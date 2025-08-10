Mới nhất
Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biết

Chủ nhật, 16:16 10/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Chỉ cần bỏ qua những dấu hiệu này, bạn có thể thức dậy với nguy cơ tàn tật hoặc mất mạng.

Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biết- Ảnh 1.

Người bị ngưng thở khi ngủ có nguy cơ cao bị đột quỵ ban đêm


Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biết- Ảnh 2.Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việc

GĐXH - Thức khuya, làm việc liên tục trước màn hình có thể âm thầm kích hoạt cơn đột quỵ ở người trẻ, dù trông họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biết- Ảnh 3.Mắt đỏ, nhìn mờ thoáng qua? Coi chừng dấu hiệu sớm của đột quỵ mà nhiều người hay bỏ qua

GĐXH - Một đôi mắt đỏ, tia máu nổi rõ hay nhìn mờ thoáng qua có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo đột quỵ và bệnh tim mạch đang âm thầm rình rập.

Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biết- Ảnh 4.Đột quỵ ở tuổi 25 không còn là chuyện lạ: Dấu hiệu cảnh báo và 6 thói quen cần bỏ gấp

GĐXH - Không chỉ người già mới đột quỵ. Ngày càng nhiều bạn trẻ nhập viện vì tê tay, méo miệng, khó nói, cảnh báo đột quỵ sớm đang trẻ hoá.

Bảo An
Tin liên quan

Nam ca sĩ bị đột quỵ ở tuổi 50 thừa nhận có 2 thói quen khó bỏ

Nam ca sĩ bị đột quỵ ở tuổi 50 thừa nhận có 2 thói quen khó bỏ

Bất ngờ thói quen sinh hoạt của bác sĩ nghỉ hưu sống thọ nhất Nhật Bản: 'Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi'

Bất ngờ thói quen sinh hoạt của bác sĩ nghỉ hưu sống thọ nhất Nhật Bản: 'Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi'

Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thận

Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thận

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thận

Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thận

Cùng chuyên mục

Khi có 5 thay đổi này, đừng tưởng mình còn trẻ nữa bởi đó là dấu hiệu cơ thể đang già đi cực nhanh, lão hóa sớm hơn bạn bè

Khi có 5 thay đổi này, đừng tưởng mình còn trẻ nữa bởi đó là dấu hiệu cơ thể đang già đi cực nhanh, lão hóa sớm hơn bạn bè

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Nếu để ý kỹ, khi cơ thể đang lão hóa nhanh chóng sẽ có những dấu hiệu rõ nét này, có dù chỉ một cũng nên cảnh giác.

Bất ngờ thói quen sinh hoạt của bác sĩ nghỉ hưu sống thọ nhất Nhật Bản: 'Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi'

Bất ngờ thói quen sinh hoạt của bác sĩ nghỉ hưu sống thọ nhất Nhật Bản: 'Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi'

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ nghỉ hưu sống thọ nhất Nhật bản chia sẻ: “Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi. Tôi đi bất cứ đâu mình muốn, ăn những gì mình thích và làm điều mình thấy vui..."

Nam ca sĩ bị đột quỵ ở tuổi 50 thừa nhận có 2 thói quen khó bỏ

Nam ca sĩ bị đột quỵ ở tuổi 50 thừa nhận có 2 thói quen khó bỏ

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Nam ca sĩ bị bột quỵ cho rằng có thể việc ông bị đột quỵ xuất phát từ chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Đó là thói quen hút thuốc lá lâu năm và ăn đồ ngọt.

Củ đậu đối với sức khỏe người bị tiểu đường ra sao?

Củ đậu đối với sức khỏe người bị tiểu đường ra sao?

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Tiểu đường là một bệnh lý có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống, do đó, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có vai trò hết sức quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi ích dinh dưỡng của củ đậu đối với sức khỏe con người.

Nuốt nghẹn nghĩ chỉ viêm thực quản, người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnh

Nuốt nghẹn nghĩ chỉ viêm thực quản, người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnh

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Đi khám vì nuốt nghẹn khi ăn, người phụ nữ được phát hiện mắc 6 bệnh, trong đó có viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là nguyên nhân chính gây nuốt nghẹn.

Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ

Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh suy thận chỉ nên ăn khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước, sau đó bỏ nước luộc, như vậy sẽ giúp giảm đến 30% lượng kali.

Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việc

Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việc

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thức khuya, làm việc liên tục trước màn hình có thể âm thầm kích hoạt cơn đột quỵ ở người trẻ, dù trông họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thận

Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thận

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông suy thận ngừng tim ngay trước thời điểm vào lọc máu chu kỳ may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu sống.

Bé 56 tháng tuổi bị dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Bé 56 tháng tuổi bị dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chia sẻ từ gia đình, ngay từ khi sinh ra, bé đã có dị tật ở bàn chân, ngón V hai bên thừa và dính bất thường

Tăng huyết áp suốt 15 năm chữa mãi không khỏi, người đàn ông 55 tuổi đi khám phát hiện lý do bất ngờ

Tăng huyết áp suốt 15 năm chữa mãi không khỏi, người đàn ông 55 tuổi đi khám phát hiện lý do bất ngờ

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 15 năm sống chung với tăng huyết áp, lần này ông T. đi khám phát hiện một bệnh lý hiếm gặp do khối u nhỏ ở vỏ tuyến thượng thận gây ra.

Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việc

Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việc

Bệnh thường gặp

GĐXH - Thức khuya, làm việc liên tục trước màn hình có thể âm thầm kích hoạt cơn đột quỵ ở người trẻ, dù trông họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ Việt

Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ Việt

Bệnh thường gặp
Tăng huyết áp suốt 15 năm chữa mãi không khỏi, người đàn ông 55 tuổi đi khám phát hiện lý do bất ngờ

Tăng huyết áp suốt 15 năm chữa mãi không khỏi, người đàn ông 55 tuổi đi khám phát hiện lý do bất ngờ

Bệnh thường gặp
Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ

Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp
Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thận

Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thận

Bệnh thường gặp

