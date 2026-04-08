Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Sau khi phát hiện ung thư gan, bác sĩ cảnh báo một thói quen uống rượu trước khi ngủ có thể âm thầm tàn phá gan, đặc biệt nguy hiểm với người nhiễm viêm gan B.
Phát hiện ung thư gan sau cơn đau bụng
Theo thông tin từ Sohu, ông Trương (49 tuổi), làm việc trong lĩnh vực logistics, bất ngờ đau bụng dữ dội và ngất xỉu khi đang làm việc. Sau khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện.
Kết quả cho thấy ông mang virus viêm gan B, gan xuất hiện nhiều tổn thương và chỉ số AFP tăng cao bất thường. Các bác sĩ xác định người bệnh đã mắc ung thư gan.
Điều này khiến ông Trương bàng hoàng, bởi trước đó ông chỉ nghĩ những cơn đau bụng là biểu hiện của viêm dạ dày thông thường.
Người bệnh ung thư gan có thói quen uống rượu trước khi ngủ
Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ nhận định một trong những nguyên nhân quan trọng khiến bệnh tiến triển là thói quen uống rượu bia trước khi đi ngủ kéo dài nhiều năm.
Người bệnh cho biết, do áp lực công việc, ông thường uống vài ly rượu mỗi tối để thư giãn và dễ ngủ hơn. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây là hành vi gây tổn thương gan nghiêm trọng, đặc biệt ở người đã nhiễm virus viêm gan B.
Khoảng 90% lượng cồn khi vào cơ thể được chuyển hóa tại gan. Trong quá trình này, rượu tạo ra acetaldehyde – một chất độc có khả năng gây ung thư và khó đào thải. Khi tích tụ lâu dài, chất này làm tổn thương tế bào gan, gây viêm, hoại tử và làm tăng nguy cơ ung thư gan.
Ở người mắc viêm gan B, chức năng gan vốn đã suy giảm. Việc sử dụng rượu bia thường xuyên khiến gan phải hoạt động quá tải, làm bệnh tiến triển nhanh hơn và dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm.
Biến chứng nguy hiểm của viêm gan B: Xơ gan và ung thư gan
Các bác sĩ cho biết, biến chứng đáng lo ngại nhất của viêm gan B là xơ gan và ung thư gan. Khi bệnh kéo dài, các mô sẹo hình thành trong gan, làm suy giảm chức năng và phá hủy tế bào gan.
Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, chướng bụng, ăn uống kém, vàng da, vàng mắt… Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, bệnh thường diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ qua.
Để giảm nguy cơ mắc viêm gan B và các biến chứng nguy hiểm, chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh – đây là biện pháp hiệu quả nhất.
Trẻ sơ sinh nên được tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Người trưởng thành cũng nên xét nghiệm để kiểm tra tình trạng nhiễm virus và tiêm phòng nếu cần thiết.
Bên cạnh đó, hạn chế rượu bia, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ gan, giảm nguy cơ tiến triển thành ung thư gan.
