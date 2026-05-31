Nữ sinh 18 tuổi đau đầu suốt 3 năm vì chủ quan với viêm xoang mạn tính

Đau đầu suốt 3 năm vì viêm xoang do nấm ở vị trí nguy hiểm

Bệnh nhân L.N.H.L. (18 tuổi, Tây Ninh) thường xuyên bị đau đầu kéo dài suốt nhiều năm với cảm giác nặng đầu, khó chịu liên tục. Dù đã đi khám và sử dụng thuốc điều trị đau đầu, tình trạng gần như không cải thiện.

Khoảng một tháng gần đây, người bệnh bắt đầu xuất hiện thêm cảm giác tê nửa mặt bên trái, ảnh hưởng đáng kể đến việc học tập và sinh hoạt hàng ngày. Lo lắng trước các dấu hiệu bất thường, gia đình đưa nữ sinh đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để kiểm tra chuyên sâu.

Hình ảnh ekip phẫu thuật cho bệnh nhân viêm xoang do nấm. Ảnh: BVCC

Qua chụp MRI sọ não và CT scan xoang – sọ, bác sĩ phát hiện người bệnh bị viêm đa xoang mạn tính, nghi ngờ có nấm ở xoang bướm bên trái. Đây là vị trí nằm sâu trong nền sọ và rất gần dây thần kinh sinh ba - dây thần kinh chi phối cảm giác vùng mặt.

Theo ThS.BS.CKI Đặng Duy Phong, Khoa Liên Chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, trường hợp này khá đặc biệt vì triệu chứng nổi bật không phải nghẹt mũi hay chảy mũi như viêm xoang thông thường, mà là đau đầu kéo dài kèm tê mặt.

“Chính điều này khiến người bệnh bị chẩn đoán nhầm với đau đầu thông thường suốt thời gian dài mà chưa tìm ra đúng nguyên nhân”, bác sĩ Phong cho biết.

Phẫu thuật điều trị viêm xoang do nấm

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi mở rộng các xoang để lấy sạch bệnh tích nấm và phục hồi dẫn lưu xoang tự nhiên. Đây là phương pháp điều trị tiêu chuẩn với viêm xoang do nấm, giúp loại bỏ ổ viêm và hạn chế nguy cơ tái phát.

Theo bác sĩ Đặng Duy Phong, xoang bướm trái của bệnh nhân có đặc điểm khí hóa rộng nên việc xác định và loại bỏ triệt để tổn thương khó khăn hơn bình thường.

“Vị trí tổn thương nằm sát dây thần kinh sinh ba. Khi viêm xoang do nấm kéo dài, vùng viêm có thể ảnh hưởng tới dây thần kinh, gây ra tình trạng tê mặt. Sau khi làm sạch hoàn toàn bệnh tích, triệu chứng này có thể cải thiện gần như ngay sau phẫu thuật”, bác sĩ chia sẻ.

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, người bệnh giảm rõ rệt tình trạng đau đầu và tê mặt, không còn nghẹt mũi hay chảy mũi, nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.

Đừng chủ quan với đau đầu kéo dài do viêm xoang

Theo các bác sĩ, bào tử nấm trong không khí có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống xoang khi gặp điều kiện thuận lợi như viêm mũi xoang kéo dài, vệ sinh mũi kém hoặc có bất thường cấu trúc mũi xoang.

Viêm xoang do nấm là bệnh lý không hiếm gặp nhưng triệu chứng khá đa dạng. Người bệnh có thể bị nghẹt mũi, chảy mũi có mùi hôi, đau đầu, đau mắt hoặc tê mặt tùy vị trí tổn thương. Nhiều trường hợp dễ bị nhầm với viêm mũi dị ứng hoặc đau đầu migraine.

Bác sĩ Đặng Duy Phong khuyến cáo, nếu tình trạng viêm mũi dị ứng kéo dài kèm đau đầu, nghẹt mũi dai dẳng hoặc chảy mũi bất thường, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được nội soi và chụp CT mũi xoang nhằm phát hiện sớm viêm xoang mạn tính và điều trị kịp thời.

“Nhiều người nghĩ viêm mũi dị ứng hay viêm xoang là bệnh mạn tính nên chấp nhận sống chung với triệu chứng. Tuy nhiên, nếu được chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị phù hợp, người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát tốt bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống”, bác sĩ nhấn mạnh.