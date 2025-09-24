Người phụ nữ 49 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải
GĐXH - Các bác sĩ phát hiện khối u xơ tử cung lớn, nặng 3,5 kg gây biến chứng thiếu máu năng và hẹp niệu quản hai bên.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), vừa qua, các bác sĩ khoa Phụ sản của bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ, 49 tuổi, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh mắc u xơ tử cung to kèm biến chứng thiếu máu nặng và chèn ép hẹp niệu quản hai bên.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, thiếu máu nặng. Qua thăm khám và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán khối u xơ tử cung lớn gây biến chứng thiếu máu năng và hẹp niệu quản hai bên.
Trước diễn biến bệnh phức tạp, Bệnh nhân được truyền 05 đơn vị khối hồng cầu và được nội soi đặt sonde JJ niệu quản 2 bên, sau đó mổ mở cắt tử cung hoàn toàn và hai buồng trứng. Kíp phẫu thuật do Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng khoa Phụ sản và ê kíp đã thực hiện thành công lấy ra khối u nặng 3,5kg sau gần 2 giờ.
Hiện sau 1 ngày phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi tại khoa Phụ sản.
Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Mạnh cho biết: u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, có thể gây rong kinh, thiếu máu, đau tức vùng bụng dưới và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Người dân, đặc biệt là phụ nữ trung niên, cần thăm khám định kỳ để tầm soát sớm các bệnh lý sản phụ khoa.
Thành công của ca phẫu thuật một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn, sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy trong điều trị các bệnh lý sản phụ khoa phức tạp, góp phần nâng cao uy tín của bệnh viện trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư buồng trứng đi khám với dấu hiệu bụng ngày càng to, kèm đau tức hạ vị kéo dài hơn hai tháng.
4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ănBệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.
Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rờiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Tai nạn khiến thanh niên bị chấn thương dập nát phức tạp 4 ngón tay của bàn tay trái, trong đó có 2 ngón tay đứt gần rời.
'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Virus HPV là thủ phạm chính gây ung thư cổ tử cung và một số ung thư như hầu họng, dương vật, hậu môn, âm hộ…
4 nguyên tắc cho bữa sáng lành mạnh, đẩy lùi bệnh mãn tínhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thông tin từ các nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy, nếu bạn có thể ăn một bữa sáng lành mạnh và đủ dinh dưỡng trong 10 năm liên tục thì các bệnh mạn tính sẽ giảm khoảng 80%.
6 dấu hiệu giấc ngủ kém cảnh báo bệnh nguy hiểm: Đừng chủ quan bỏ qua!Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Ngủ đủ nhưng vẫn mệt? 6 dấu hiệu giấc ngủ kém dưới đây có thể cảnh báo bệnh nguy hiểm, đừng chủ quan bỏ qua.
Thanh niên 23 tuổi bị vỡ gan: Mối nguy tiềm ẩn từ những chấn thương bụng kínBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân bị vỡ gan cho biết, lúc mới ngã, anh không có cảm giác đau nhức nhiều, nhưng sáng hôm sau, anh không thể ngồi dậy, kèm theo đó là hiện tượng tiểu ra máu...
Người đàn ông phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân phát hiện ung thư dạ dày có triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, đau bụng thượng vị âm ỉ, đi ngoài phân lỏng và buồn nôn.
8 loại rau củ giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho gan và thậnSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Gan và thận đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thải độc của cơ thể. Gan giúp phá vỡ các chất độc hại, còn thận giúp lọc máu và đào thải chất thải.
2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm nàyBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - 2 vợ chồng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp cho biết đều có sức khỏe tốt, có đi khám sức khỏe định kỳ nhưng chưa từng siêu âm tuyến giáp, cũng không có triệu chứng bệnh.
2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm nàyBệnh thường gặp
GĐXH - 2 vợ chồng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp cho biết đều có sức khỏe tốt, có đi khám sức khỏe định kỳ nhưng chưa từng siêu âm tuyến giáp, cũng không có triệu chứng bệnh.