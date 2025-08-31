Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch - Sai lầm vì chấp nhận sống chung với bệnh

Nhiều năm qua, ông L. (64 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) đã âm thầm chịu đựng những cơn nhức mỏi, nặng chân, tê bì vì suy giãn tĩnh mạch. Thế nhưng, vì nhiều lý do mà ông vẫn chấp nhận sống chung với bệnh thay vì tìm cách chạy chữa.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi một cú ngã bất ngờ trở thành "cú hích" đưa ông đến bệnh viện. Sau khi té đập gối, tình trạng đau tức và tê bì hai chân trở nên dữ dội hơn, khiến ông phải tìm đến BVĐK Xuyên Á Tây Ninh.

Hình ảnh chân trái bị suy giãn tĩnh mạch trước phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Suy giãn tĩnh mạch có nguy hiểm không?

Tại đây, các bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình tiếp nhận ông trong tình trạng đau đầu gối, kèm theo hai chân nổi rõ các tĩnh mạch giãn ngoằn ngoèo dưới da. Kết quả siêu âm Doppler mạch máu cho thấy bệnh đã ở mức nghiêm trọng: Suy giãn tĩnh mạch chi dưới hai bên mức độ nặng, kèm xơ vữa, vôi hóa hệ động mạch chi dưới hai bên.

Trước tình trạng này, các bác sĩ Lồng ngực mạch máu và Chấn thương chỉnh hình nhanh chóng hội chẩn đưa ra phác đồ điều trị và chỉ định phẫu thuật Tripping + Muller – phương pháp giúp loại bỏ các tĩnh mạch bị suy giãn, khôi phục chức năng tuần hoàn máu, giảm triệu chứng khó chịu và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Theo ThS.BS Nguyễn Hoàng Cương – Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, suy giãn tĩnh mạch chân là tình trạng hệ thống tĩnh mạch ở chân suy giảm chức năng đưa máu về tim, dẫn đến ứ đọng máu. Người bệnh thường có các triệu chứng như: Nhức mỏi, nặng chân, phù chân, tê dị cảm, kiến bò và đặc biệt là chuột rút về đêm.

Hình ảnh đoạn tĩnh mạch giãn được phẫu thuật lấy ra. Ảnh: BVCC

Suy giãn tĩnh mạch có chữa được không?

Suy giãn tĩnh mạch nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể khiến tĩnh mạch giãn rất lớn, gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng da, dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng khó điều trị. Nguy hiểm hơn, cục máu đông có thể tách rời, di chuyển về tim và gây thuyên tắc động mạch phổi, một biến chứng nặng, có thể tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Ca phẫu thuật của ông L. diễn ra thuận lợi. Sau 4 ngày điều trị hậu phẫu, ông hồi phục tốt và được xuất viện, đôi chân đã không còn những cơn đau đeo bám dai dẳng.

Câu chuyện của ông L. là lời nhắc nhở mạnh mẽ: Đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Khi có dấu hiệu như: Mỏi chân, nhất là khi đứng nhiều; sưng phù mắt cá chân; chuột rút về đêm; cảm giác kiến bò, ngứa chân... Hãy thăm khám để điều trị kịp thời, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.