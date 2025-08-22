Mới nhất
Hà Nội: Danh tính 2 đối tượng đi vào đường cấm, tông trọng thương chiến sĩ cảnh sát cơ động

Thứ sáu, 08:40 22/08/2025 | Pháp luật
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xử lý đối tượng lao xe vào cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối ngày 21/8.

‎Thông tin từ cơ quan công an cho biết, vào khoảng 20h10' tối ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN: 2007, HKTT: thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (SN: 2007; HKTT: thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎‎Thời điểm này, các lực lượng Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Hà Nội: Danh tính 2 đối tượng đi vào đường cấm, tông trọng thương chiến sĩ cảnh sát cơ động - Ảnh 1.

Khoảnh khắc 2 đối tượng thông chốt, lao xe vào cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân; tổ công tác của Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên 02 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) làm đồng chí Công và 02 đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 02 đối tượng và đưa đồng chí Công cùng 02 đối tượng vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP đã vào Bệnh viện 108 thăm hỏi, động viên đồng chí Lê Đình Công và gia đình. Bước đầu xác định: đồng chí Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Hà Nội: Danh tính 2 đối tượng đi vào đường cấm, tông trọng thương chiến sĩ cảnh sát cơ động - Ảnh 2.

Chiếc xe máy do 2 đối tượng điều khiển tại hiện trường.

Hành vi của các đối tượng là hết sức manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ Công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm Nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hiện Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với đồng chí Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.

Hà Nội: 2 đối tượng phóng xe như bay, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụHà Nội: 2 đối tượng phóng xe như bay, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ

GĐXH - Tối 21/8, xe máy do 2 thanh niên điều khiển với tốc độ cao, đi vào đường cấm phục vụ tổng hợp luyện A80, dù tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển không chấp hành, lao thẳng vào một cảnh sát cơ động.

Trung Sơn
