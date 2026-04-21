Người phụ nữ 45 tuổi phải cắt tử cung ngừa ung thư: Cảnh báo từ dấu hiệu âm thầm
GĐXH - Người phụ nữ phải cắt tử cung dự phòng ung thư sau khi tổn thương cổ tử cung tiến triển dù đã điều trị trước đó. Đây là lời cảnh báo về nguy cơ ung thư cổ tử cung và tầm quan trọng của tầm soát sớm.
Dấu hiệu tổn thương tiền ung thư không thể xem nhẹ
Ung thư cổ tử cung là bệnh lý nguy hiểm nhưng thường tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua nếu không tầm soát định kỳ. Trường hợp của chị Hồng (45 tuổi) là lời cảnh báo rõ ràng khi những tổn thương tiền ung thư nếu không kiểm soát tốt có thể tiến triển nhanh chóng.
Trước đó, chị Hồng được chẩn đoán tổn thương cổ tử cung mức độ nặng kèm nhiễm HPV type 18 – chủng virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung. Dù đã được can thiệp khoét chóp cổ tử cung cách đó một năm, nhưng trong lần tái khám gần đây, tổn thương không những không ổn định mà còn có dấu hiệu lan rộng, làm tăng nguy cơ tiến triển thành ung thư xâm lấn.
Quyết định can thiệp sớm để ngăn nguy cơ ung thư
Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa (Trung tâm Sản Phụ khoa) đánh giá đây là trường hợp tổn thương tiền ung thư tiến triển, cần xử trí triệt để. Do bệnh nhân đã sinh đủ con, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần kèm hai vòi trứng nhằm dự phòng ung thư, đồng thời bảo tồn hai buồng trứng để duy trì nội tiết.
Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận ổ bụng sạch, chưa có dấu hiệu di căn hay xâm lấn sang cơ quan lân cận. Tử cung có kích thước lớn hơn bình thường nhưng tổn thương vẫn dừng ở giai đoạn tiền ung thư. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, không cần điều trị bổ sung và được theo dõi định kỳ.
Ung thư cổ tử cung – nguy cơ lớn nhưng có thể phòng ngừa
Theo thống kê của Globocan năm 2022, Việt Nam có khoảng 4.600 ca mắc mới ung thư cổ tử cung và hơn 2.500 ca tử vong mỗi năm. Phần lớn trường hợp liên quan đến virus HPV, đặc biệt là type 16 và 18.
Các chuyên gia cho biết bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Khi phát hiện muộn, tổn thương đã xâm lấn khiến việc điều trị trở nên phức tạp và hiệu quả giảm đáng kể.
Bác sĩ Ngô Thị Bình Lụa khuyến cáo phụ nữ nên chủ động tiêm vaccine phòng HPV và thực hiện tầm soát định kỳ bằng Pap smear hoặc xét nghiệm HPV từ sau 30 tuổi. Những người từng có tổn thương cổ tử cung cần tái khám đúng lịch để phát hiện sớm nguy cơ tái phát hoặc tiến triển.
Trường hợp của chị Hồng cho thấy việc phát hiện và can thiệp sớm các tổn thương tiền ung thư có thể giúp ngăn chặn nguy cơ tiến triển thành ung thư, bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của phụ nữ.
