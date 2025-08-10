Mới nhất
Nam ca sĩ bị đột quỵ ở tuổi 50 thừa nhận có 2 thói quen khó bỏ

Chủ nhật, 08:07 10/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Nam ca sĩ bị bột quỵ cho rằng có thể việc ông bị đột quỵ xuất phát từ chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Đó là thói quen hút thuốc lá lâu năm và ăn đồ ngọt.

Nam ca sĩ đột quỵ thừa nhận có sở thích ăn ngọt, hút thuốc lá

Hồi phục sau cơn đột quỵ, ca sĩ 50 tuổi người Malaysia Mohd Shah Rosli (được biết đến với nghệ danh Dino) trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Malaysia cho rằng việc ông bị đột quỵ có thể xuất phát từ chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh của mình.

Ông cho biết thói quen hút thuốc lâu năm có thể góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện ông đang nỗ lực cai thuốc lá vĩnh viễn.

Nam ca sĩ bị đột quỵ ở tuổi 50 thừa nhận có 2 thói quen khó bỏ- Ảnh 1.

Ca sĩ Dino (trái) tại nhà riêng

Bên cạnh đó, ông thừa nhận: "Tôi không loại trừ khả năng chế độ ăn uống của tôi có thể đóng một vai trò trong cơn đột quỵ. Tôi ăn rất nhiều đồ ngọt. Một ngày trước khi xảy ra sự cố, tôi đã ăn 7 trái sầu riêng và bị đột quỵ vào sáng hôm sau. Khi tôi nói chuyện với bác sĩ, miệng tôi vẫn còn mùi sầu riêng", ông Dino chia sẻ.

Để khắc phục hậu quả, Dino giờ đây quan tâm hơn đến sức khỏe. Ông cho biết: "Tôi sẽ cẩn thận hơn về chế độ ăn uống và tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ".

6 bệnh bạn có thể gặp nếu ăn nhiều đồ ngọt

Trầm cảm

Khi ăn quá nhiều đường bạn có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ trầm cảm bởi đường làm tăng nguy cơ viêm. Nếu viêm nhiễm trở nên nghiêm trọng thì hệ lụy của nó chính là sự căng thẳng, lo lắng, theo thời gian nó có thể dẫn đến trầm cảm.

Bệnh tim mạch, đột quỵ

Sự dung nạp một cách quá mức lượng đường trong cơ thể khiến cho tim và động mạch bị tổn thương từ đó gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của trái tim. Nguy cơ bệnh tật do ăn uống nhiều đồ ngọt trong trường hợp này chính là mắc bệnh lý về tim mạch, đột quỵ.

Nam ca sĩ bị đột quỵ ở tuổi 50 thừa nhận có 2 thói quen khó bỏ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bệnh ung thư

Nghiên cứu ở trên 430.000 người đã chỉ ra rằng những người ăn quá nhiều đồ ngọt có mối liên hệ mật thiết với sự gia tăng nguy cơ bị ung thư ruột non, ung thư màng phổi và ung thư thực quản. Ngoài ra, cũng đã có nghiên cứu khác nhận thấy phụ nữ khi ăn bánh quy và bánh ngọt trên 3 lần/ tuần có nguy cơ bị ung thư nội mạc tử cung cao gấp 1.42 lần so với nhóm phụ nữ tiêu thụ loại đồ ăn này dưới 1 lần/tuần.

Bệnh gan

Việc tiêu thụ một lượng đường quá lớn dễ làm cho gan bị tổn thương không kém gì so với khi uống nhiều bia rượu. Không những thế, khi bị dung nạp quá nhiều đường còn vô tình tạo gánh nặng lên gan và gây ra gan nhiễm mỡ. 

Suy giảm trí nhớ

Khi việc ăn quá nhiều đường trở thành thói quen sẽ khiến cho khả năng lưu giữ ký ức của não bộ bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng hơn, điều này thậm chí còn trở thành tác nhân bắt đầu hoặc làm trầm trọng hơn chứng mất trí.

Rối loạn chuyển hóa

Bản thân các loại đồ ăn, thức uống ngọt chỉ cung cấp calo rỗng. Vì thế nó khiến cho cơ thể phải huy động các loại khoáng chất và vitamin sẵn có trong tế bào và các cơ quan để đáp ứng nhu cầu chuyển hoá đường, đặc biệt là canxi, khoáng chất và vitamin B.

Duy trì tình trạng trên trong thời gian dài chính là nguyên nhân gây thiếu hụt các loại vi chất dinh dưỡng, gây loãng xương cùng nhiều loại bệnh lý khác.

Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ ViệtThực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ Việt

GĐXH - Chỉ nên ăn mộc nhĩ sau phơi khô, vì khi phơi khô chất cảm quang tự nhiên mất đi, độc tính cũng biến mất, ăn vào không còn gì nguy hại nữa.

Món ăn thanh mát cực giàu dinh dưỡng, giúp người bệnh đột quỵ hồi phục nhanh và phòng ngừa tái phátMón ăn thanh mát cực giàu dinh dưỡng, giúp người bệnh đột quỵ hồi phục nhanh và phòng ngừa tái phát

GĐXH - Người bệnh đột quỵ có thể bổ sung yến sào vào chế độ ăn của mình để sớm phục hồi. Tuy nhiên, cần phải tuân thủ đúng liều lượng và ăn đúng cách.

M.H (th)
