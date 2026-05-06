Người đàn ông bất ngờ phát hiện 2 loại ung thư đường tiêu hóa từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Đi khám vì táo bón kéo dài, người dàn ông bất ngờ phát hiện đồng thời 2 bệnh ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm, dù trước đó không có triệu chứng rõ ràng.
Phát hiện 2 ung thư đường tiêu hóa khi nội soi
Vừa qua, tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, các bác sĩ nội soi tiêu hóa đã phát hiện người bệnh mắc ung thư dạ dày giai đoạn sớm và polyp đại tràng đã ung thư hóa. Điều đáng chú ý là cả hai tổn thương đều được phát hiện khi bệnh còn ở giai đoạn rất sớm, chưa gây ra triệu chứng đặc hiệu.
Theo các bác sĩ, đây là “thời điểm vàng” trong điều trị ung thư, giúp tăng khả năng chữa khỏi và hạn chế tối đa can thiệp xâm lấn.
Điều trị ung thư không cần phẫu thuật
Sau khi hội chẩn, người bệnh được chỉ định thực hiện kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD). Chỉ trong một lần nội soi, toàn bộ tổn thương ung thư đã được loại bỏ hoàn toàn.
Phương pháp này mang lại nhiều lợi ích vượt trội như không cần phẫu thuật mở, không phải hóa trị hay xạ trị, đồng thời bảo tồn gần như nguyên vẹn chức năng của dạ dày và đại tràng. Nhờ đó, người bệnh phục hồi nhanh, giảm đau và rút ngắn thời gian nằm viện.
Ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm thường “im lặng”
Các bác sĩ cảnh báo, ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Những biểu hiện như táo bón, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, ăn uống kém… rất dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường.
Chính vì vậy, nhiều người có tâm lý chủ quan, tự điều trị tại nhà hoặc bỏ qua dấu hiệu, khiến bệnh tiến triển âm thầm đến giai đoạn muộn, gây khó khăn cho điều trị.
Nội soi – “chìa khóa vàng” phát hiện sớm ung thư
Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo nội soi tiêu hóa là phương pháp hiệu quả nhất giúp phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa, ngay cả khi chưa có triệu chứng.
Người từ 40 tuổi trở lên nên chủ động nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng và nội soi đại trực tràng định kỳ, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ như rối loạn tiêu hóa kéo dài, tiền sử gia đình mắc ung thư hoặc chế độ ăn uống không lành mạnh.
Việc tầm soát sớm không chỉ giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn có thể điều trị triệt để mà còn giúp giảm chi phí, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Phòng ngừa ung thư: Đừng chủ quan với triệu chứng tiêu hóa kéo dài
Các chuyên gia nhấn mạnh, những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản như táo bón kéo dài, đầy bụng, chán ăn… có thể là lời cảnh báo sớm của cơ thể. Khi các triệu chứng này kéo dài hoặc tái phát nhiều lần, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, thay vì tự ý dùng thuốc.
Chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ và lắng nghe cơ thể là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa.
Muốn kéo dài tuổi thọ sau tuổi 50, nhất định phải nhớ 4 nguyên tắc nàySống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa rõ rệt. Lúc này, ăn uống không chỉ để no mà còn là yếu tố quyết định sức khỏe và tuổi thọ.
Liên tiếp 2 người bị nhồi máu cơ tim khi đang đi du lịch, thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Liên tiếp 2 ca nhồi máu cơ tim ở người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều có thói quen hút thuốc lá trong nhiều năm.
5 cách giúp cơ thể nhanh hồi phục sau kỳ nghỉ lễ, nhiều người bỏ qua bước đầu tiênSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Sau kỳ nghỉ lễ, nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, rối loạn tiêu hóa hoặc khó tập trung khi quay lại công việc.
Trẻ dậy thì muộn có ảnh hưởng gì?Sống khỏe - 18 giờ trước
Dậy thì muộn không chỉ đơn thuần là việc 'lớn chậm' hơn bạn bè mà nó có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định đến cả thể chất lẫn tâm lý của trẻ. Vậy, những ảnh hưởng đó là gì?
Người tuổi thọ cao thường có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt: Có 1 thôi cũng đã là may mắnSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Người xưa tin rằng “khí sắc hiện ra ở mặt”, còn y học hiện đại cũng thừa nhận: sức khỏe thể chất và tinh thần đều in dấu lên diện mạo. Một người sống thọ, sống an nhiên, thường không chỉ có chế độ sinh hoạt tốt mà còn thể hiện qua những nét rất dễ nhận ra trên gương mặt.
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Một phụ nữ 41 tuổi ở Tây Ninh được phát hiện u thận giai đoạn sớm chỉ từ triệu chứng đau bụng không điển hình.
Ù tai do tiếng ồn lớn: Điều trị thế nào để tránh nghe kém kéo dài?Sống khỏe - 1 ngày trước
Ù tai sau khi tiếp xúc tiếng ồn lớn không chỉ là phản ứng tạm thời mà có thể là dấu hiệu cảnh báo tổn thương thính giác. Nếu không điều trị đúng cách, tình trạng này dễ tiến triển thành nghe kém kéo dài.
Ăn uống kiêng khem vẫn bị gan nhiễm mỡ và tiểu đường: Bác sĩ chỉ rõ sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người bệnh nguy kịch do gan nhiễm mỡ nặng và tiểu đường là do hiểu sai về chế độ ăn uống, khiến cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng, từ đó gây rối loạn hormone và chuyển hóa.
Một kiểu ngủ có thể giúp bạn tăng thêm 5 năm tuổi thọSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Healthline, nếu muốn cải thiện sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ, việc xây dựng thói quen ngủ đúng cách cần được xem là một trong những nền tảng quan trọng nhất.
Nước mía không 'hiền' như bạn nghĩ: Nguy cơ nằm ở chính cách uống mỗi ngàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc nhưng chứa lượng đường cao và dễ gây rủi ro nếu dùng sai cách. Chuyên gia cảnh báo nhiều nguy cơ từ thói quen uống phổ biến.
Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cân nặng là biết: Sau tuổi 70, cân nặng bao nhiêu là lý tưởng nhất?Sống khỏe
GĐXH - Qua tuổi trung niên, nhiều người vẫn bị ám ảnh bởi cân nặng thậm chí luôn siết cân để giữ dáng. Tuy nhiên, ở lứa tuổi này trở đi, cân nặng lại là yếu tố ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ, nhiều người không biết nên duy trì thế nào cho hợp lý.