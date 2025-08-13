Những sai lầm khi tập gym có thể khiến bạn đối mặt với đột quỵ
GĐXH - Tập gym quá sức, bỏ qua dấu hiệu cảnh báo có thể gây đột quỵ bất ngờ. Dưới đây là nguyên nhân và cách phòng tránh.
Ăn cơm thừa 3 ngày liền, người đàn ông nhập viện cấp cứu vì nhiễm khuẩn nguy hiểm, tỷ lệ tử vong tới 30%Bệnh thường gặp - 11 giờ trước
Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị viêm màng não mủ do vi khuẩn Listeria, một loại vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm.
Phát hiện 'thủ phạm' gây tắc tĩnh mạch sau 7 lần mổ hoại tử ruộtBệnh thường gặp - 14 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 3 năm, ông phải trải qua tới 7 lần phẫu thuật vì hoại tử đại tràng do tắc tĩnh mạch mạc treo tràng dưới - một bệnh lý rất hiếm gặp.
Hạ đường huyết nguy hiểm hơn nhiều so với bạn nghĩ: Có 1 trong 6 dấu hiệu này tuyệt đối không chủ quanBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Hạ đường huyết nếu không được xử trí kịp thời có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh, ảnh hưởng tri giác và gây tổn thương đến não bộ...
Đột quỵ và hội chứng ‘ngồi lâu’: Nguy hiểm hơn bạn tưởngBệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Ngồi yên hàng giờ trước máy tính không chỉ gây đau lưng, mỏi mắt mà còn âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí ở người trẻ khỏe mạnh.
Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ănBệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Loại rau được bán phổ biến ở chợ Việt, được các chuyên gia Mỹ nghiên cứu và đánh giá cao về công dụng hỗ trợ điều trị bệnh, đó là rau khoai lang.
Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư cổ tử cung, phụ nữ U50 ai có dấu hiệu này cần cảnh giácBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư cổ tử cung là nguyên nhân dẫn tới tử vong hàng đầu, do đó nắm bắt được bệnh ở giai đoạn sớm sẽ giúp người bệnh có nhiều cơ hội điều trị hiệu quả.
Người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội phát hiện nhồi máu não bán cấp sau 2 tuần có biểu hiện nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Chủ quan với dấu hiệu chóng mặt, ông Đ. uống thuốc rối loạn tiền đình nhưng không đỡ. Khi đến viện khám thì nhận kết quả bị nhồi máu não bán cấp.
Người phụ nữ ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện u tuyến ức từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ bị u tuyến ức nhập viện với cơn đau tức nhẹ sau xương ức, đôi lúc mệt mỏi nên đi khám.
Sáng ngủ dậy bấm huyệt này cơ thể sẽ khỏe mạnh cường trángBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Buổi sáng là thời điểm cơ thể vừa trải qua một đêm nghỉ ngơi, khí huyết đang ở trạng thái ổn định nhưng còn chậm lưu thông. Sáng ngủ dậy bấm những huyệt vị sau sẽ thúc đẩy tuần hoàn, cân bằng âm dương và nâng cao sức khỏe.
Thứ trong quả bưởi thường bị vứt đi, hóa ra đun lên uống có công dụng giúp thải độc gan và giảm mỡ nội tạng cực tốtBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Hoạt tính có trong vỏ bưởi có thể giúp thải độc gan, giảm độ nhớt của máu, giảm sự hình thành huyết khối và có tác dụng phòng ngừa tốt các bệnh tim mạch...
Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ănBệnh thường gặp
GĐXH - Loại rau được bán phổ biến ở chợ Việt, được các chuyên gia Mỹ nghiên cứu và đánh giá cao về công dụng hỗ trợ điều trị bệnh, đó là rau khoai lang.