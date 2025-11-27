Nghẹt mũi nặng, khó thở không hẳn là cảm lạnh - có thể bạn đã bị viêm xoang! 3 thói quen khiến bệnh dễ "ghé thăm"
Tưởng cảm lạnh, uống thuốc mãi không khỏi. Rất có thể thủ phạm không phải cảm cúm, mà là viêm xoang.
Sáng thức dậy, mũi nghẹt cứng như bị "bịt kín", ngay cả mùi cà phê yêu thích cũng không còn cảm nhận được. Cơn đau đầu kéo dài nhiều tuần, như có hàng loạt chiếc búa nhỏ gõ liên tục vào thái dương. Điều đáng sợ nhất là: Tưởng cảm lạnh, uống thuốc mãi không khỏi. Rất có thể thủ phạm không phải cảm cúm, mà là viêm xoang.
Viêm xoang xảy ra khi lớp niêm mạc trong các xoang bị viêm, lỗ thông xoang bị tắc khiến xoang trở thành "ổ" cho vi khuẩn và virus phát triển, dẫn đến nhiễm trùng.
Những "cái bẫy" khiến bạn dễ nhầm lẫn và mắc viêm xoang
1. Nhầm viêm xoang với cảm lạnh - Điều trị viêm xoang như cảm lạnh thông thường
Cảm lạnh thường tự lành sau 1-2 tuần, trong khi các triệu chứng viêm xoang kéo dài hơn 12 tuần và thường kèm theo mủ, nhức đầu và mất khứu giác. Nếu các triệu chứng của bạn không giảm mà tăng lên sau hai tuần cảm lạnh, hãy cảnh giác!
2. Lạm dụng kháng sinh
Viêm xoang do nấm không đáp ứng kháng sinh, thậm chí làm mất cân bằng hệ vi sinh, khiến bệnh nặng thêm. Nhiều bệnh nhân thường xuyên sử dụng kháng sinh vì chúng "không thể chữa khỏi", kết quả ngày càng tồi tệ hơn.
3. Bỏ qua vệ sinh mũi họng
Xì mũi quá mạnh, ngoáy mũi, để mũi quá khô… đều làm tổn thương niêm mạc và tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công.
Những dấu hiệu viêm xoang cần đặc biệt chú ý
Không giống như cảm lạnh thông thường, thường tự khỏi trong khoảng một tuần, các triệu chứng của viêm xoang dai dẳng và phức tạp hơn. Các triệu chứng phổ biến bệnh nhân thường gặp phải bao gồm:
- Đau, nặng mặt (vùng trán, hai bên mắt, sống mũi)
- Dịch mũi đặc, vàng xanh hoặc chảy xuống họng
- Nghẹt mũi nặng, khó thở
- Giảm hoặc mất khứu giác
- Ho, nhất là về đêm
- Đau răng hàm trên (khi viêm xoang hàm)
- Mệt mỏi, sốt
Nếu các triệu chứng của bạn kéo dài hơn 10 ngày hoặc nếu chúng cải thiện ngay từ đầu và sau đó trở nên tồi tệ hơn, bạn có khả năng bị viêm xoang cấp tính. Khi các triệu chứng kéo dài hơn 12 tuần, bạn có thể đã bị viêm xoang mãn tính.
Những nguyên nhân "giấu mặt" gây viêm xoang
Ở hầu hết bệnh nhân, các tác nhân gây viêm xoang phổ biến bao gồm:
- Nhiễm virus đường hô hấp trên: Gây phù nề niêm mạc và bít lỗ xoang.
- Dị ứng: Đặc biệt người có viêm mũi dị ứng kéo dài.
- Bất thường cấu trúc mũi: vẹo vách ngăn, polyp mũi khiến "đường ống" bị tắc.
- Suy giảm miễn dịch
- Môi trường: Bụi, ô nhiễm, không khí khô, thay đổi thời tiết.
- Thói quen xấu: Hút thuốc, xì mũi sai cách, bị sặc nước khi bơi.
