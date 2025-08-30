Người mắc bệnh xoang mũi cần làm gì để phòng ngừa tái phát?

Người phụ nữ tái phát polyp mũi sau 20 năm phẫu thuật

Khoảng 2 năm trở lại đây, số lần viêm mũi xoang của bà N.T.Đ (60 tuổi) tái phát nhiều nhiều. Bệnh nhân thường bị ngạt mũi, đau đầu, hắt hơi khi thay đổi thời tiết, vào phòng có điều hoà. Ngạt mũi ngày càng tăng làm bệnh nhân khó thở khi ngủ, phải thở bằng miệng, giấc ngủ chập chờn không sâu giấc.

Bà Đ. từng điều trị Nội khoa tại một số bệnh viện và phòng khám, tình trạng cải thiện nhưng hay tái phát, nên quyết định đến BVĐK Medlatec kiểm tra.

Nội soi Tai - Mũi - Họng bằng ống mềm ghi nhận hình ảnh bất thường ở mũi. Ảnh: BVCC

Khai thác tiền sử bệnh được biết, bà Đ. từng mắc viêm mũi xoang có polym mũi đã phẫu thuật cắt polyp cách đây 20 năm. Sau phẫu thuật bệnh nhân ổn đình.

Tại thời điểm đến khám bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, không chảy máu mũi, không gầy sút cân.

Dựa vào kết quả trên, bà Đ. được chẩn đoán mắc polyp mũi 2 bên tái phát/ viêm mũi xoang mạn tính. Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi cắt Polyp 2 bên.

Người bệnh bị tái phát polyp mũi sau phẫu thuật cần làm gì để bảo vệ sức khỏe

Theo bác sĩ Nguyễn Phương Dung, chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, polyp mũi là tổn thương dạng giả u do thoái hóa cục bộ niêm mạc mũi hoặc xoang, chủ yếu là tổ chức đệm, chiếm khoảng 20% các bệnh lý mũi xoang.

Mặc dù không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng bệnh diễn biến kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thở, khứu giác và chất lượng cuộc sống với các biểu hiện bao gồm: ngạt mũi, chảy nước mũi, ngủ ngáy, mất khứu giác, đau đầu, ho kéo dài, thậm chí giảm thị lực.

Nếu không điều trị kịp thời, polyp mũi có thể gây biến chứng như: viêm xoang cấp hoặc mạn tính, nghẹt mũi kéo dài, mất mùi, chảy máu mũi, ngưng thở khi ngủ, khó thở trong giấc ngủ, hoặc biến dạng khuôn mặt (hội chứng Woakes).

Bác sĩ Dung cũng lưu ý, đối với những trường hợp như bệnh nhân Đ., từng phẫu thuật cắt polyp và mở xoang, sau đó bệnh tái phát thi nguy cơ trở thành ác tính cao. Do đó, trong lần phẫu thuật tiếp theo, xét nghiệm mô bệnh học mẫu bệnh phẩm là bắt buộc để đánh giá nguy cơ này.

Ngoài ra, kết quả chụp CT của bệnh nhân Đ. cho thấy tổn thương không chỉ ở mũi mà còn lan sang các xoang, với vách xoang sàng bắt đầu bị phá hủy. Đây là tình trạng bệnh phức tạp, đòi hỏi điều trị tích cực và liên tục sau phẫu thuật để ngăn ngừa tái phát.