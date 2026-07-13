Khởi tố thêm 15 bị can vụ gian lận điểm thi ở Tuyên Quang, nâng tổng số lên 19 người

Sáng 13/7, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 9/7/2026, tại buổi họp báo công khai thông tin liên quan đến các sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang, đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang đã công bố các quyết định tố tụng mới nhất liên quan đến vụ gian lận quy chế thi cử gây xôn xao dư luận.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nơi xảy ra vụ việc.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan Công an, tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bà Trần Thị Thu Hằng (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên) được giao làm Trưởng điểm coi thi. Tuy nhiên, thay vì giám sát để kỳ thi diễn ra khách quan, bà Hằng bị xác định đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị phòng thi tạo điều kiện đặc biệt cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.

Tiếp nhận sự "bật đèn xanh" từ Trưởng điểm thi, ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi, giáo viên môn Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang), với vai trò Thư ký điểm thi, đã trực tiếp tiếp cận các phòng thi. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Duy đã vào tận phòng thi để hướng dẫn, thậm chí "nhét bài" giải sẵn cho một số thí sinh dự thi môn Toán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Duy về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đồng thời, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Thu Hằng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã khởi tố thêm hai đối tượng khác có liên quan nhưng hiện chưa công bố danh tính.

Như vậy, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

