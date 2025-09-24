Người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Bụng to, người phụ nữ đi khám phát hiện ung thư buồng trứng

Bà Cao Thị Th., 62 tuổi, sống tại Đắk Lắk, nhập viện trong tình trạng bụng ngày càng to, kèm đau tức hạ vị kéo dài hơn hai tháng. Ban đầu, bà nghĩ mình tăng cân, sau đó đi khám và được chẩn đoán trào ngược dạ dày – thực quản. Tuy nhiên, điều trị không cải thiện.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, bác sĩ phát hiện tràn dịch ổ bụng lượng nhiều dấu hiệu gợi ý bệnh lý ác tính. Bệnh nhân được chỉ định làm xét nghiệm CA-125, một loại protein thường tăng cao trong máu khi phụ nữ mắc ung thư buồng trứng biểu mô. Kết quả vượt ngưỡng >1000 U/ml (so với mức bình thường <35 U/ml), cho thấy nguy cơ ung thư buồng trứng Cao.

Theo BS.CKI. Đỗ Hoàng Kha: "CA-125 không phải xét nghiệm sàng lọc cộng đồng vì có thể tăng trong nhiều bệnh lý khác, nhưng ở bệnh nhân có dịch ổ bụng kèm khối bướu nghi ngờ vùng chậu, chỉ số này là bằng chứng quan trọng để bác sĩ định hướng chẩn đoán và quyết định làm thêm CT, nội soi, sinh thiết."

Chụp CT bụng có cản quang cho thấy nhiều khối gieo rắc phúc mạc, trong đó khối lớn nhất ở buồng trứng phải. Nội soi dạ dày và đại tràng không ghi nhận bất thường. Sau nội soi ổ bụng thám sát, bác sĩ phát hiện khối u lan rộng, dính vào mạc nối, dạ dày và ruột non, không thể cắt trọn ngay. Ê-kíp quyết định sinh thiết bướu và nốt ổ bụng. Giải phẫu bệnh khẳng định: ung thư buồng trứng di căn phúc mạc.

Điều trị ung buồng trứng thư di căn: Hóa trị trước – mổ sau

Do bệnh ung thư di căn, bệnh nhân được chỉ định hóa trị tân hỗ trợ, dùng thuốc trước phẫu thuật để làm nhỏ khối u.

Kết quả: sau chu kỳ đầu, dịch ổ bụng biến mất, triệu chứng giảm rõ. Sau 3 chu kỳ, khối u giảm trên 50% kích thước. Sau 6 chu kỳ, chụp CT bụng chậu cho thấy khối bướu còn rất nhỏ.

Dù hiệu quả rõ rệt, bệnh nhân gặp không ít khó khăn: thiếu máu và độc tính thần kinh ngoại biên, tác dụng phụ điển hình của hóa trị. Bà phải truyền máu 2 lần và được hướng dẫn sinh hoạt để hạn chế biến chứng.

BS.CKI. Đỗ Hoàng Kha chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất không chỉ là khối ung thư, mà còn là khả năng bệnh nhân vượt qua tác dụng phụ để đi hết liệu trình. Nhờ sự kiên trì và hỗ trợ của gia đình, bà đã hoàn tất 6 chu kỳ hóa trị."

Khi khối bướu teo nhỏ lại, các bác sĩ hội chẩn và quyết định phẫu thuật cắt bỏ bướu – gọi là second look. Các bác sĩ đã bóc trọn toàn bộ tổn thương bướu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục duy trì thuốc sinh học 1 năm để giảm nguy cơ tái phát.

Ca mổ thành công, khối u được bóc trọn, bệnh nhân hồi phục tốt. Đây là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược "hóa trị trước – mổ sau" trong điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn.

Dấu hiệu ung thư buồng trứng, chị em tuyệt đối không bỏ qua

Trên toàn cầu, ung thư buồng trứng là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở phụ nữ; ước tính GLOBOCAN 2020 ghi nhận hơn 314.000 ca mới và trên 207.000 ca tử vong mỗi năm.

Ung thư buồng trứng được gọi là "kẻ giết thầm lặng" bởi triệu chứng ban đầu thường mơ hồ, dễ nhầm với bệnh tiêu hóa thông thường. Thống kê quốc tế cho thấy hơn 50% phụ nữ được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, di căn phúc mạc, khiến cơ hội sống còn giảm rõ rệt.

BS.CKI Đỗ Hoàng Kha cảnh báo: "Phụ nữ sau mãn kinh nếu thấy bụng to nhanh bất thường, đầy hơi, ăn ít đã no, đau tức hạ vị, hoặc dịch ổ bụng không rõ nguyên nhân… cần đi khám ngay. Siêu âm phụ khoa và xét nghiệm CA-125 trong những trường hợp này là cần thiết để không bỏ sót chẩn đoán."

Làm gì để phòng ngừa ung thư buồng trứng

Nhiều nghiên cứu quốc tế ghi nhận chế độ ăn lành mạnh (giàu rau xanh, trái cây, ít chất béo động vật), duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên và khám phụ khoa định kỳ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư buồng trứng. Những phụ nữ có tiền sử gia đình ung thư vú, ung thư buồng trứng càng cần được tư vấn di truyền và theo dõi sát.

Trường hợp bệnh nhân Cao Thị Th. cho thấy ngay cả ung thư buồng trứng giai đoạn di căn vẫn có thể kiểm soát nếu được phát hiện kịp thời, điều trị chuẩn mực và phối hợp đa chuyên khoa. Quan trọng nhất, mỗi phụ nữ cần lắng nghe cơ thể, đừng chủ quan với những thay đổi nhỏ – bởi đó có thể là tín hiệu cứu sống chính mình.