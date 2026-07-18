Người đàn ông 63 tuổi bị suy giãn tĩnh mạch nghiêm trọng vì làm việc này trong suốt 30 năm

Suy giãn tĩnh mạch chi chít do đứng liên tục

Ông Mẫn, 63 tuổi, sống và làm việc tại Mỹ, tìm đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng hai chân nổi nhiều búi tĩnh mạch lớn dưới da, đau nhức kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt.

Kết quả siêu âm Doppler mạch máu cho thấy người bệnh bị suy giãn tĩnh mạch hai chi dưới mức độ nặng. Nhiều đoạn tĩnh mạch giãn ngoằn ngoèo thành từng búi lớn, đoạn giãn nhất lên tới 16 mm, gấp gần 8 lần so với kích thước bình thường chỉ khoảng 2-3 mm.

Theo chia sẻ của ông Mẫn, hơn 30 năm làm nghề xây dựng tại Mỹ khiến ông phải đứng liên tục khoảng 16 tiếng mỗi ngày. Do khó tiếp cận các dịch vụ điều trị chuyên sâu tại nơi sinh sống, ông chấp nhận sống chung với bệnh trong nhiều năm.

Chỉ đến khi những cơn đau buốt ngày càng nghiêm trọng, việc đi lại trở nên khó khăn, ông mới quyết định trở về Việt Nam để điều trị.

ĩnh mạch suy giãn, nổi ngoằn ngoèo thành từng búi lớn dưới chân người bệnh. Ảnh: BVCC

Đứng lâu khiến van tĩnh mạch suy yếu

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu cho biết việc đứng lâu trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy giãn tĩnh mạch chi dưới.

Khi phải đứng liên tục hoặc lao động nặng, áp lực trong hệ tĩnh mạch chân tăng cao. Theo thời gian, các van tĩnh mạch suy yếu, không còn khả năng ngăn dòng máu chảy ngược. Máu bị ứ đọng khiến tĩnh mạch giãn rộng, nổi ngoằn ngoèo dưới da, gây cảm giác đau nhức, nặng chân, phù chân và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Trong trường hợp của ông Mẫn, hệ thống tĩnh mạch đã giãn lớn và phân bố phức tạp nên cần can thiệp chuyên sâu để xử lý triệt để.

Điều trị bằng laser nội mạch, xuất viện sau 12 giờ

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ quyết định điều trị bằng phương pháp laser nội mạch kết hợp kỹ thuật Muller để xử lý toàn bộ các búi tĩnh mạch giãn dưới da.

Đây là kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu, sử dụng năng lượng laser làm xơ hóa tĩnh mạch bệnh từ bên trong. Đồng thời, bác sĩ thực hiện các vết chích siêu nhỏ kích thước chỉ khoảng 1-2 mm để loại bỏ các búi tĩnh mạch nổi ngoằn ngoèo.

So với phương pháp lột tĩnh mạch truyền thống phải rạch da dài, gây đau nhiều và mất thời gian hồi phục, kỹ thuật mới giúp giảm chảy máu, hạn chế tổn thương mô xung quanh, ít để lại sẹo và cho phép người bệnh vận động sớm.

Chỉ một giờ sau can thiệp, ông Mẫn đã có thể tự đi lại nhẹ nhàng và không còn cảm giác đau buốt ở chân. Sau 12 giờ theo dõi, ông xuất viện và tiếp tục chuyến du lịch cùng gia đình trước khi quay trở lại Mỹ.

Nhiều người chủ quan với suy giãn tĩnh mạch

Theo TS.BS Nguyễn Anh Dũng, những năm gần đây ngày càng nhiều kiều bào và người nước ngoài lựa chọn Việt Nam để điều trị suy giãn tĩnh mạch nhờ các kỹ thuật can thiệp hiện đại, thời gian chờ ngắn và chi phí hợp lý.

Hiện nay, nhiều phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu như laser nội mạch, đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tần (RFA), chích xơ tĩnh mạch hay bơm keo sinh học đã được ứng dụng rộng rãi, giúp người bệnh phục hồi nhanh và đạt hiệu quả điều trị cao.

Bác sĩ cảnh báo suy giãn tĩnh mạch không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như loét da, huyết khối tĩnh mạch sâu, viêm tĩnh mạch hoặc thuyên tắc phổi nếu không được điều trị kịp thời.

Những người thường xuyên đứng lâu, ngồi nhiều, phụ nữ mang thai, người thừa cân béo phì hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh cần đặc biệt lưu ý. Khi xuất hiện các dấu hiệu như nặng chân, đau nhức, sưng mắt cá chân, nổi gân xanh ngoằn ngoèo hoặc chuột rút về đêm, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.