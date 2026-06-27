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Người phụ nữ 58 tuổi âm thầm chịu đựng khối sa sinh dục: Phụ nữ sau sinh có dấu hiệu này cần khám sớm

Thứ bảy, 09:48 27/06/2026 | Bệnh thường gặp
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Tâm lý e ngại nên không đi khám, đến khi việc đi lại, tiểu tiện và đại tiện trở nên khó khăn, bà mới tìm đến bệnh viện và được phát hiện mắc sa sinh dục độ III.

Sa sinh dục nhưng âm thầm chịu đựng vì nghĩ là dấu hiệu tuổi già

Bệnh nhân là bà V. (58 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh). Theo chia sẻ, ban đầu bà nhận thấy xuất hiện một khối lạ ở vùng kín nhưng chỉ sa ra thoáng qua và có thể tự đẩy vào trong nên không quá lo lắng.

Tuy nhiên, theo thời gian, tình trạng ngày càng nặng hơn. Khối sa thường xuyên tụt xuống mỗi khi vận động, gây cảm giác đau tức, vướng víu, khó chịu và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Dù gặp nhiều bất tiện, bà vẫn âm thầm chịu đựng vì ngại chia sẻ về vấn đề nhạy cảm này. Chỉ đến khi việc đi lại, tiểu tiện và đại tiện trở nên khó khăn hơn, người bệnh mới quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh thăm khám.

Người phụ nữ 58 tuổi âm thầm chịu đựng khối sa vùng kín: Phụ nữ sau sinh có dấu hiệu này cần khám sớm - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Phát hiện sa sinh dục độ III

Qua thăm khám chuyên sâu kết hợp chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu xác định người bệnh bị sa sinh dục độ III.

Theo các bác sĩ, sa sinh dục là tình trạng các cơ quan vùng chậu như tử cung, bàng quang hoặc trực tràng bị sa xuống do hệ thống cơ và dây chằng nâng đỡ sàn chậu suy yếu. Bệnh thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ sinh nhiều lần hoặc những người có tiền sử lao động nặng trong thời gian dài.

Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác nặng tức vùng chậu, có khối sa lộ ra ngoài âm đạo, kèm theo các rối loạn tiểu tiện, đại tiện và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.

Phẫu thuật giúp người bệnh lấy lại cuộc sống bình thường

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, ê-kíp điều trị chỉ định phẫu thuật nội soi đặt lưới nhân tạo khâu treo tử cung nhằm phục hồi cấu trúc nâng đỡ sàn chậu, đồng thời bảo tồn tử cung cho người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe bà V. phục hồi tốt, khối sa không còn xuất hiện và các triệu chứng khó chịu trước đó được cải thiện rõ rệt.

Người bệnh xuất viện trong niềm vui khi có thể trở lại sinh hoạt bình thường sau thời gian dài sống chung với bệnh lý gây nhiều mặc cảm và bất tiện.

Người phụ nữ 58 tuổi âm thầm chịu đựng khối sa vùng kín: Phụ nữ sau sinh có dấu hiệu này cần khám sớm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhiều phụ nữ âm thầm chịu đựng vì ngại đi khám

BS.CKI Hoàng Văn Sỹ, Khoa Ngoại Tiết niệu cho biết, thực tế có không ít phụ nữ âm thầm chịu đựng sa sinh dục trong nhiều năm vì ngại chia sẻ hoặc cho rằng đây là biểu hiện bình thường của tuổi tác.

Nhiều trường hợp chỉ đến bệnh viện khi khối sa đã lộ hẳn ra ngoài, gây đau đớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và tâm lý. Bệnh không chỉ tác động đến sức khỏe thể chất mà còn khiến người bệnh mất tự tin, hạn chế giao tiếp và thu hẹp các hoạt động thường ngày.

Theo bác sĩ, sa sinh dục hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm.

Dấu hiệu cảnh báo sa sinh dục không nên bỏ qua

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên chủ động đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu như cảm giác nặng tức vùng kín, có khối lạ sa ra ngoài âm đạo, tiểu khó, tiểu không kiểm soát, táo bón kéo dài hoặc cảm giác vướng víu bất thường ở vùng chậu.

Việc phát hiện và điều trị từ giai đoạn sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giúp người bệnh nhanh chóng lấy lại sự tự tin, cải thiện chất lượng cuộc sống và hạn chế những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

Người phụ nữ 58 tuổi âm thầm chịu đựng khối sa sinh dục: Phụ nữ sau sinh có dấu hiệu này cần khám sớm - Ảnh 3.Nhiều chị em bị sa sinh dục nhưng âm thầm chịu đựng, bác sĩ khuyến cáo có dấu hiệu này cần được khám sớm

GĐXH - Tiểu khó, tiểu són, thậm chí khối sa lộ ra ngoài… là những nỗi khổ khó nói mà phụ nữ bị sa sinh dục gặp phải khiến họ tự ti, mặc cảm, âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm.

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Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
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