách. Đây là điều rất nhiều gia đình Việt đang mắc phải.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ 39 tuổi bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Đau âm ỉ vùng hạ sườn phải kéo dài, chị Cẩm (39 tuổi) đi khám và bất ngờ phát hiện u tuyến thượng thận kích thước lớn, có nguy cơ vỡ.

Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh': Tự soi xem bạn đạt mấy điều?

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia sức khỏe đã đúc kết một cách dễ hiểu: người sống thọ thường hội tụ “1 ổn – 2 mạnh – 3 nhanh”. Đây chính là những dấu hiệu quan trọng phản ánh tình trạng cơ thể và khả năng chống lại lão hóa.

Người khôn ngoan không chạm vào điện thoại ngay khi thức dậy: 4 việc nhỏ giúp cả ngày 'thuận buồm xuôi gió'

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ cần thay đổi vài phút đầu buổi sáng, bạn có thể cải thiện tâm trạng, tăng sự tập trung và khiến cả ngày trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan chỉ trong 2 tháng, bác sĩ chỉ ra sai lầm nấu ăn nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Cặp vợ chồng lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư gan có 1 thói quen sử dụng dầu ăn sai cách. Đây là điều rất nhiều gia đình Việt đang mắc phải.

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Gia đình cô gái 19 tuổi quốc tịch Anh đã đưa ra quyết định hiến tạng sau khi cô chết não trong chuyến du lịch tại Việt Nam, giúp 3 bệnh nhân hồi sinh sự sống.

Người đàn ông 35 tuổi bị suy giảm chức năng thận vì bỏ qua 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện tiểu buốt, tiểu máu thoáng qua nhưng không đi khám, người đàn ông 35 tuổi chỉ nhập viện khi đau quặn dữ dội và được phát hiện sỏi niệu quản gây tắc nghẽn, khiến thận giãn độ II.

Tại sao viêm thanh quản thường gặp ở người 'nói nhiều' và cách hỗ trợ cải thiện hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm thanh quản là tình trạng phổ biến, đặc biệt ở những người thường xuyên phải sử dụng giọng nói trong công việc.

Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đi khám vì đau lưng kéo dài, người phụ nữ được phát hiện túi phình mạch máu não, có thể gây đột quỵ, xuất huyết não và đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Những người sống lâu, sống khỏe thường không ăn theo cảm hứng, mà duy trì 3 nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng.

Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 55 bắt đầu nhận thấy mình đi chậm hơn, xách đồ nặng thấy run tay, hay nhanh mệt khi đứng lâu. Đây không phải là "bệnh", mà là dấu hiệu của việc suy giảm khối lượng cơ bắp.

Xem nhiều

Tuổi thọ dài hay ngắn, nhìn cách ăn là biết: 3 nguyên tắc vàng trong cách ăn của người trường thọ

Sống khỏe

GĐXH - Những người sống lâu, sống khỏe thường không ăn theo cảm hứng, mà duy trì 3 nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng.

3 hành vi quyết định tuổi thọ: Tập thể dục đứng thứ ba, ngủ đủ đứng thứ hai, điều đầu tiên nhiều người không làm được

Sống khỏe
Cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư hạch từ dấu hiệu tưởng vô hại, nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe
Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe
Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top