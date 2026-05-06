Người đàn ông bất ngờ phát hiện 2 loại ung thư đường tiêu hóa từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Phát hiện 2 ung thư đường tiêu hóa khi nội soi

Vừa qua, tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, các bác sĩ nội soi tiêu hóa đã phát hiện người bệnh mắc ung thư dạ dày giai đoạn sớm và polyp đại tràng đã ung thư hóa. Điều đáng chú ý là cả hai tổn thương đều được phát hiện khi bệnh còn ở giai đoạn rất sớm, chưa gây ra triệu chứng đặc hiệu.

Theo các bác sĩ, đây là “thời điểm vàng” trong điều trị ung thư, giúp tăng khả năng chữa khỏi và hạn chế tối đa can thiệp xâm lấn.

Hình ảnh ung thư dạ dày sớm được phát hiện qua nội soi dạ dày. Ảnh: BVCC

Điều trị ung thư không cần phẫu thuật

Sau khi hội chẩn, người bệnh được chỉ định thực hiện kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD). Chỉ trong một lần nội soi, toàn bộ tổn thương ung thư đã được loại bỏ hoàn toàn.

Phương pháp này mang lại nhiều lợi ích vượt trội như không cần phẫu thuật mở, không phải hóa trị hay xạ trị, đồng thời bảo tồn gần như nguyên vẹn chức năng của dạ dày và đại tràng. Nhờ đó, người bệnh phục hồi nhanh, giảm đau và rút ngắn thời gian nằm viện.

Ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm thường “im lặng”

Các bác sĩ cảnh báo, ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Những biểu hiện như táo bón, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, ăn uống kém… rất dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Chính vì vậy, nhiều người có tâm lý chủ quan, tự điều trị tại nhà hoặc bỏ qua dấu hiệu, khiến bệnh tiến triển âm thầm đến giai đoạn muộn, gây khó khăn cho điều trị.

Nội soi – “chìa khóa vàng” phát hiện sớm ung thư

Ảnh minh họa.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo nội soi tiêu hóa là phương pháp hiệu quả nhất giúp phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa, ngay cả khi chưa có triệu chứng.

Người từ 40 tuổi trở lên nên chủ động nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng và nội soi đại trực tràng định kỳ, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ như rối loạn tiêu hóa kéo dài, tiền sử gia đình mắc ung thư hoặc chế độ ăn uống không lành mạnh.

Việc tầm soát sớm không chỉ giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn có thể điều trị triệt để mà còn giúp giảm chi phí, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Phòng ngừa ung thư: Đừng chủ quan với triệu chứng tiêu hóa kéo dài

Các chuyên gia nhấn mạnh, những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản như táo bón kéo dài, đầy bụng, chán ăn… có thể là lời cảnh báo sớm của cơ thể. Khi các triệu chứng này kéo dài hoặc tái phát nhiều lần, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, thay vì tự ý dùng thuốc.

Chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ và lắng nghe cơ thể là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa.