Nam ca sĩ bị đột quỵ ở tuổi 50 thừa nhận có 2 thói quen khó bỏ
GĐXH - Nam ca sĩ bị bột quỵ cho rằng có thể việc ông bị đột quỵ xuất phát từ chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Đó là thói quen hút thuốc lá lâu năm và ăn đồ ngọt.
Nam ca sĩ đột quỵ thừa nhận có sở thích ăn ngọt, hút thuốc lá
Hồi phục sau cơn đột quỵ, ca sĩ 50 tuổi người Malaysia Mohd Shah Rosli (được biết đến với nghệ danh Dino) trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Malaysia cho rằng việc ông bị đột quỵ có thể xuất phát từ chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh của mình.
Ông cho biết thói quen hút thuốc lâu năm có thể góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện ông đang nỗ lực cai thuốc lá vĩnh viễn.
Bên cạnh đó, ông thừa nhận: "Tôi không loại trừ khả năng chế độ ăn uống của tôi có thể đóng một vai trò trong cơn đột quỵ. Tôi ăn rất nhiều đồ ngọt. Một ngày trước khi xảy ra sự cố, tôi đã ăn 7 trái sầu riêng và bị đột quỵ vào sáng hôm sau. Khi tôi nói chuyện với bác sĩ, miệng tôi vẫn còn mùi sầu riêng", ông Dino chia sẻ.
Để khắc phục hậu quả, Dino giờ đây quan tâm hơn đến sức khỏe. Ông cho biết: "Tôi sẽ cẩn thận hơn về chế độ ăn uống và tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ".
6 bệnh bạn có thể gặp nếu ăn nhiều đồ ngọt
Trầm cảm
Khi ăn quá nhiều đường bạn có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ trầm cảm bởi đường làm tăng nguy cơ viêm. Nếu viêm nhiễm trở nên nghiêm trọng thì hệ lụy của nó chính là sự căng thẳng, lo lắng, theo thời gian nó có thể dẫn đến trầm cảm.
Bệnh tim mạch, đột quỵ
Sự dung nạp một cách quá mức lượng đường trong cơ thể khiến cho tim và động mạch bị tổn thương từ đó gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của trái tim. Nguy cơ bệnh tật do ăn uống nhiều đồ ngọt trong trường hợp này chính là mắc bệnh lý về tim mạch, đột quỵ.
Bệnh ung thư
Nghiên cứu ở trên 430.000 người đã chỉ ra rằng những người ăn quá nhiều đồ ngọt có mối liên hệ mật thiết với sự gia tăng nguy cơ bị ung thư ruột non, ung thư màng phổi và ung thư thực quản. Ngoài ra, cũng đã có nghiên cứu khác nhận thấy phụ nữ khi ăn bánh quy và bánh ngọt trên 3 lần/ tuần có nguy cơ bị ung thư nội mạc tử cung cao gấp 1.42 lần so với nhóm phụ nữ tiêu thụ loại đồ ăn này dưới 1 lần/tuần.
Bệnh gan
Việc tiêu thụ một lượng đường quá lớn dễ làm cho gan bị tổn thương không kém gì so với khi uống nhiều bia rượu. Không những thế, khi bị dung nạp quá nhiều đường còn vô tình tạo gánh nặng lên gan và gây ra gan nhiễm mỡ.
Suy giảm trí nhớ
Khi việc ăn quá nhiều đường trở thành thói quen sẽ khiến cho khả năng lưu giữ ký ức của não bộ bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng hơn, điều này thậm chí còn trở thành tác nhân bắt đầu hoặc làm trầm trọng hơn chứng mất trí.
Rối loạn chuyển hóa
Bản thân các loại đồ ăn, thức uống ngọt chỉ cung cấp calo rỗng. Vì thế nó khiến cho cơ thể phải huy động các loại khoáng chất và vitamin sẵn có trong tế bào và các cơ quan để đáp ứng nhu cầu chuyển hoá đường, đặc biệt là canxi, khoáng chất và vitamin B.
Duy trì tình trạng trên trong thời gian dài chính là nguyên nhân gây thiếu hụt các loại vi chất dinh dưỡng, gây loãng xương cùng nhiều loại bệnh lý khác.
Bất ngờ thói quen sinh hoạt của bác sĩ nghỉ hưu sống thọ nhất Nhật Bản: 'Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi'Bệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ nghỉ hưu sống thọ nhất Nhật bản chia sẻ: “Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi. Tôi đi bất cứ đâu mình muốn, ăn những gì mình thích và làm điều mình thấy vui..."
Củ đậu đối với sức khỏe người bị tiểu đường ra sao?Sống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Tiểu đường là một bệnh lý có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống, do đó, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có vai trò hết sức quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi ích dinh dưỡng của củ đậu đối với sức khỏe con người.
Nuốt nghẹn nghĩ chỉ viêm thực quản, người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnhBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Đi khám vì nuốt nghẹn khi ăn, người phụ nữ được phát hiện mắc 6 bệnh, trong đó có viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là nguyên nhân chính gây nuốt nghẹn.
Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người bệnh suy thận chỉ nên ăn khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước, sau đó bỏ nước luộc, như vậy sẽ giúp giảm đến 30% lượng kali.
Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việcBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thức khuya, làm việc liên tục trước màn hình có thể âm thầm kích hoạt cơn đột quỵ ở người trẻ, dù trông họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thậnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông suy thận ngừng tim ngay trước thời điểm vào lọc máu chu kỳ may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu sống.
Bé 56 tháng tuổi bị dị tật bẩm sinh hiếm gặpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Theo chia sẻ từ gia đình, ngay từ khi sinh ra, bé đã có dị tật ở bàn chân, ngón V hai bên thừa và dính bất thường
Tăng huyết áp suốt 15 năm chữa mãi không khỏi, người đàn ông 55 tuổi đi khám phát hiện lý do bất ngờBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Sau 15 năm sống chung với tăng huyết áp, lần này ông T. đi khám phát hiện một bệnh lý hiếm gặp do khối u nhỏ ở vỏ tuyến thượng thận gây ra.
Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Sưng đau bìu trái, sờ thấy một khối cứng, ông Mạnh đến việm kiểm tra vì nghi mắc ung thư tinh hoàn.
Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thậnBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư thận nhập viện vì có dấu hiệu đau bụng, đau hông lưng trái dữ dội kèm buồn nôn, tiểu ra máu...
5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Không chỉ là bệnh về mắt, những bất thường như đỏ mắt, mờ thoáng qua hay phù võng mạc có thể là “tín hiệu đỏ” cho thấy nguy cơ đột quỵ đang đến gần.