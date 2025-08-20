Người phụ nữ bị đột quỵ lúc sáng sớm thừa nhận mắc sai lầm này khi điều trị đau đầu, tăng huyết áp
GĐXH - Bị tăng huyết áp và thường xuyên bị đau đầu nhưng chỉ tự ý mua thuốc giảm đau uống. Đến khi hôn mê, đi cấp cứu tới mới được phát hiện đột quỵ xuất huyết não…
Tăng huyết áp, thường xuyên đau đầu – Cảnh giác với đột quỵ!
Một nữ bệnh nhân sinh năm 1955, có tiền căn tăng huyết áp, thường xuyên bị đau đầu nhưng mỗi lần đau đều tự mua thuốc uống chứ không đi khám và điều trị. Trước đó 10 ngày, người bệnh đau đầu nhiều. Sau khi uống thuốc tự mua, cơn đau có giảm ít.
Cách nhập viện 3 ngày, người bệnh lại đau đầu nhiều hơn, mua thuốc uống không giảm, có kèm nôn ói nên đã đến một bệnh viện và được điều trị nội khoa.
Buổi sáng ngày nhập viện, thân nhân thấy người bệnh không thức dậy, kiểu thở lạ nên gọi Cấp cứu. Ê-kíp Cấp cứu ngoại viện Bệnh viện Gia An 115 đã đến ngay, khám thấy người bệnh hôn mê, lay gọi không trả lời, không đáp ứng đau ở 1/2 người phải, hai mắt mất phản xạ ánh sáng. Nhóm Cấp cứu đã ngay lập tức kích hoạt quy trình Code Stroke (quy trình cấp cứu đột quỵ não).
Bệnh nhân nhanh chóng được đưa về bệnh viện, chụp CT Scan sọ não. Kết quả cho thấy có xuất huyết não dưới màng cứng dọc bán cầu não hai bên, dọc liềm não và lều tiểu não, chèn ép gây thoát vị một phần mỏm móc não qua lều tiểu não. Đáng chú ý, hình ảnh CT sọ não cho thấy ngoài vùng xuất huyết mới còn có dấu vết của lần xuất huyết cũ nhưng trước đó không được chẩn đoán, điều trị. Người bệnh ngay lập tức được phẫu thuật để loại bỏ máu tụ và giảm áp lực lên não, thoát khỏi nguy cơ tử vong.
Cấp cứu đột quỵ: Thời gian chính là sinh mệnh
Đây chỉ là một trong rất nhiều ca bệnh đột quỵ đã được điều trị thành công tại Bệnh viện Gia An 115. Tuy nhiên, điều đáng nói, dù đột quỵ thường gây ra hậu quả nặng nề và đang có xu hướng ngày càng gia tăng nhưng vẫn còn rất nhiều người bệnh chủ quan, không quan tâm bệnh đúng cách, tự ý mua và uống thuốc giảm đau thay vì đi khám, không chú ý kiểm soát hiệu quả huyết áp và các bệnh lý nền – sự chủ quan này có thể đặt tính mạng của bản thân vào mối nguy hiểm khôn lường.
Khuyến cáo từ các bác sĩ, mỗi người nên chủ động lắng nghe cơ thể và không bỏ sót những triệu chứng dù nhỏ nhất để tránh đột quỵ cũng như các bệnh lý nghiêm trọng khác. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các nguy cơ là rất cần thiết. Đặc biệt, nhóm người cao tuổi càng cần chú ý kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhất là nếu có tiền sử té ngã hoặc chấn thương đầu. Những người có bệnh lý mạch máu não cần chú ý theo dõi và kiểm soát bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường để giảm nguy cơ xuất huyết não.
Người bệnh đã bị đột quỵ não cũng cần chú ý kiểm soát các yếu tố nguy cơ để tránh tái phát đột quỵ. Khi tái phát đột quỵ lần 2, lần 3… hậu quả có thể nặng nề hơn, khả năng phục hồi thấp hơn, chi phí điều trị cũng tăng lên so với đột quỵ lần đầu.
