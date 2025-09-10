Bụng to nhanh bất thường, cụ bà ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư buồng trứng
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả chẩn đoán xác định, bệnh nhân mắc ung thư biểu mô nhầy buồng trứng - một thể hiếm gặp của ung thư buồng trứng.
Khoảng 1 tháng nay, cụ bà T.T.M (88 tuổi, ở Hà Nội) phát hiện vùng bụng ngày càng to, kích thước tương đương thai 7 tháng, kèm ra máu âm đạo bất thường nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec thăm khám.
Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u buồng trứng trái với kích thước 22x13x18 cm, nghi ngờ ác tính cao. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi tại Khoa Ngoại của bệnh viện.
Khối u sau khi phẫu thuật đã được gửi đến Trung tâm Giải phẫu bệnh Medlatec để làm xét nghiệm mô bệnh học. Kết quả xác định, bệnh nhân mắc ung thư biểu mô nhầy buồng trứng giai đoạn sớm (pT1a).
Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, bụng hết chướng, tình trạng ra máu âm đạo chấm dứt.
Ung thư biểu mô nhầy buồng trứng là gì?
Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Nga - Trung tâm Giải phẫu bệnh Medlatec, ung thư biểu mô nhầy buồng trứng là thể hiếm gặp, chiếm <7% trong ung thư biểu mô buồng trứng. Bệnh thường xuất hiện ở người trẻ (20-40 tuổi), độ tuổi trung bình 55. Trường hợp cụ bà gần 90 tuổi mắc bệnh là ca đặc biệt.
Đặc trưng của bệnh: khối u thường lớn (>10cm), xuất hiện một bên buồng trứng, chứa dịch nhầy, bề mặt nhẵn. Bệnh có tiên lượng tốt nếu được chẩn đoán sớm. Tỷ lệ sống không bệnh sau 5 năm đạt 80-90%.
Phác đồ điều trị chủ yếu là phẫu thuật kết hợp hóa chất, tuy nhiên ở người cao tuổi, bác sĩ cần cân nhắc tình trạng sức khỏe, ưu tiên nâng cao chất lượng cuộc sống.
Từ trường hợp này, BS Nga khuyến cáo, ung thư biểu mô nhầy buồng trứng có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm. Vì vậy, phụ nữ cần khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm để phát hiện kịp thời các bất thường, từ đó có phác đồ điều trị hiệu quả, tránh để lâu gây ra các biến chứng không tốt cho sức khỏe.
Tập dưỡng sinh vào mùa thu là phương pháp hữu ích để điều hòa khí huyết, tăng cường chức năng hô hấp và giúp tinh thần thư thái, hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Chăm sóc sức khỏe 'vùng kín' là vấn đề quan trọng đối với tất cả phụ nữ. Chị em nên biết rõ các phương pháp chăm sóc vùng kín đúng cách để ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra.
GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tụt, sốc mất máu nặng do khối chửa ở vòi tử cung bị vỡ.
Khám nha khoa an toàn cho mẹ bầu là rất quan trọng trong thai kỳ. Cùng tìm hiểu cách chăm sóc răng miệng thai kỳ để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.
GĐXH – Theo các bác sĩ, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung mang lại ý nghĩa quan trọng giúp tăng đáng kể tỷ lệ chữa khỏi bệnh, giảm nguy cơ tử vong, giảm thiểu biến chứng và gánh nặng điều trị.
Thời điểm ăn uống có thể là một yếu tố ít được chú ý nhưng lại có tác động sâu sắc đến sức khỏe và tuổi thọ của người cao tuổi.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát hiện ung thư vú, đặc biệt là thông qua phân tích hình ảnh y tế. Trong tương lai AI sẽ là một công cụ hỗ trợ giúp nâng cao độ chính xác và tốc độ chẩn đoán bệnh.
Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Bệnh có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Dưới đây là 4 nhóm phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung.
GĐXH - Bé trai bị nhiễm trùng huyết sơ sinh chào đời bằng phương pháp sinh mổ lấy thai thuận lợi. Nhưng chỉ nửa ngày sau, bé xuất hiện co giật, sốt cao, tím môi…
Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.