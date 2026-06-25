Người phụ nữ 49 tuổi suy đa tạng vì sốt mò: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nhỏ trên da có thể cứu sống người bệnh
GĐXH – Theo các bác sĩ, khi mắc sốt mò, bệnh nhân sẽ có các dấu hiệu như: Sốt, đau đầu, đau mỏi khắp người, phát ban, sưng các hạch, tổn thương đa cơ quan, đặc biệt là vết loét ngoài da do mò đốt (dấu hiệu đặc trưng của sốt mò).
Suy đa tạng do sốt mò
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cho biết, các bác sĩ tại đây vừa điều trị thành công bệnh nhân bị suy đa tạng nguy kịch do sốt mò.
Theo TS.BS Hoàng Công Tình, Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, bệnh nhân là nữ, 49 tuổi (ở Thanh Hoá), thường xuyên làm vườn và nương rẫy.
Trước khi vào viện một tuần, người bệnh xuất hiện sốt, mệt mỏi nhiều, khó thở tăng dần. Sau đó, người bệnh sốt cao liên tục, khó thở nhiều, được đưa đến Trung tâm Y tế Khu vực Mai Châu cấp cứu rồi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp, sốt cao liên tục, rét run, thể trạng nhiễm trùng, nhiễm độc. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện 1 vết thương đặc trưng do mò đốt ở vùng khoeo chân bên phải của bệnh nhân. Vết thương khô, đóng vảy và không đau.
Các xét nghiệm cận lâm sàng thể hiện bệnh nhân có tình trạng tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp, chụp cắt lớp vi tính có hình ảnh viêm và tràn dịch màng phổi 2 bên.
Bệnh nhân được chẩn đoán: suy đa tạng do sốt mò và nhanh chóng được điều trị bằng thở máy, sử dụng kháng sinh đặc hiệu và các biện pháp hỗ trợ tạng suy.
Sau 2 tuần với các biện pháp điều trị chuyên sâu và chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân đã cai được máy thở, các tạng suy đã hồi phục và được xuất viện.
Sốt mò là bệnh gì?
Theo các bác sĩ, sốt mò là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, tỷ lệ tử vong cao. Bệnh có biểu hiện đa dạng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Trên thực tế, rất nhiều trường hợp bị sốt mò nhưng không được phát hiện và điều trị kịp thời, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng.
Trước đó, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã từng tiếp nhận một số trường hợp nguy kịch do sốt mò. Đáng chú ý là trường hợp bệnh nhân N.T.C (70 tuổi) nhập viện sau 6 ngày sốt cao liên tục.
Khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân thường xuyên làm vườn trong khu vực nhiều cây cối rậm rạp. Ban đầu, người bệnh chỉ thấy mệt, sốt, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. Sau đó, trên cơ thể xuất hiện ban đỏ, phù mặt, tay và chân.
Bệnh nhân đã được khám và điều trị tuyến dưới khoảng 2 ngày với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, nhưng bệnh không cải thiện. Khi gia đình chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân vẫn còn sốt cao liên tục, li bì, mệt nhiều, khó thở và phải thở oxy.
Qua quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện vết loét rất đặc trưng ở hõm nách, đây là triệu chứng điển hình của sốt mò. Đồng thời xét nghiệm PCR máu khẳng định bệnh nhân dương tính với Orientia tsutsugamushi – tác nhân chính gây ra bệnh sốt mò.
Một trường hợp khác là bà N.T.L. (66 tuổi, ở Phú Thọ). Sau khi đi làm đồng, bà bị côn trùng đốt vùng sau gáy. 5 ngày sau, bà xuất hiện đau đầu, buồn nôn, co giật toàn thân. Bà nhập viện điều trị và được chẩn đoán viêm não – màng não chưa rõ nguyên nhân.
Khi chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân có rối loạn ý thức nhẹ, co giật tái diễn, sau lưng vẫn còn tồn tại các vết đốt cũ. Dịch não tủy có biến loạn rõ rệt, protein tăng cao, chẩn đoán xác định là viêm não – màng não do Rickettsia orientia tsutsugamushi.
Sốt mò lây theo đường nào?
Theo BS Hoàng Công Tình, vi khuẩn gây bệnh sốt mò có tên Orientia tsutsugamushi, thuộc họ Rickettsia. Ấu trùng mò mang vi khuẩn sẽ truyền bệnh sang người qua vết đốt. Như vậy, ấu trùng mò chính là trung gian truyền bệnh.
Khi mắc bệnh, bệnh nhân sẽ có các dấu hiệu như: Sốt, đau đầu, đau mỏi khắp người, vết loét ngoài da do mò đốt (dấu hiệu đặc trưng của sốt mò), phát ban, sưng các hạch, tổn thương đa cơ quan (đặc biệt là phổi, tim, gan…).
Sốt mò thường xuất hiện ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, đặc biệt là khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, sốt mò thường gặp nhất vào mùa mưa nóng. Ở miền Bắc, bệnh xuất hiện nhiều từ tháng 5 đến tháng 10, còn ở miền Nam thì quanh năm, nhưng cao điểm vẫn rơi vào mùa mưa.
Cách phòng ngừa bệnh sốt mò
Các bác sĩ cho biết, sốt mò có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm. Thông thường, sau 1–3 ngày dùng thuốc, bệnh nhân sẽ hết sốt. Tuy nhiên, sốt mò có biểu hiện khá giống với nhiều bệnh sốt khác như sốt xuất huyết, thương hàn, sốt rét… nên bệnh nhân đôi khi khó nhận biết dẫn đến việc điều trị muộn.
Lúc này, bệnh có thể gây ra biến chứng nặng như viêm phổi, viêm cơ tim, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, thậm chí tử vong. Đặc biệt, với phụ nữ mang thai, bệnh còn có nguy cơ gây sảy thai hoặc thai chết lưu.
Hiện nay chưa có vaccine phòng ngừa bệnh sốt mò, vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, biện pháp hiệu quả để phòng bệnh là giữ vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, tránh phơi quần áo ở nơi ẩm thấp. Cùng với đó, nên mặc quần áo bảo hộ khi lao động ở vùng nhiều cây cỏ để tránh bị ấu trùng mò đốt.
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