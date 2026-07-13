Người phụ nữ 55 tuổi ở Phú Thọ lĩnh án khi sản xuất tinh bột nghệ giả từ bột ngô và bột sắn

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Nga (SN 1971, trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm" theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện cơ sở của Đặng Thị Nga có dấu hiệu sản xuất hàng giả là tinh bột nghệ để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với Đặng Thị Nga. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra cho thấy, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tinh bột nghệ ngày càng lớn, Đặng Thị Nga đã mua bột ngô và tinh bột sắn không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó pha trộn với chất tạo màu thực phẩm để tạo thành sản phẩm có màu sắc, hình thức giống tinh bột nghệ. Các sản phẩm này được giới thiệu, quảng cáo là tinh bột nghệ giá rẻ và bán cho các đầu mối kinh doanh với giá từ 14.000 - 19.000 đồng/kg, sau đó tiếp tục được phân phối đến người tiêu dùng.

Tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của Đặng Thị Nga tại thôn Kim Xa, xã Vĩnh Phú, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và tạm giữ 500 kg bột ngô, 4.400 kg tinh bột sắn, 07 kg chất tạo màu thực phẩm cùng 4.663 kg bột màu vàng đang được phơi, sấy và chứa trong các bao tải không có tem, nhãn mác.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số sản phẩm thu giữ không phát hiện thành phần Curcuminoid - hoạt chất đặc trưng tạo nên giá trị của tinh bột nghệ. Thành phần chính của các sản phẩm màu vàng được xác định là tinh bột sắn.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Thị Nga đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Nga. Ảnh: CACC

Tinh bột nghệ là sản phẩm được chế biến từ củ nghệ tươi, chứa Curcuminoid - hoạt chất có nhiều tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm, chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, các sản phẩm giả, không chứa hoạt chất này không những không mang lại giá trị sử dụng như quảng cáo mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng do nguyên liệu và quy trình sản xuất không được kiểm soát.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, để tránh mua phải tinh bột nghệ giả, người dân cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sản xuất bởi các cơ sở uy tín, có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, nhãn hàng, hạn sử dụng và các giấy tờ chứng minh chất lượng theo quy định. Không nên tin vào những lời quảng cáo về sản phẩm "giá rẻ bất ngờ", "chất lượng cao", "khuyến mại số lượng lớn" trên mạng xã hội hoặc các kênh bán hàng không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng có thể chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm thông qua mã truy xuất nguồn gốc, hóa đơn mua bán và các kênh thông tin chính thức của cơ quan quản lý nhà nước. Khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc nghi vấn về nguồn gốc sản phẩm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng nơi gần nhất để được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.