Người phụ nữ 49 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Thứ tư, 18:06 24/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Các bác sĩ phát hiện khối u xơ tử cung lớn, nặng 3,5 kg gây biến chứng thiếu máu năng và hẹp niệu quản hai bên.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), vừa qua, các bác sĩ khoa Phụ sản của bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ, 49 tuổi, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh mắc u xơ tử cung to kèm biến chứng thiếu máu nặng và chèn ép hẹp niệu quản hai bên.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, thiếu máu nặng. Qua thăm khám và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán khối u xơ tử cung lớn gây biến chứng thiếu máu năng và hẹp niệu quản hai bên.

Người phụ nữ 49 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải - Ảnh 1.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Mạnh khám lại cho bệnh nhân sau 1 ngày phẫu thuật.

Trước diễn biến bệnh phức tạp, Bệnh nhân được truyền 05 đơn vị khối hồng cầu và được nội soi đặt sonde JJ niệu quản 2 bên, sau đó mổ mở cắt tử cung hoàn toàn và hai buồng trứng. Kíp phẫu thuật do Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng khoa Phụ sản và ê kíp đã thực hiện thành công lấy ra khối u nặng 3,5kg sau gần 2 giờ.

Hiện sau 1 ngày phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi tại khoa Phụ sản.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Mạnh cho biết: u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, có thể gây rong kinh, thiếu máu, đau tức vùng bụng dưới và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Người dân, đặc biệt là phụ nữ trung niên, cần thăm khám định kỳ để tầm soát sớm các bệnh lý sản phụ khoa.

Thành công của ca phẫu thuật một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn, sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy trong điều trị các bệnh lý sản phụ khoa phức tạp, góp phần nâng cao uy tín của bệnh viện trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏePhụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏe

GĐXH - Được chỉ định phẫu thuật loại bỏ u xơ tử cung, chị được tư vấn can thiệp bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch. Đây là giải pháp điều trị ít xâm lấn, an toàn và bảo tồn tử cung một cách trọn vẹn.

M.H (th)
Tòa soạn Quảng cáo
Top