Từ "khó thở" đến "thở thoải mái": Hướng dẫn khoa học để xử lý
1. Viêm xoang do nấm - đừng để "mối nguy âm thầm" tấn công
Biểu hiện thường gặp:
Nghẹt mũi một bên, dịch mũi vàng xanh, có thể lẫn máu hoặc hạt nâu
Mũi có mùi hôi khó chịu
Đau đầu vùng trán hoặc hốc mắt, nặng hơn khi mới ngủ dậy
Cách xử lý:
Đi khám ngay, không tự dùng thuốc.
Nội soi xoang để làm sạch hoàn toàn nấm và mô viêm.
Dùng corticosteroid theo hướng dẫn bác sĩ.
2. Viêm xoang mạn tính - chấm dứt vòng lặp tái phát
Có 2 dạng:
Không có polyp: Ưu tiên điều trị nội khoa (xịt steroid, kháng sinh nhóm macrolide)
Có polyp: Cần kết hợp thuốc và phẫu thuật
Lưu ý: Phẫu thuật không chữa khỏi hoàn toàn — cần duy trì điều trị dị ứng và miễn dịch.
3. Phòng ngừa hằng ngày - bảo vệ "đường thở" từ những điều nhỏ nhất
Rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày
Giữ môi trường sạch: Vệ sinh máy lạnh, giảm độ ẩm
Tăng sức đề kháng: Ăn đa dạng, vận động đều đặn
Xì mũi đúng cách: Nhẹ nhàng, không bịt cả hai bên
Massage huyệt nghinh hương 2–3 phút mỗi ngày để tăng tuần hoàn vùng mũi
Viêm xoang không phải bệnh "vặt". Đây là một bệnh mạn tính cần điều trị bài bản.
Từ 50 - 65 tuổi còn làm tốt 6 điều này chứng tỏ cơ thể bạn vẫn sung mãn, dẻo daiSống khỏe - 31 phút trước
GĐXH - Tuổi tác vốn là điều không ai có thể ngăn lại, nhưng "già đi" chưa bao giờ đồng nghĩa với cơ thể yếu đuối hay mệt mỏi.
Người phụ nữ 40 tuổi ăn đậu phụ mỗi ngày, sau 2 năm đi khám bác sĩ nhìn kết quả đứng hìnhSống khỏe - 1 giờ trước
Ăn đậu phụ mỗi ngày, cơ thể người phụ nữ có những thay đổi này.
Say rượu nuốt bật lửa gas, 30 năm sau lấy khỏi dạ dày, bật lửa vẫn dùng tốtY tế - 10 giờ trước
Người đàn ông nuốt bật lửa lúc say rượu rồi quên tới 30 năm cho đến lúc phải nhập viện vì đau bụng, chiếc bật lửa được lấy ra vẫn hoạt động được dù đã đen thui.
Đột quỵ khởi phát bất ngờ: Cần nhận biết sớm để cứu sống kịpSống khỏe - 11 giờ trước
Đột quỵ đang trở thành vấn đề sức khỏe được toàn xã hội quan tâm khi là nguyên nhân gây tử vong, tàn phế và ngày càng trẻ hoá.
Đàn ông sau 55 tuổi có 3 dấu hiệu này lúc thức dậy là đại phúc: Ai có đủ xin chúc mừngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Đối với đàn ông, sức khỏe giai đoạn sau 55 tuổi luôn được xem là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.
Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đườngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là thức uống “lành mạnh” dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên taiY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 1677/PB-BTN gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai.
Bộ Y tế bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, BY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3644/QĐ-BYT về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Không muốn hại thận, cần hạn chế 4 loại thịtSống khỏe - 1 ngày trước
Purin trong các loại thịt đỏ chuyển hóa thành axit uric khiến thận phải tăng cường hoạt động. Nếu không xử lý kịp, thận sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
5 thói quen 'lười biếng' giúp sống thọ sau tuổi 60Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn sống thọ sau tuổi 60, đương nhiên phải tập thể dục, tập càng nhiều càng tốt. Nhưng liệu câu trả lời có hoàn toàn đúng?
Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.