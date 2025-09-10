Mới nhất
Dân số và phát triển

Bụng to nhanh bất thường, cụ bà ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư buồng trứng

Thứ tư, 14:11 10/09/2025 | Dân số và phát triển
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả chẩn đoán xác định, bệnh nhân mắc ung thư biểu mô nhầy buồng trứng - một thể hiếm gặp của ung thư buồng trứng.

Khoảng 1 tháng nay, cụ bà T.T.M (88 tuổi, ở Hà Nội) phát hiện vùng bụng ngày càng to, kích thước tương đương thai 7 tháng, kèm ra máu âm đạo bất thường nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec thăm khám. 

Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u buồng trứng trái với kích thước 22x13x18 cm, nghi ngờ ác tính cao. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi tại Khoa Ngoại của bệnh viện. 

Bụng to nhanh bất thường, cụ bà ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư buồng trứng - Ảnh 1.

Khối u của người bệnh phình to như thai 7 tháng. Ảnh: BVCC.

Khối u sau khi phẫu thuật đã được gửi đến Trung tâm Giải phẫu bệnh Medlatec để làm xét nghiệm mô bệnh học. Kết quả xác định, bệnh nhân mắc ung thư biểu mô nhầy buồng trứng giai đoạn sớm (pT1a).

Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, bụng hết chướng, tình trạng ra máu âm đạo chấm dứt.

Ung thư biểu mô nhầy buồng trứng là gì? 

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Nga - Trung tâm Giải phẫu bệnh Medlatec, ung thư biểu mô nhầy buồng trứng là thể hiếm gặp, chiếm <7% trong ung thư biểu mô buồng trứng. Bệnh thường xuất hiện ở người trẻ (20-40 tuổi), độ tuổi trung bình 55. Trường hợp cụ bà gần 90 tuổi mắc bệnh là ca đặc biệt.

Đặc trưng của bệnh: khối u thường lớn (>10cm), xuất hiện một bên buồng trứng, chứa dịch nhầy, bề mặt nhẵn. Bệnh có tiên lượng tốt nếu được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ sống không bệnh sau 5 năm đạt 80-90%.

Phác đồ điều trị chủ yếu là phẫu thuật kết hợp hóa chất, tuy nhiên ở người cao tuổi, bác sĩ cần cân nhắc tình trạng sức khỏe, ưu tiên nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ trường hợp này, BS Nga khuyến cáo, ung thư biểu mô nhầy buồng trứng có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm. Vì vậy, phụ nữ cần khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm để phát hiện kịp thời các bất thường, từ đó có phác đồ điều trị hiệu quả, tránh để lâu gây ra các biến chứng không tốt cho sức khỏe. 

Người phụ nữ 63 tuổi bị ung thư buồng trứng di căn từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ quaNgười phụ nữ 63 tuổi bị ung thư buồng trứng di căn từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư buồng trứng di căn đến khám trong tình trạng chướng bụng, ăn chậm tiêu, đi tiểu ít, kèm xuất hiện cơn chóng mặt thoáng qua...



N.Mai
Top