Dấu hiệu đau đầu cần được khám sớm để phòng đột quỵ
Khi có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào sau đây cần được thăm khám sớm:
- Đau đầu dữ dội và đột ngột
- Buồn nôn và nôn ói không rõ nguyên nhân
- Giảm tri giác, khó tỉnh táo hoặc hôn mê
- Mờ mắt hoặc thay đổi thị lực
- Liệt hoặc yếu một bên cơ thể
- Co giật.
Nhịp tim có liên quan đến tuổi thọ không? Ai sống lâu hơn: Người có nhịp tim 60 hay người có nhịp tim 80?Bệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - Nhịp tim quá nhanh cũng có thể gây hại cho động mạch. Khi nhịp tim quá nhanh, quá trình tuần hoàn máu sẽ tăng tốc, dẫn đến huyết áp cao.
Loại rau ở chợ Việt nhiều sắt hơn thịt bò, chuyên gia Mỹ đánh giá bổ bậc nhất: Giúp kiểm soát đường huyết và thải độc gan hiệu quảBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Cải bó xôi với hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.
Bổ sung gì để khỏe khi giao mùa? Những thực phẩm 'vàng' giúp tăng sức đề kháng cực nhanhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Giao mùa, cơ thể dễ mệt mỏi và bệnh vặt. Chỉ cần bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất này, sức đề kháng của bạn sẽ được ‘nâng cấp’ ngay lập tức.
Đột ngột đau đầu trong lúc đang quét nhà, người phụ nữ 48 tuổi đi khám phát hiện vỡ túi phình động mạch nãoBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ bị vỡ túi phình động mạch não nhập viện với biểu hiện đau đầu dữ dội mà không có dấu hiệu báo trước, cũng không giống bất kỳ cảm giác nào chị từng trải qua.
Người phụ nữ 40 tuổi bị cường giáp nhập viện nguy kịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Nghĩ bệnh cường giáp đã được kiểm soát tốt nên người bệnh ngưng thuốc và bỏ tái khám. Sau một năm bị biến chứng đe dọa vào cơn bão giáp, nguy hiểm tính mạng.
Người đàn ông 56 tuổi do dai dẳng suốt 1 năm không khỏi, đi khám phát hiện 'thủ phạm' bất ngờBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - "Thủ phạm” khiến người bệnh ho dai dẳng chính là hạt sapoche mắc kẹt trong phế quản mà ông không hề hay biết.
Thời tiết 'dở dở ương ương' và những căn bệnh rình rập mỗi khi giao mùaBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Đừng lơ là khi thời tiết đổi mùa, loạt bệnh thường gặp sau có thể “ghé thăm” bất cứ lúc nào nếu bạn không biết cách phòng tránh.
Không chỉ do di truyền: Ung thư vú đang gia tăng vì 5 thói quen này, bạn đã biết chưa?Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Phát hiện sớm và thay đổi lối sống có thể giúp phòng ngừa và điều trị hiệu quả.
5 nhóm thực phẩm giàu canxi giúp phòng ngừa loãng xương sớmBệnh thường gặp - 3 ngày trước
Để phòng ngừa loãng xương sớm ở phụ nữ, việc bổ sung đủ canxi mỗi ngày là rất quan trọng. Biện pháp an toàn và hiệu quả nhất là thông qua chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng, ưu tiên thực phẩm giàu canxi trong bữa ăn hằng ngày.
Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ýBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn hoa bí ngô với lượng vừa phải và kết hợp với các loại thực phẩm khác để cân bằng lượng đường huyết.
Không chỉ do di truyền: Ung thư vú đang gia tăng vì 5 thói quen này, bạn đã biết chưa?Bệnh thường gặp
GĐXH - Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Phát hiện sớm và thay đổi lối sống có thể giúp phòng ngừa và điều trị hiệu quả.