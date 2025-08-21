Người phụ nữ 44 tuổi ở Hà Nội bị viêm nhiễm, hoại tử gây thủng túi mật vì chủ quan bỏ qua dấu hiệu này

Phát hiện viêm túi mật sau khi đi khám vì đau bụng

Mới đây, chị Đ.H.M. (44 tuổi, trú tại Hà Nội) đến BVĐK Medlatec thăm khám với triệu chứng đau bụng. Hai ngày trước khi vào viện, bệnh nhân thấy đắng miệng và buồn nôn, kèm theo đau bụng vùng hạ sườn phải, đau lan ra sau lưng, đau âm ỉ liên tục nhiều giờ và tăng dần không đỡ.

Đáng chú ý, trước đó 1 năm, bệnh nhân có đi khám và phát hiện sỏi túi mật nhưng chưa điều trị.

Qua thăm khám và hỏi bệnh thấy bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, ấn đau vùng hạ sườn phải. Để chẩn đoán chính xác bệnh, bác sĩ chỉ định làm một số xét nghiệm và thăm dò chức năng.

Kết quả chụp cộng hưởng từ của bệnh nhân thấy túi mật phồng căng, nghi có hoại tử. Ảnh: BVCC

Chụp cộng hưởng từ (MRI): hình ảnh viêm túi mật cấp do sỏi kẹt cổ túi mật, nghi ngờ có hoại tử gây thủng vùng đáy túi mật.

Ngoài ra, xét nghiệm thấy chỉ số bạch cầu và CRP tăng cao, biểu hiện một tình trạng nhiễm trùng nặng trong cơ thể.

Từ những kết quả đó, bác sĩ kết luận, bệnh nhân mắc viêm túi mật cấp do sỏi kẹt cổ túi mật, dẫn đến biến chứng thủng túi mật do hoại tử. Bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật cắt bỏ túi mật tại khoa Ngoại của bệnh viện.

Các triệu chứng điển hình của viêm túi mật

Theo bác sĩ Nguyễn Công Duy - Khoa Chẩn đoán hình ảnh, viêm túi mật là tình trạng túi mật bị viêm nhiễm, thường do sỏi mật làm tắc ống dẫn mật, khiến dịch mật ứ đọng và gây viêm. Ngoài ra, viêm túi mật cũng có thể do nhiễm khuẩn, u túi mật hoặc chấn thương. Đây là bệnh lý tiêu hóa khá phổ biến và có thể diễn biến cấp tính hoặc mạn tính.

Đau bụng: thường đau hạ sườn phải, có thể lan lên vai phải hoặc sau lưng; đau tăng sau ăn nhiều dầu mỡ;

Sốt: từ nhẹ đến cao, kèm theo ớn lạnh;

Buồn nôn, nôn: xuất hiện cùng với cơn đau. Chướng bụng, khó tiêu, đầy hơi.

Vàng da, vàng mắt: nếu đường mật bị tắc nghẽn.

Biến chứng đáng sợ của viêm túi mật

Bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây hoại tử, thủng túi mật dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng; áp xe túi mật; nhiễm trùng đường mật, nhiễm trùng huyết; tắc nghẽn đường mật kéo dài gây suy gan mật... Đây là các biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Bác sĩ Duy khuyến cáo, người dân khi thấy các triệu chứng như trên cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.