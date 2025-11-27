Nghẹt mũi nặng, khó thở không hẳn là cảm lạnh - có thể bạn đã bị viêm xoang! 3 thói quen khiến bệnh dễ "ghé thăm"

Sáng thức dậy, mũi nghẹt cứng như bị "bịt kín", ngay cả mùi cà phê yêu thích cũng không còn cảm nhận được. Cơn đau đầu kéo dài nhiều tuần, như có hàng loạt chiếc búa nhỏ gõ liên tục vào thái dương. Điều đáng sợ nhất là: Tưởng cảm lạnh, uống thuốc mãi không khỏi. Rất có thể thủ phạm không phải cảm cúm, mà là viêm xoang.

Viêm xoang xảy ra khi lớp niêm mạc trong các xoang bị viêm, lỗ thông xoang bị tắc khiến xoang trở thành "ổ" cho vi khuẩn và virus phát triển, dẫn đến nhiễm trùng.

Những "cái bẫy" khiến bạn dễ nhầm lẫn và mắc viêm xoang

1. Nhầm viêm xoang với cảm lạnh - Điều trị viêm xoang như cảm lạnh thông thường

Cảm lạnh thường tự lành sau 1-2 tuần, trong khi các triệu chứng viêm xoang kéo dài hơn 12 tuần và thường kèm theo mủ, nhức đầu và mất khứu giác. Nếu các triệu chứng của bạn không giảm mà tăng lên sau hai tuần cảm lạnh, hãy cảnh giác!

2. Lạm dụng kháng sinh

Viêm xoang do nấm không đáp ứng kháng sinh, thậm chí làm mất cân bằng hệ vi sinh, khiến bệnh nặng thêm. Nhiều bệnh nhân thường xuyên sử dụng kháng sinh vì chúng "không thể chữa khỏi", kết quả ngày càng tồi tệ hơn.

3. Bỏ qua vệ sinh mũi họng

Xì mũi quá mạnh, ngoáy mũi, để mũi quá khô… đều làm tổn thương niêm mạc và tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công.

Những dấu hiệu viêm xoang cần đặc biệt chú ý

Không giống như cảm lạnh thông thường, thường tự khỏi trong khoảng một tuần, các triệu chứng của viêm xoang dai dẳng và phức tạp hơn. Các triệu chứng phổ biến bệnh nhân thường gặp phải bao gồm:

- Đau, nặng mặt (vùng trán, hai bên mắt, sống mũi)

- Dịch mũi đặc, vàng xanh hoặc chảy xuống họng

- Nghẹt mũi nặng, khó thở

- Giảm hoặc mất khứu giác

- Ho, nhất là về đêm

- Đau răng hàm trên (khi viêm xoang hàm)

- Mệt mỏi, sốt

Nếu các triệu chứng của bạn kéo dài hơn 10 ngày hoặc nếu chúng cải thiện ngay từ đầu và sau đó trở nên tồi tệ hơn, bạn có khả năng bị viêm xoang cấp tính. Khi các triệu chứng kéo dài hơn 12 tuần, bạn có thể đã bị viêm xoang mãn tính.

Những nguyên nhân "giấu mặt" gây viêm xoang

Ở hầu hết bệnh nhân, các tác nhân gây viêm xoang phổ biến bao gồm:

- Nhiễm virus đường hô hấp trên: Gây phù nề niêm mạc và bít lỗ xoang.

- Dị ứng: Đặc biệt người có viêm mũi dị ứng kéo dài.

- Bất thường cấu trúc mũi: vẹo vách ngăn, polyp mũi khiến "đường ống" bị tắc.

- Suy giảm miễn dịch

- Môi trường: Bụi, ô nhiễm, không khí khô, thay đổi thời tiết.

- Thói quen xấu: Hút thuốc, xì mũi sai cách, bị sặc nước khi bơi.

Từ "khó thở" đến "thở thoải mái": Hướng dẫn khoa học để xử lý

1. Viêm xoang do nấm - đừng để "mối nguy âm thầm" tấn công

Biểu hiện thường gặp:

Nghẹt mũi một bên, dịch mũi vàng xanh, có thể lẫn máu hoặc hạt nâu

Mũi có mùi hôi khó chịu

Đau đầu vùng trán hoặc hốc mắt, nặng hơn khi mới ngủ dậy

Cách xử lý:

Đi khám ngay, không tự dùng thuốc.

Nội soi xoang để làm sạch hoàn toàn nấm và mô viêm.

Dùng corticosteroid theo hướng dẫn bác sĩ.

2. Viêm xoang mạn tính - chấm dứt vòng lặp tái phát

Có 2 dạng:

Không có polyp: Ưu tiên điều trị nội khoa (xịt steroid, kháng sinh nhóm macrolide)

Có polyp: Cần kết hợp thuốc và phẫu thuật

Lưu ý: Phẫu thuật không chữa khỏi hoàn toàn — cần duy trì điều trị dị ứng và miễn dịch.

3. Phòng ngừa hằng ngày - bảo vệ "đường thở" từ những điều nhỏ nhất

Rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày

Giữ môi trường sạch: Vệ sinh máy lạnh, giảm độ ẩm

Tăng sức đề kháng: Ăn đa dạng, vận động đều đặn

Xì mũi đúng cách: Nhẹ nhàng, không bịt cả hai bên

Massage huyệt nghinh hương 2–3 phút mỗi ngày để tăng tuần hoàn vùng mũi

Viêm xoang không phải bệnh "vặt". Đây là một bệnh mạn tính cần điều trị bài bản.