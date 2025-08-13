Mới nhất
Những sai lầm khi tập gym có thể khiến bạn đối mặt với đột quỵ

Thứ tư, 06:46 13/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Tập gym quá sức, bỏ qua dấu hiệu cảnh báo có thể gây đột quỵ bất ngờ. Dưới đây là nguyên nhân và cách phòng tránh.

Đột quỵ khi tập gym sai cách: Cảnh báo từ chuyên gia để tránh rủi ro đáng tiếc - Ảnh 1.

Người tập gym theo dõi nhịp tim và huyết áp để kịp thời phát hiện bất thường.

Những sai lầm khi tập gym có thể khiến bạn đối mặt với đột quỵ - Ảnh 2.Đột quỵ và hội chứng ‘ngồi lâu’: Nguy hiểm hơn bạn tưởng

GĐXH - Ngồi yên hàng giờ trước máy tính không chỉ gây đau lưng, mỏi mắt mà còn âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí ở người trẻ khỏe mạnh.

Những sai lầm khi tập gym có thể khiến bạn đối mặt với đột quỵ - Ảnh 3.Đột quỵ: 'Sát thủ thầm lặng' khiến gần 50% người mắc không qua khỏi

GĐXH - Mỗi năm, 200.000 người Việt bị đột quỵ, gần 50% tử vong. Bạn đã biết cách nhận diện và phòng tránh trước khi quá muộn?

Những sai lầm khi tập gym có thể khiến bạn đối mặt với đột quỵ - Ảnh 4.Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việc

GĐXH - Thức khuya, làm việc liên tục trước màn hình có thể âm thầm kích hoạt cơn đột quỵ ở người trẻ, dù trông họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

 

Bảo An
