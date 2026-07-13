Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Khởi tố thêm 15 bị can vụ gian lận điểm thi ở Tuyên Quang, nâng tổng số lên 19 người GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến vụ gian lận tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 19 người.

Sáng 13/7, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 19 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Trước khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và lực lượng liên quan. Đáng chú ý, Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nơi sau đó xảy ra vụ việc đang được điều tra cũng được bố trí nhân sự, lực lượng bảo vệ theo đúng phương án chung của toàn tỉnh.

Theo Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 22/5/2026 do bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký ban hành về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh huy động hơn 3.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối hợp phục vụ kỳ thi.

Ngày 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Toàn tỉnh có 92 đơn vị đăng ký dự thi, trong đó có 4 đơn vị tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tự do; tổ chức 62 điểm thi với dự kiến 922 phòng thi, bao gồm cả phòng thi chính thức, phòng chờ và phòng dự phòng.

Kế hoạch xác định mục tiêu đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông; sử dụng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời làm căn cứ đánh giá chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục và công tác quản lý của ngành giáo dục. Kết quả thi cũng là cơ sở để các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu việc tổ chức kỳ thi phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và đúng quy chế. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi.

Kế hoạch cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện. Việc bố trí điểm thi, phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng, nhân sự và các điều kiện bảo đảm khác phải tuân thủ đúng Quy chế thi, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như điều kiện thực tế của địa phương.

Ngày 8/6, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang đã họp rà soát toàn diện công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - (ảnh Báo Tuyên Quang).

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng phải thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của tỉnh; tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phổ biến trực tiếp tới học sinh, phụ huynh; tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ làm thi; niêm yết đầy đủ thông tin về kỳ thi; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số nhằm tạo sự đồng thuận, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tổ chức kỳ thi.

Theo phân công, Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tổ chức kỳ thi trên địa bàn bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị này đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy chế thi; tiếp nhận, giải quyết thông tin, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ thi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được giao thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và UBND tỉnh xử lý các tình huống phát sinh trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Đối với Công an tỉnh, kế hoạch giao xây dựng phương án và bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi.

Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi, riêng Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi sau này xuất hiện các bài thi môn Toán có điểm số cao bất thường được bố trí nhiều nhân sự để coi thi.

Lực lượng công an có nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, các điểm thi, khu vực làm phách, chấm thi và các địa điểm liên quan. Đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo vận chuyển đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và các tài liệu liên quan đến các điểm thi bảo đảm an toàn, bảo mật và đúng thời gian quy định.

Ngoài ra, Công an tỉnh còn được giao tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận; phối hợp xử lý các thông tin sai sự thật, phát tán đề thi trên không gian mạng và các hành vi ảnh hưởng đến an toàn kỳ thi.

Thanh tra tỉnh được giao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi; cử cán bộ đủ điều kiện tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra theo phân công; phối hợp tiếp nhận, xử lý thông tin, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ thi. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cần thanh tra, đơn vị có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hoặc trực tiếp tiến hành thanh tra theo quy định.

Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi, riêng Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi sau này xuất hiện các bài thi môn Toán có điểm số cao bất thường được bố trí 16 phòng thi.

Nhân sự tại điểm thi gồm 1 Trưởng điểm thi, 2 Phó Trưởng điểm thi, 4 thư ký, 42 giám thị, 4 nhân viên phục vụ và 2 nhân viên bảo vệ.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nơi xảy ra sự việc.

Ngoài ra, điểm thi còn được bố trí lực lượng công an gồm 1 cán bộ bảo vệ khu vực bảo quản đề thi, bài thi; 2 cán bộ bảo vệ vòng trong và 2 cán bộ kiểm tra thi.

Theo kế hoạch, việc bố trí nhân sự và lực lượng bảo vệ tại điểm thi nhằm bảo đảm các yêu cầu về giám sát, bảo mật đề thi, bài thi cũng như kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Theo thông tin được công bố, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang được thành lập với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện nhiều sở, ngành liên quan.

Trong đó, bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng ban Chỉ đạo. Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi. Cùng tham gia Ban Chỉ đạo còn có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh theo phân công.